在博物館中讀書 物件與文件典藏的互文對照

【撰文／李思漢（前早稻田大學演劇博物館助理研究員）、許景涵】

「表演藝術」作為一門總體藝術，其延伸的檔案類型豐富多樣，從戲服、道具、設計圖到舞台模型等物件，都有其典藏價值。因此，表演藝術類型的博物館多不勝數，甚至分門別類為馬戲、音樂、戲劇、舞蹈等專業，而世界數個知名的博物館也設有「博物館圖書館」，典藏與博物館直接相關的書籍、影音或其他文件資料，與物件類型的藏品進行互文對照。最初，館內的圖書館多半供館員研究使用，後進行系統性編目，便對外開放，提供專業資訊服務。

本期，我們造訪了日本早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館與韓國國立劇場表演藝術博物館，從各自博物典藏的獨到之處，一窺博物館、國家級表演藝術場館如何透過圖書館，進行相關研究與藝術推廣，擴增參觀者知識體驗之外，也重新定位館方的價值。

日本早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館

不只是演劇博物館，更是文化研究重鎮

「早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館」（以下簡稱「演劇博物館」）創立於1928年，為慶祝時任早稻田大學教授的明治文豪坪內逍遙（1859〜1935）70歲生日，以及他個人獨力完成40冊莎士比亞作品的全譯，由各界捐款興建而成。演博外觀仿照16世紀英國的「幸運劇場」（Fortune Playhouse），建築宏偉、風格典雅，是早稻田大學校園內最具特色的景觀之一。

演劇博物館的館藏以1916年由校方購入的2萬5000張「錦繪」（多色套印的浮世繪版畫）和坪內逍遙的個人藏書為基礎。經過90多年來的收集與發展，演博目前的館藏包括錦繪、掛軸、屏風、塑像等美術工藝品；劇場、影視界名人捐贈的文物；此外，還有大量日本國內與世界各國的戲服、道具、舞臺設計圖暨模型、面具、戲偶、戲劇製作紀錄、劇本、創作手稿、日記、照片、影音資料等等。戲劇相關圖書、雜誌不侷限於日文，英、德、法、俄、中、韓等外語文獻也所藏甚豐；並且有多達40種自建電子資料庫。如今已是海內外的戲劇學者、劇場人與戲劇愛好者必定造訪的聖地。

該館的展覽分為常設展、年度大型企劃展與小型特別展等3類。常設展以館藏品為中心，由日本古代、中世；日本近世、近代（Ⅰ）；日本近代（Ⅱ）、現代以及西洋戲劇、亞洲戲劇、日本影視6個展區所構成。主題式的大型企劃展（春、秋兩季各一檔）與小型特別展（1年3至4檔）則由演博的研究員按個人學術專長策展。主題展除了館藏外，也經常邀請相關團體合作或提供展品。

這裡不但是一座展示戲劇文物的博物館，同時也是一間大型戲劇資料圖書室，更是領導日本戲劇、影視文化研究的重鎮。演博從創立隔年即開始圖書閱覽的服務。館藏資料除了前述的日、外文圖書、雜誌外，還完整保存從江戶時代的「辻番付」（節目單）、「役者評判記」到現當代的演出本、節目冊、海報、文宣、票根等，為研究日本戲劇史保留了數量龐大的珍貴第一手材料。作為研究單位的演博配置5位具博士學位的專任研究員，負責館藏文物文獻的整理、研究、出版書籍或圖錄及規劃推廣活動。每年並在文部科學省（相當於台灣教育部）的補助下，獎助日本國內戲劇學者的專題研究計畫。而創刊於1965年，每年發行一期的《演劇研究》也是深受國內外戲劇學界重視的主要期刊。

自開館以來，堅守坪內逍遙向全世界推廣戲劇文化的志業，仰賴大學的預算與捐款承擔固定營運經費，活動及展覽則由企劃負責人積極向日本文化廳或基金會申請補助。除了部分圖像資料收取使用授權費，其餘入館參觀與資料閱覽則完全免費。近年正積極加速館藏數位化，以虛擬博物館迎向建館百年嶄新面貌。

韓國國立劇場表演藝術博物館 （許景涵／攝） 韓國國立劇場表演藝術博物館

梳理韓國表藝歷史，定位場館座標

韓國國立劇場表演藝術博物館（Museum of Performing Arts, National Theater of Korea）是韓國最早設立的表演藝術專門博物館，隸屬國立劇場，館藏以保存國立劇場上演的所有節目內容為主。自2009年起開放常設展覽館供民眾參觀，2010年5月7日，適逢國立劇場創立60周年，博物館內包含常設展覽館、特別企劃展覽館、表演藝術資料室等設施，全面正式對外開放。

目前館方收藏的資料中，以國立劇場的演出節目的節目單、實況錄影、出版品為最大宗，亦有部分捐贈資料，以及方便民眾於線上查閱的數位文獻，合計約19萬筆資料。

值得一提的是，在常設展覽館內，館方自資料室精選了510筆文獻及收藏品，規劃了4個主題空間、3大時間縱軸，梳理世界與韓國表演藝術史的關係，從而標誌出國立劇場的座標。

進入展覽館，首先映入眼簾的是涵蓋東西方表演藝術史的大事記年表；緊接於後的第2個空間，展示引入當代西方表演藝術文化後，韓國第一個現代化室內劇場「協律社」（협률사）的相關文獻，以及於該處上演的節目資料；第3個空間展示了國立劇場自1950年創立後的歷史及代表性劇目文獻，包括創立紀念公演《元述郎》（원술랑），以及國立劇團原創公演《信仰與故鄉》（신앙과 고향）、《山火》（산불）、《榮光》（영광）的劇本原稿；第4個空間以話劇、音樂、舞蹈等表演類型為主題，展示舞台設計模型、幕後工作空間及公演劇服。

除了常設展覽以外，館方也不定期策劃特別展覽，更深入地介紹國立劇場的歷史，以及韓國表演藝術史的變革。目前館內收藏的多數資料，已完成數位化，可於官方網站查詢閱覽，部分受著作權保護而未能完整公開的文獻，可先向館方預約，再至表演藝術資料室調閱。

近年來，為了方便民眾更輕鬆地檢閱表演藝術相關文獻，韓國政府積極推動文獻數位化工作，並結合各表演藝術典藏機關資料庫，建立整合式檢索平台「K-paan」（Korea Performing Art Archives Network）。目前「K-paan」已與國立劇場表演藝術博物館、國立國樂院、國立無形遺產院、韓國文化藝術委員會ARKO藝術紀錄院等4個機關的數位典藏文獻資料庫連線，提供更完善的表演藝術文獻檢索服務。