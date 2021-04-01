快訊

境外移入+6！50多歲女返台近一個月後確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

音樂職傷「不」迷思

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
（日安焦慮／繪）
（日安焦慮／繪）

【撰文／吳毓庭】

音樂家練習樂器累積的痠痛最好透過按摩舒緩？演奏家演奏時身體隨意搖擺容易拉傷肌肉？這些你我經常聽到的討論，是否為造成職傷真正成因？亦或者只是迷思？

1. 演奏樂器總會遇上職業傷害？

過往許多文章會提到學習某些樂器會帶來職業傷害，但更精確的說法應該是：因為每個人的生理條件不同，如果演奏姿勢不良或過度使用身體，就容易導致職業傷害。因此我們該討論的是：從事演奏、演唱容易遇到哪些傷害？以及如何面對與預防？

2. 練習造成的痠痛可透過按摩舒緩？

按摩會把擠壓的肌肉推開，所以身體會感到放鬆，兩、三個月做一次是保養身體的一種方式。但若是長時間頻繁的按摩肌肉及筋膜，日積月累，反而會導致其纖維化，就像是一塊口香糖愈嚼愈硬。後頸及背部的肌肉硬化，對於需要精細且快速動作的音樂家而言，可能會影響其音樂表現。另一方面，肌肉痠痛也有可能是組織損傷的警訊，若反覆的痠痛，仍要就醫抓出病因根本治療。

3. 開刀才能治療演奏造成的肌肉、韌帶撕裂？

除非是肌肉、韌帶斷掉，不然是不建議開刀的。現在有許多疾病，可以透過開刀以外的方式解決，如腕隧道症候群、扳機指、神經壓迫、痠麻痛等。開刀一定會留下組織內疤痕，造成情況不一的沾黏。對於音樂家而言，一點點差別都會影響到樂器演奏。以非音樂家而言，此沾黏極其微小可以忽略。

4. 音樂家演奏時最好不要隨意搖擺身體？

音樂家們在演奏時，會隨著不同曲風、音色、音高改變姿勢，其實可以讓不同的肌肉適時獲得休息。但不論何種姿勢，都需要盡量避免違反人體力學的方法。正確的拉奏姿勢並非限制演奏者的動作，而是讓身體擺動時，有個基準可循，藉此發揮，也能多使用到各個方向的肌肉。

5. 演奏時「皮皮挫」是因為太緊張？

演奏時因為腎上腺素分泌，確實可能會出現小顫抖，但是如果除了顫抖之外，還出現手指無法控制、在不該彎曲／伸直時不由自主動作、嘴型無法維持等狀況，則有可能是一種腦部的控制失調問題，稱為「局部肌張力不全」（Focal hand dystonia or Embouchure dystonia）。

6. 君子不「重」聲不威？

一個人的聲音和全身肌肉組成有關，與身形胖瘦無絕對關聯。體型豐滿的人聲音宏亮，主要在於腹部能有較大重力，維持橫隔膜向下的狀態——橫隔膜向下沉能容納更多氣息，好聽的歌聲都需要充足氣息支撐。但這種下壓的力量，也可靠鍛鍊腹部肌肉達到。

7. 聲帶也會老化？

人類打從一出生就開始使用聲帶，很難界定是因為年紀而老化，倒是和後天使用聲音的頻率、發聲習慣、生活飲食作息比較相關，如果未能保持充足水分、避免刺激性飲食、保持充足睡眠，聲帶就會提早老化，慢慢萎縮、失去彈性，聲音也就會變得沙啞、無力。

8. 聲帶長繭只能夠開刀切除？

與處理肌肉拉傷的概念一樣，開刀會留下疤痕，所以肯定會影響聲音。聲帶長繭通常是因為過度使用聲音、發聲方法不正確導致，透過適合自己的發聲訓練及聲帶保養即可讓聲帶的繭消失。倘若聲帶長出瘜肉或囊腫，普遍建議是用微創手術注射治療，避免開刀影響聲帶。

內容來源：奇美醫院復健科蘇炯睿醫師、振興醫院耳鼻喉科張智惠醫師

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2021年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

女子下背痛長期無法入睡 原來是椎間盤突出壓迫神經

鄭文燦曝體重只有79網不信！健身教練點出關鍵問題：體脂高很危險

跑步知識／運動後別再單吃蛋白質 把握黃金時間與比例

高血糖引起肌肉不自主抽動！糖尿病診斷4標準，2項符合即確診

相關新聞

家鄉美濃的自然養成 林生祥的年少回憶

孩子對音樂的喜愛是自然不拘的，愛唱歌就大聲唱、有琴彈就搶著彈，只是隨著年紀漸長，那股傻勁兒也就逐漸冷卻。然而林生祥，卻從不曾忘卻熱情，將母親的農家日常入樂、從演唱會領會和弦對位、陪孩子看卡通得到靈感，最後更體悟「音樂的本質是數學」這個西洋音樂學者百年來討論的議題。 他的過程，令人聯想到You are what you eat這句諺語，一個人的選擇與學習終將成為他的一切。一路走來，抱著初心吸收最質樸的養分的林生祥，也將在TIFA台灣國際藝術節「我庄三部曲」演唱會，與樂迷分享他的變與不變……

音樂職傷「不」迷思

音樂家練習樂器累積的痠痛最好透過按摩舒緩？演奏家演奏時身體隨意搖擺容易拉傷肌肉？這些你我經常聽到的討論，是否為造成職傷真正成因？亦或者只是迷思？

黎煥雄：去談場夠重大的戀愛吧！這是最後關卡了

看完了一般人對40歲的期待，跟40歲的人會面臨的處境，你對40歲還有什麼其他想像？ 接下來，本期的封面故事將帶你看到表演藝術領域的40世代——從35歲到45歲，從台前到幕後，從演員到舞台技術人員等，在面對體力急速下滑、時間被家庭工作瓜分兩頭燒，他們如何弭平不安與焦慮破繭而出？ 我們採訪了13位受訪者，這些人可能是被眾所期盼、被前輩賦予重任的中流砥柱，也可能是正著手替下一世代鋪路、讓後輩引頸而望的人生目標。但更重要的是，他們也曾懷疑自己、迷惘困惑，最終仍選擇好好面對那些中年待修的學分。 最後，我們嘗試透過世代對談及分析報導，去釐清當下的表藝生態環境，及不同世代掌握的資源，讓更人清楚這些來到中年的表演藝術工作者面對的環境，及理解他們的困境，希望能從中找到一絲絲可能，並探詢更多轉變的契機。

宋光清：狗改不了吃屎 但你可以少吃一點

看完了一般人對40歲的期待，跟40歲的人會面臨的處境，你對40歲還有什麼其他想像？ 接下來，本期的封面故事將帶你看到表演藝術領域的40世代——從35歲到45歲，從台前到幕後，從演員到舞台技術人員等，在面對體力急速下滑、時間被家庭工作瓜分兩頭燒，他們如何弭平不安與焦慮破繭而出？ 我們採訪了13位受訪者，這些人可能是被眾所期盼、被前輩賦予重任的中流砥柱，也可能是正著手替下一世代鋪路、讓後輩引頸而望的人生目標。但更重要的是，他們也曾懷疑自己、迷惘困惑，最終仍選擇好好面對那些中年待修的學分。 最後，我們嘗試透過世代對談及分析報導，去釐清當下的表藝生態環境，及不同世代掌握的資源，讓更人清楚這些來到中年的表演藝術工作者面對的環境，及理解他們的困境，希望能從中找到一絲絲可能，並探詢更多轉變的契機。

黃翊：造一間咖啡館 讓夢與現實在旋轉門間流轉

在全職的環境下，黃翊和夥伴們成功研發出更多富有原創實驗性的舞作。2014年，黃翊獲紐約Sozo Artists藝術經紀公司邀請，成為該公司的合作藝術家，他們開始帶著《黃翊與庫卡》、《地平面以下》等舞作到世界各地巡演，舞團已然鑽得更深，也拋得更遠。

製偶最迷人的是當它動起來的時刻 專訪製偶師

一個表演藝術作品，要經由多少人的手，才能揉捏成形？在舞台上，創作者、演出者經常都是自由的，但幕前的開闊，得由隱身幕後各種繁複的手藝所拓展。習慣隱身在操偶演員與偶之後的鄭嘉音、葉曼玲、阮義、余孟儒是製偶師，各有美術設計、結構設計、製作專長，「職人的門道」掀開大幕，要去看見那些精密創造的製偶工序，如何立體建構出非人類觀點的新世界。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。