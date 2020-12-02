2020表演藝術回顧／劇場數位優化元年 創作與服務全面啟動

【撰文／張慧慧、陳明緯、張瑋珊、吳岳霖】

一場突如其來的疫情，打亂了依常規運行的世界，也迅速改變了人們的思維。防疫有成的台灣，在上半年的封閉警戒後，成為全球少數能回歸日常的國度。在回顧過往一年的此刻，我們也觀察到不同與往年的變化與發展——

「數位轉型」不是一個新議題，但這場世紀疫情燒出了各行各業的數位改造中長期計畫，沒有人知道下一隻黑天鵝何時將俯衝而來，這考驗著人們的應變能力，表演藝術圈也不例外。「數位」早是必要選項，隨著5G（第五代行動通訊網路）世代來臨，超高速、廣連結（能連接大量元件設備）、低延遲（不因訊號來回變慢）的科技設備到來，不難想像技術革新將徹底影響人類的生活方式與思考，無論是創作面或行政面，都堪稱是劇場「數位優化」元年的啟動。

在創作面，藝術家們想傳達的「故事」仍然是重點，技術是溝通手段，用以增幅傳播。AR（Augmented Reality， 擴增實境）、VR（Virtual Reality，虛擬實境）、MR（Mixed Reality，混合實境）、XR（X-Reality或Cross Reality，延展實境）等各種數位「實境」技術，加以5G的低延遲的「零時差」特性，帶來「不（只）在劇場」的可能性。支持性的輔助科技，可望在線上維持線下的多角度觀看視角，將個人感官帶入數位世界，「視聽的再進化」或許是我們目前可以想像的5G未來劇場體驗。

今年高雄電影節主打VR、AR、多媒體及互動式劇場等沉浸式體驗的「XR無限幻境」單元中，也見著劇場導演Baboo的《色度：賈曼計畫》與周東彥《霧中》，口碑不俗，票房亮眼。

此外，「臺灣聲響實驗室」於今年正式啟動，這個在空總臺灣當代文化實驗場轄下，由文化部協同經濟部和科技部共同促成的藝術與科學、科技、研究跨域融匯機構，未來將帶給當代音樂、聲響、劇場領域何種新變動，也值得持續觀察。

在表演藝術產業鏈上，國家表演藝術中心北中南三大場館以多項數位改造計畫，對外宣告邁入數位時代，科技應用於硬體設備提升、劇場管理、藝術推廣已箭在弦上。

其中，國家兩廳院與文化部及經濟部合作，獲得行政院前瞻基礎建設計畫第三期特別預算案，內容建置兩年共八千萬元，網路建設則由經濟部共同建置，以兩廳院場域作為5G企業專網的文化示範場域，軟體方面，除了劇場管理的營運系統，還有今年底啟用的售票系統優化，將更細膩地區分「場館會員」與「售票系統會員」，協助未來三大場館透過更精準的數據以分析不同受眾需求，提升服務品質，未來值得期待。