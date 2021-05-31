魏海敏Ｘ許峻郎：看見女性藝術家的覺醒、韌性和為此付出的犧牲

【撰文／吳垠慧】

台灣國際藝術節（TIFA）年度大作《千年舞臺，我卻沒怎麼活過》，由王景生導演，魏海敏、張照堂、陳界仁3位國家文藝獎得主「同台」，透過張照堂1960年代「無頭」造像系列和紀實攝影，以及陳界仁在金門擎天廳、左營前海光劇校校址拍攝的影像設計，從回顧「京劇演員魏海敏」進而映現出「台灣人魏海敏」的時代輪轉，呈現如詩般的紀錄劇場形式。魏海敏在劇中重現6個經典角色的片段，此外，這位當代名伶首次在舞台上演出「魏海敏」的個人故事：戲是人生，人生如戲。

《千年舞臺》在國家戲劇院首演後，應「台積心築藝術季」邀請，於新竹縣政府文化局演藝廳演出。在新竹演出前，我們與魏海敏老師，以及資深戲迷、台積電文教基金會執行長許峻郎，就台上演戲、台下觀戲分享彼此的真實感受。

許：《千年舞臺》籌備3年，原本去年要演出，因疫情延至今年。演出後引發熱烈討論，我個人認為，這齣戲絕對是今年最特別的一齣戲，我們多數人都是第一次看到這樣的戲劇形式，很特別，也感動，魏老師這麼努力且無私地把這麼多內心的事情搬上舞台。這次演出「魏海敏」，您會不會緊張？

魏：緊張倒談不上，反而是一步一步把這齣戲捏塑起來的過程，比較糾結、辛苦些。我們演傳統戲時，就是戴著面具演別人，動作自然就會這樣那樣比劃，但是現在要演自己，那該怎麼表現才好？導演（王景生）會告訴我哪些地方還不到位，但他主要是概念的形成，不是指導我表演的導演。因此，劇中的每一句話、每一個字，都是我自己再三推敲出來的講話方式，像在對別人傾訴，同時要清晰有條理、不廢話，沒有煽情和乞憐，這是我從沒有過的經驗。

Q：雖然您不是第一次演獨角戲，但這次經驗應該很不一樣。

魏：完全不一樣。我們用的是京劇這個載體，但也要破京劇這個載體，才能得到屬於現代不同的東西。劇中6個角色以前都是戲裡的主角，在《千年舞臺》卻成了配角，其他是導演挖掘出來想談的議題。我跟導演有很大量的訪談，他要我講從小到大的事情，再從中找出每一個點，非常不容易，不管是政治或父母親的關係，看似不相連的事情卻都是真實發生過的，你無法逃避和漠視它，戲劇反映的是人生。導演擅於營造話題，對「紀錄劇場」很有經驗，我一點兒都不害怕他會把我做成怎麼樣，才會敞開心，安心把自己交給他。

以前，我從不認為演員有資格講自己的事，演員就是演好別人的故事。我已經奉獻大半生給別的角色，現在想講點自己的心裡話，劇中每句話都出自於真誠，沒有半點做作或虛假。即便是把幾齣戲拉在一起演出，但功夫下的不算少，每一個小細節都是導演精心設計的，每一個動作聲腔也是我自己重新設計，我認為真誠是藝術作品最重要的元素，只不過，每個人可接收的程度，都與個人生命的體現有關。我想這類型的戲劇在全世界應該蠻多的，只是在台灣少見，大家不習慣。

Q：導演選出的6個角色都是您的經典代表，也個別指涉某種女性形象，「她們」又是怎麼呼應您個人的經驗或情感面？

魏：原本提供導演10個角色，都是我認為有意思的、或技術面有發揮的戲，最後他選出6個，很精準地跟我的生命歷程對接起來，像「樓蘭女」對應我和母親的關係，母親在我年幼時離家，從小沒有母親的記憶，有天她突然出現，感覺很奇怪。後來我們住在一起的時間裡，有很多衝突，直到她失智、過世，最後我跟母親好像在靈魂上做了和解。我從沒恨過她，只覺得，如果她能跟我說聲「對不起」，我會比較好過點。「曹七巧」講的是我跟父親之間溫暖的記憶，但我對他還是有很多不了解，「孟小冬」是我對感情的看法，「歐蘭朵」是我重新看待藝術對生命、和在人類社會所展現的意義與價值。

許：〈母親〉那一段很有象徵意義，任何一個家庭都可能發生的事情，在舞台上講出來卻有種特別的魔力，「終究是和解了」，親人之間的界線反而更難拿捏，我想很多觀眾也都心有戚戚。魏老師怎麼掌控在舞台上這種會催淚的私人情緒？

許峻郎 （陳佩芸／攝） 魏：每次演到這段我都哭啊，只有一場沒有掉淚。但我遵照梅蘭芳老師說的：「凡戲帶三分生」，所有表演都是當下才發生，導演也講：「你要『新鮮』」，是相同的道理。不能像背好台詞了就在台上灑狗血，把它演老、演油掉了。演戲是很妙的事情，要做到不煽情、不過分又不薄弱，都在分寸間。

許：我相信很多觀眾是帶著要聽魏老師精選唱段的心情來看《千年舞臺》，老師示範清唱《穆桂英掛帥》，雖然不是穿戲服、沒有粉墨登場，表演的層次卻非常高，內含的情緒真的讓人感受到一位女性面臨生命抉擇時的思考，很震撼。倘若您上了妝、有了鑼鼓點，可能就沒辦法演出這些了，因為您就變成「穆桂英」，而不是「魏海敏演穆桂英」，這段表現的訊息層次相當豐富。

魏：為何我要一直強調梅蘭芳的表演？京劇原本是演給皇帝看的，因此京劇藝術的成熟度相當高。民國之後，社會形態不同了，京劇也產生本質性的轉變，梅派、程派、荀派、尚派「四大門派」樹立4種不同的女性原型和旦角藝術的風格。旦角在京劇當中原本很弱勢，只能依附男性角色：靠夫、靠子，沒人靠就去當青樓女子，甚至有些反串扮相還很醜。直到梅蘭芳那時才開始覺得女性角色是重要的，觀眾也喜歡看女性角色，因為漂亮，而且可以有各種打扮。因為梅蘭芳等「四大門派」的努力，讓舞台上的女性有了獨立人格。我們受惠於「四大名旦」的創新，「女性戲」終於能和「男性戲」並駕齊驅。

1920年代，梅蘭芳等為女性人物在舞台上爭得一席之地，那麼，21世紀的我們，能為女人爭得什麼樣的一席之地？這個問題經常會被忽略，我們已經不需要「變身」才能演戲，還有更多元的女性角色可以挑戰，像「曹七巧」這樣的人物，在過去的老戲是不可能當主角的。

老戲是傳承、模仿老前輩的東西，但這都只能是養分，不能變成是唯一的表演方式，必須要有自己的創意，才能稱得上是表演藝術工作者。這次演出，我才覺得自己跟梅蘭芳很貼近，以前都沒這樣的感受，以前我只想成為梅蘭芳的樣子，模仿他的唱唸、動作，這次我終於明白了。