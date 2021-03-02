宋光清：狗改不了吃屎 但你可以少吃一點

【撰文／李秋玫】

看完了一般人對40歲的期待，跟40歲的人會面臨的處境，你對40歲還有什麼其他想像？

接下來，本期的封面故事將帶你看到表演藝術領域的40世代——從35歲到45歲，從台前到幕後，從演員到舞台技術人員等，在面對體力急速下滑、時間被家庭工作瓜分兩頭燒，他們如何弭平不安與焦慮破繭而出？

我們採訪了13位受訪者，這些人可能是被眾所期盼、被前輩賦予重任的中流砥柱，也可能是正著手替下一世代鋪路、讓後輩引頸而望的人生目標。但更重要的是，他們也曾懷疑自己、迷惘困惑，最終仍選擇好好面對那些中年待修的學分。

最後，我們嘗試透過世代對談及分析報導，去釐清當下的表藝生態環境，及不同世代掌握的資源，讓更人清楚這些來到中年的表演藝術工作者面對的環境，及理解他們的困境，希望能從中找到一絲絲可能，並探詢更多轉變的契機。

40歲尾聲時，宋光清最重大的生涯轉折為2016年離開國家交響樂團長號首席一職，投身周杰倫世界巡迴演唱會。熱愛古典音樂的追夢者真性情自白：「現在聽音樂會還會哭。會不會後悔？當然會！但我有夢，當我追新的夢的時候，就不後悔了。」

Q：40歲跟其他的年齡階段有什麼不同？

我很可憐，在台灣，我們長號沒有大老，所以我很快就變成大老，但我年紀還算中生代啊！但最近我思考了一個新的課題，就是我如何「下台」。下什麼台很籠統，包括演奏舞台、人生舞台等等。我能不能去樂團當槍手？或者有人請我去程度很爛的學校代課我會不會生氣……我不要等到坐在台上，讓人家批評我很差怎麼還坐在那裡，我會自己找舞台！

Q：如何吃飽，又能做自己喜歡的事情？

加入流行音樂之後，我都還在想前年應該是這輩子賺最多錢的一年，爽死了！結果這陣子是20年來賺最少的！但這陣子我減重很多、有時間陪女兒、很多接近哲學的思考，我獲得超多的。

我當兼任老師根本賺不了什麼錢，不過倒是做了一件事，我從2004年開始做長號音樂營，那應該是第一個單項樂器、管樂器的音樂營，只希望可以讓學生們接觸更多。我雖然不是大家的老師，但大家都被我「污染」過。持續做到今年第12屆，不管好壞，對我來講都是一種歷史的痕跡。

Q：「作品」和「商品」的差異是什麼？

不要以為我在樂團吹是作品、在流行音樂就是商品，錯！運動員跟音樂家很像，要靠練習的！我沒有懈怠，我是神經病，沒事也會嘗試新的、實驗我自己。

不管做什麼，精神要相同才會成功，就像馬友友如果去賣牛肉麵會不會好吃？一樣好吃！作品跟商品沒有差異，差在人的態度，如果把它當商品，作品也會變商品；如果當做作品，商品也會變作品。

Q：40多歲時的「工作守則」是什麼？

我雖然不是什麼政治人物的粉絲……但是「有夢最美、希望相隨」這要放在藝術家的腦子裡面，才會有不斷的新意。前幾年我在FB開的「老宋長號診所」現在已經有800多人，95％都是長號專業。我在上面實驗自己、直播練琴、直播第一次怎麼和伴奏，有人問問題我就回答，簡直瘋了！

我還全台義診，去了學校、私人場地、教堂......……推廣在「老宋長號診所」講的工作守則：要對藝術有「熱情」（enthusiasm）；有「紀律」（discipline）持續練琴；「敢做」（action）就是找舞台，哪怕到路邊演；「感受」（feel），沒有感受的話，就只是「匠」。四個要素相互影響，最後一切要回到熱情繼續下去。以上這些難道只適用長號、音樂家？所有搞藝術的都可以，沒有這個就死了！

Q：請給當年自己的一個建議。

如果再重新來過，我應該會做一模一樣的事！但如果依自己的經驗，這年紀要問自己：我是真的喜歡音樂嗎？我是真的音樂家，還是我是「變成」音樂家？當然有人會對我說「你一直在找新的舞台」，廢話！我也許可以靠NSO一點光芒被叫做首席，但我這個首席叫做首先休息。光芒會一年比一年少。沒有創造自己的舞台，大家會忘了我是誰。

「狗改不了吃屎，但你可以少吃一點」，我從大學時代就發明這個句子，跟很多人分享過。因為一直跟自己性格對抗，但都失敗，不如就接受自己、才會發現有少一點懊惱。當然每位古典音樂家都很珍貴，但沒有人是不能被取代的！從樂團我出來之後才又體會，你很厲害，是啦，但是這個世界還有比你更厲害的，只是你忘了而已。