疫情下的進化 表演藝術圖書館研究、反思館藏檔案價值

【撰文／鄢繼嬪】

位於林肯中心園區的表演藝術圖書館，成立於1965年，隸屬於紐約公共圖書館，在美國龐大城市圖書館系統中，是專注於收集、典藏表演藝術類書籍、期刊、史料、影音檔案的研究中心（註1），至今，每年平均有35萬人次造訪使用，是全球最大的表演藝術主題圖書館之一，座落於大都會歌劇院（Metropolitan Opera House）及波蒙劇院（Vivian Beaumont Theater）之間。

紐約公共表演藝術圖書館收集、保存與音樂、舞蹈、戲劇各類表演藝術及所有環節人物相關的文獻與文物，從歌劇演員到芭蕾伶娜、從舞台設計到燈光設計、從音樂家到演員，完整紀錄該領域發展的軌跡。在這棟藏有800萬件典藏文物的寶庫中，包含了貝多芬的頭髮、舒曼的鉛筆、芭蕾明星的舞鞋、音樂劇的舞台設計圖與模型、演出服裝道具、劇照海報節目單、大師的手稿、以及近代以來逐步建立的龐大錄音檔案、演出錄影和口述歷史，都各自安屬於分門別類的部門之中。

隨科技發展，館藏進入數位化時代，圖書館順應潮流進行整建，2001年整修後重新開放，除了調整閱聽及展覽空間尺幅位置，最顯著的是數位化的閱覽模式，內網連結圖書館逐步建置的數位資料庫，可更靈活地運用館藏品、展覽空間和203席位的放映室，策畫主題展覽、系列映演、小型表演及教育型公眾活動，讓讀者每一次的閱覽觀賞，都延續藏品的生命，也反映了文化的價值和這座城市的多樣性。

靈活、深入梳理館藏檔案

除了架上有形的圖書及藏品，表演藝術圖書館另一項重要職能是分享無形知識及豐沛資源。全館共有88位全職員工，在一般檔案管理、借閱及館務之外，戲劇、舞蹈、音樂部門分別設有策展職務、各項專長館員，對外提供業界專業諮詢，內部亦發展各項研究專案及策展計畫。圖書館更建立了陣容堅強的顧問團隊（Advisory Committees and Artists），包含學術界大老、業界重量級人物和舞台上的明星，內外部專業加乘，堅實了表演藝術圖書館作為研究中心的功能與成效。

比如，2019年由館方策展人道格．瑞塞（Doug Reside）所策畫的《與哈洛德．普林斯同在》（In the Company of Harold Prince）回顧展，就從這位百老匯最具盛名的導演兼製作人出發，具體而微地呈現了20世紀百老匯風雲際會縮影。

1950年代投入百老匯的哈洛德．普林斯，從助理舞監做起，對這產業瞭若指掌，並結下不解之緣。1955年初出茅廬隨喬治．雅培（George Abbott）共同製作《睡衣遊戲》（The Pajama Game），即贏得第一座東尼獎最佳音樂劇，終其一生監製與執導過許多膾炙人口的音樂劇，包括《西城故事》（West Side Story）、《屋頂上的提琴手》（Fiddler on the Roof）、《瘋狂理髮師》（Sweeney Todd）、《歌劇魅影》（Phantom of the Opera）、《酒店》（Cabaret）、《艾薇塔》（Evita），直到2015年的自傳體作品《百老匯王子》（Prince of Broadway）（註2）為止，寫下無人能及的21座東尼獎的紀錄，包含1座終身成就獎、8座最佳導演獎、8座最佳音樂劇、2座最佳製作人獎，並獲得美國國家藝術獎章（National Medal of Arts）的最高榮譽。

本次展品包含館藏的演出服裝原件、舞台模型和道具、海報節目單、設計草圖手稿和私人書信。展場中設置有大螢幕播放演出影片集錦，以及電腦播映器提供對應展品劇碼的影音檔案隨選隨看。展場設計加入沉浸式劇場的手法，打造出普林斯在洛克斐勒中心的辦公室，鼓勵觀眾翻閱檢視特製的復刻展品，傳真機上的書信、桌面的帳簿和支票，電話筒裡的對話錄音，對照牆面和陳列櫃中展示的真跡，瞬間進入普林斯跨時代風華璀璨的音樂劇王國。動線以華麗的舞台場景作結，觀眾在離開展場前能體驗站上百老匯表演的感受，也可在展期中參加圖書館規劃的系列座談和播映活動。

這檔展覽示範了圖書館的研究單位如何深入研究、靈活運用館藏的功力，以普林斯為核心、70年音樂劇生涯軌跡為軸線，廣泛地探索所有因他而聚集的編劇、作曲家、設計師、贊助金主⋯⋯透過歷史檔案的細膩梳理，不僅歌頌了這位音樂劇巨人寫下百老匯史上最風光的篇章，也肯定了無數與他征戰劇場舞台夥伴的成就。

表演藝術圖書館研究中心透過嚴謹、創意的策展，打造全方位的觀展經驗，讓「圖書館閱覽」，成為一件輕而易舉的事，有助提高一般觀眾的興趣，並能立體化的理解展覽內容。可惜的是，享年91歲的普林斯在2019年開幕前去世（註3），無緣親見自己一生的傳奇完完整整地呈現在世人眼前。

疫情下的圖書館進化

2020年新冠疫情衝擊全球各行各業，紐約表演藝術產業更同樣受到重創，劇場熄燈逾一年，表演工作暫停，卻也正是創作和研究的時機。紐約公共表演藝術圖書館研究中心克服封城休館的限制，規劃線上節目、數位期刊、開放視訊會議諮詢、強化運用已建置的數位檔案庫，打造無縫接軌遠距使用的虛擬圖書館平台。

最特別的是，圖書館迅速回應避疫期間應運而生的數位節目需求，規劃了「影音設備百寶箱」（Tech Kits for Performing Artists ），表演藝術家們可向圖書館借用所費不貲的錄音錄影軟硬體資源，居家創作攝錄剪輯，姑且不論收入與否，藝術家的數位節目、線上課程、製作會議得以移師線上持續進行，創作及職涯發展不致因疫情完全中斷。

半世紀以來，紐約公共圖書館表演藝術圖書館始終走在時代的前端，時時反思當下的任務與價值，以發揮最大的效能服務一般大眾和業界人士，運用過去累積的知識和資源，創造未來的傑作與歷史。