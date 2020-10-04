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法國導演戴米恩．夏多內 跨越隔閡省思現世的共同疑惑

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
法國劇場導演戴米恩．夏多內 （林韶安／攝）
法國劇場導演戴米恩．夏多內 （林韶安／攝）

【撰文／王世偉】

在疫情封鎖國界的狀況下，法國導演戴米恩．夏多內是少數來到台灣、並能與台灣演員一同排練創作的藝術家。他因國家兩廳院與法國鳳凰劇院合作的「開動計畫」來台，並選擇英國文本發展為《人性交易所》，期待透過劇本豐富的政治意涵，帶領觀眾省思眼前的社會與人性價值。而主創團隊的跨國性質更是創作的關鍵，他希望能跨越語言和文化的隔閡，帶領觀眾擺脫窺探異國風景的獵奇角度，實質見證文化相互激盪迸發的火花。

法國新銳導演戴米恩．夏多內（Damien Chardonnet-Darmaillacq）曾於培養無數表演人才的戲劇學校Cours Florent鑽研表演，也在巴黎第十大學研究劇場美學，並獲得博士學位。他可以說是法國戲劇圈中少數融會理論和實務的創作者。完成學業後，他曾以助理和戲劇顧問的身分與多位歐洲知名導演合作，也曾擔任左派政治領袖賀爾雅（Ségolène Royal）的幕僚。目前身兼教職的夏多內始終懷抱著創作熱忱，獲選為鳳凰劇院「歐洲創作中心」（Phénix scène nationale Valenciennes, pôle européen de création）力推的青年藝術家。

即將在台演出的《人性交易所》屬於國家兩廳院與法國鳳凰劇院合作的「開動計畫」，這場長達四年的交流計畫力圖促成兩國文化的實質相遇，邀請兩地青年藝術家攜手合作，如夏多內所言：「這次我受邀至台灣創作並非走馬看花的觀光旅行，而是深入本地的文化、跟當地的藝術家溝通與交流，讓我們能夠共同完成一齣作品。」《人性交易所》不僅包含台灣實力深厚的表演者，也融合了台、法兩地創意十足的設計群。這個跨國藝術團隊將一同鑽研荒謬現世的愛恨情仇。

選擇呼應世界局勢、具政治性的文本

身兼劇場研究者與創作者等多重身分的夏多內，認為理論和實踐完全不可分割，兩者缺一不可：「這兩種相異的學習背景讓我培養出一種獨到的眼光，去觀察作品、表演、空間、文字、社會環境和文學性。它們也影響了我的藝術創作，使我能深入解讀故事情節、戲劇情境、角色情感、演員表現、文本內涵、戲劇構作的核心。」夏多內始終懷抱著好奇心去探索世界百態，深入理解周遭生活的每個細節，無論它們以何種形式存在、是否具有某種文化的特殊色彩。因此，這次創作中，他試圖與觀眾分享他觀察台灣社會環境的敏銳視角。然而，他並沒有「再現台灣文化」的野心，而是透過歐洲人的視野，帶領其他台灣藝術家，一起重新認識我們身處現世的共同疑惑。

夏多內的上齣作品是改編自十七世紀、法國劇作家拉辛（Jean Racine）代表作《昂朵馬格》Andromaque，此次則將目光轉向英國當代劇作家Dennis Kelly的小說《愛與金錢》Love and Money，並改作成《人性交易所》。對他來說，這兩個時代相距甚遠的劇本似乎有某種共通性：「我選擇搬演文本的主因，在於它是否能與現世產生共鳴，帶領觀眾省思眼前的社會與人性價值，無論它是經典或當代劇本。」

在夏多內眼中，《昂朵馬格》和《愛與金錢》都具有豐富的政治意涵。前者透過兩國之間國王與皇后之間的愛恨糾葛，引述無法相容的國族與文化，後者則質問我們在財富與人性之間該如何做出選擇。壟罩在病毒陰影之下的全世界目前都面臨這樣的抉擇：我們要冒著犧牲性命的風險，維護經濟穩定發展，還是不惜任何代價，挽救岌岌可危的人命？夏多內認為，這不僅是《愛與金錢》提出的關鍵疑問，也反映出當代時局的矛盾——「如何維繫物質生活與人性價值之間的微妙平衡？這也是我們當前面對疫情危機無法逃避的難題。」

跨越語言與文化的隔閡

英國文本、法國導演、加上台灣演員的詮釋，這樣的文化熔爐該如何連結觀眾所處的社會環境，體現出他們關注的問題，始終是《人性交易所》創作上的關鍵。夏多內表示，最初確實考慮過把發生在英國的戲劇動作搬移到台灣環境，但後來決定不作更動，保留原劇的歐洲色彩。他說：「創作核心並非讓觀眾辨認熟悉的環境，而是突顯這個故事的普世價值，讓觀眾了解劇中的人性思辨，無論我們身在何處。這個文本提出的疑問並不屬於任何一種文化，它觸及每一個人。也許某些文化差異會讓觀眾覺得奇怪，但這才是最有趣的地方：匯集世界上各種不同的表現風格，找到它們彼此的共通性，進而建構一齣深入探討人性的作品。」

此外，對夏多內來說，陌生的語言並非障礙，而是挑戰。在排練場上，他試圖將語言不通轉換成創作助力，也促使他重新思考導演該如何與演員工作。他說：「人與人之間的溝通並不完全建立在語言之上，同時也包含了身體語彙、聲音語調、面部表情、眼神交流等。」於是，以熟悉原作文本的每個細節作為前提，夏多內在排練場時，儘管不了解每位演員說什麼，但他都知道角色之間的關係、他們的動機、每個場景的衝突核心；因此，若演員無法用語言說服導演，就必須要創造一種戲劇情境、一種舞台張力。夏多內認為：「當我意識自己開始產生疑惑，那就表示場上的表演失去了戲劇性。排練工作最重要的，就是觸及戲劇情境的核心，再迸發出動人的情感和張力。若表演能發揮這種真實的力量，即便聽不懂任何一個字，觀者也能融入劇情。」

看好未來創作能量的爆發

在疫情期間，夏多內排除千辛萬苦來台，都是為了與台灣藝術家在排練場上激盪出精采的火花。面對瞬息萬變的時局，他也提供了身為劇場藝術史研究者的看法。對他來說，疫情影響劇場發展在歷史上並非首例，每個世紀都有嚴重的傳染病迫使劇場歇業。短期內，各地通行被有條件的封鎖絕對會妨礙藝術家之間的相互交流，以及作品的傳播。但夏多內深信人們嚮往文化、參與藝術活動的慾望並不會改變，他說：「一旦公衛情況開始穩定，我堅信這種慾望會變得更為強烈，受到疫情壓抑數個月、數年的創作動能將會一次爆發。」因此，從長期看來，他相當看好劇場發展的前景；即使暫時沉寂一段時間，藝術家們也會重新活躍起來，推出更發人省思的創作。

跨越肺炎疫情隔絕的疆界，來到台灣無虞之地的夏多內，將透過《人性交易所》與觀眾分享台、法兩地藝術家的心血結晶。他希望能夠跨越語言和文化的隔閡，帶領觀眾擺脫窺探異國風景的獵奇角度，實質見證文化相互激盪迸發的火花，提供在語言之外的多重幽微情感，挖掘出文本呼應現世的人性價值。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年10月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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