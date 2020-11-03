呂紹嘉與荷穆齊再度合作 共構《波希米亞人》

【撰文／劉馬利】

當十九世紀的寫實主義在廿一世紀兼容了極簡的風格，歌劇中的四幕場景糊化了浪漫與寫實的間隙，併揉拉丁與高盧的文化界線，即將成就今年底在台中的《波希米亞人》La bohème。

藝術家生活細膩顯影

浦契尼在一八九六年完成了第四部歌劇《波希米亞人》，該劇根據亨利．穆格 （Henry Murger，1847-1861）在一八五一年出版的短篇故事集《波希米亞的生活情景》Scènes de la vie de Bohème原著改編。浦契尼與劇作家伊利卡（Luigi Illica，1857-1919）、賈科薩（Giuseppe Giacosa，1847-1906）合作，在每一個字裡行間皆注入了精心設計的旋律、細膩柔美的情感表現，以及鮮活無比的角色刻劃，將一八四○年代生活在巴黎拉丁區的藝術家們描寫得深刻動人。

波希米亞，從字面上就可嗅出古老、無拘無束、天生浪漫的氣味，它位於歐洲心臟地帶，自古以來人文薈萃，充滿著文學藝術氣息，眾多藝術家、文學家、哲學家、學生皆慕名而來。「波希米亞」也被用來形容十九世紀藝術家神秘、自由、玩世不恭的生活形態，於是啟發了穆格的生花妙筆，寫出了這本類似小說的短篇故事集。「波希米亞主義」一詞（Bohemianism）在法國被點亮了，也點燃了伊利卡、賈科薩、浦契尼的創作動機，因此有人將此部歌劇翻譯為《藝術家的生涯》。

「波希米亞主義」也間接呼應了浦契尼自成一格的創作風格，他不依附於威爾第史詩般的戲劇表現，也不專注於追求創新或激進改革，只是用他所堅持的傳統浪漫語彙，讓音樂成為引導情緒的聲響美學。

從整體架構端看，浦契尼慎選腳本，有聲皆歌，讓人聲與樂團產生對話，蘊藏著錯綜複雜的情感交流，折射出唯美而寫實的情景，營造出更深刻、更具立體感的歌樂境界。再從文字與旋律的設計細看，處處精雕細琢，浦契尼一貫處理女性愛恨情仇的細膩手法，更增了幾分添纏綿悱側，既能激盪出恰如其分的情感張力，也能讓音樂與記憶、感官、私密情緒產生共振。顯然，浦契尼用歌劇提煉當下的情境，再以善意與溫暖擁抱這個世界，因此每個轉折都帶有令人沉醉的理由。

導演與指揮再展默契

德國導演安德理亞．荷穆齊（Andreas Homoki），憑著音樂的專業與對戲劇的獨到見解，吐故納新，用現代眼光詮釋傳統藝術，專注於角色的心理刻畫，讓音樂與戲劇互為表裡、無分軒輊，用音樂注入更強大的戲劇張力。荷穆齊與指揮家呂紹嘉的結識，要追溯於一九九○年代呂紹嘉在柏林喜歌劇院擔任常任指揮之時，之後在二○○一年，當呂紹嘉成為漢諾威國家歌劇院的音樂總監時，開季製作《阿伊達》Aida就是由荷穆齊執導。二○一五年在呂紹嘉的邀請下，荷穆齊又將《費黛里奧》Fidelio帶到台灣的舞台，因此與呂紹嘉的合作默契十足，無庸置疑。

今年十二月，荷穆齊與呂紹嘉、國家交響樂團在臺中國家歌劇院將再續前緣，共同合作《波希米亞人》，以極簡的舞台設計承載情感的能量。除了劇中人物，荷穆齊更賦予了聖誕樹生命氣息，伴隨著故事的主軸，在雪花飄逸的第一幕被帶到舞台正中央，見證了所有人的甜蜜幸福與情愛糾葛，最後，在第四幕再被帶離舞台，徒留白雪紛飛的孤獨，回歸舞台最初的樣貌。與二○一五年《費黛里奧》的製作一樣，荷穆齊捨棄了中場休息，讓歌劇的來龍去脈一氣呵成，他重塑了舞台的元素，為這一百多年前的經典作品，在廿一世紀寫下更多元、更新穎、更深刻的註腳。