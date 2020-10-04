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朱宗慶打擊樂團 卅五年的時代軌跡擊出未來聲響藍圖

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
「一起，一起」由七年級擊樂家戴含芝等領銜演出。 （朱宗慶打擊樂團／提供）
「一起，一起」由七年級擊樂家戴含芝等領銜演出。 （朱宗慶打擊樂團／提供）

【撰文／張瑋珊】

明年將邁入卅五年的朱宗慶打擊樂團，一直在台灣的音樂發展上扮演先鋒角色，十月將推出的音樂會「一起，一起」，埋入「時間」的共通性，不管是演奏者，或是多位創作者，出生年分皆相近，同世代激盪出的火花，為整體演出凝聚一股強烈的氣場。演出以多樣編制、形式的曲目展現，記錄下時代軌跡，更持續撞擊出嶄新的未來聲響藍圖。

台灣音樂史發展隨著時代的進程不斷變遷，音樂家、作曲家除了不斷探索創新的聲音語言、表現方式，更用音樂記錄著屬於每個時代所擁有的文化特質與精神。長年扮演先鋒角色的朱宗慶打擊樂團為邁向明年卅五歲生日，特別於十月推出今年唯一一檔在國家音樂廳的年度音樂會「一起，一起」，由七年級擊樂家戴含芝、蔡孟孜、彭瀞瑩、陳妍臻、廖為治、高瀚諺、李翠芸為首領銜演出。

擊樂感官競技場 擴張聽覺層次

這場音樂會企畫精心埋入「時間」的共通性，不管是演奏者，或是多位創作者，出生年分皆相近，同世代激盪出的火花，為整體演出凝聚一股強烈的氣場。上半場以美國加州作曲家格雷格．西門（Greg Simon）作品《蛇油》揭開精采序幕，他透過多樣演奏技法，來實踐全球藥物醫療領域充滿著掠奪樣態的創作概念，例如開頭持續以鼓棒奏擊鼓框的聲響作為累積聲音織度之基底，接著加入線性或點狀音色，以一氣呵成的氣勢震懾全場。

蓋希文著名的《藍色狂想曲》，將由現代打擊樂界最炙手可熱的旅美華裔演奏家——張鈞量改編為馬林巴琴二重奏，延伸原主題之外，更解構成嶄新音色的雙重對話。為創造觀眾的視覺趣味，漢斯伯格（Andy Harnsberger）《黑暗過客》演出時，安排攝影機由正上方向下俯拍，觀眾可透過投影螢幕欣賞演奏者打擊過程。而邦哥鼓位置設計以三套背對背擺放形式，三位演奏者各以切分樂段輪番運用束棒、鼓刷、木槌等各式打擊樂器展現豐富的音樂層次，堆砌視聽感官能量。

捕捉聲響中的光影 勾勒情感探索宇宙

來自波蘭作曲家的湯馬斯．高林斯基（Tomasz Golinski）為兩個打擊樂器與電子樂所創作的《繭縛》，標題來自日文「Hikikomori」（蟄居），意思是：「朝內縮、密閉拘束」，指個人將自己隔絕於社會以外，傳達現代大眾處於一種繭縛現象。作曲家將所關注的冷漠社會意識狀態與具距離感互動模式注入音樂，刻劃空洞與惆悵之感。另外，美國作曲家雅各．雷明頓（Jacob Remington）的《碰撞》，描述透過大型強子對撞機（Large Hadron Collider，LHC）尋找次原子粒子的過程，給予探索宇宙生成最佳聽覺性描繪。曲中每組節奏型、旋律組織之建構如科學公式般有條理。開頭描述系統啟動時所發出的警告聲響，成千上萬的質子入射並環繞著加速器運行，鍵盤則不斷演奏重複十六分音符節奏型。接著，等到所有的質子進入軌道運行，木琴以低八度極限性演奏二分音符旋律，來表現質子以固定週期脈衝加速的過程，立體化整體聽覺想像。

這場年度音樂會以多樣編制、形式的曲目展現，樂手們更以高度專業水平及成熟度為新世代觀點譜出里程碑，同時展現樂團具備深度駕馭多元演出型態的堅強實力，在今年疫情劇變時代中，記錄下時代軌跡，更持續撞擊出嶄新的未來聲響藍圖。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年10月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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