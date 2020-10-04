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從《物種起源》到《物種大樂團》 劇場大叔瘋玩達爾文

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
《物種大樂團》排練現場。 （林韶安／攝）
《物種大樂團》排練現場。 （林韶安／攝）

【撰文／郝妮爾】

從去年《物種起源》到今年《物種大樂團》，雖都與達爾文有關，王嘉明卻是「為了要甩掉之前的連結、觀點、敘述方式，花了更多的力氣。」這次的演員從十歲到六十來歲，不限劇場表演者或素人，還加入了搖滾樂團「大象體操」，他將深入探討演員的家族史，以達爾文《物種起源》的十五個章節為骨架，設法給觀眾一條繩索按圖索驥——但若有人選擇直接拋下繩子，乘桴浮於海，也未嘗不可！

劇場導演王嘉明做戲主題的選定，毫無脈絡可循。例如在決定做《親愛的人生》之前，孟若（Alice Ann Munro）的書他甚至讀不下去；再如，達爾文的《物種起源》本來是朋友建議他做看看的，一讀發現不得了，竟和老本行（大學地理系背景）相通，從地質學、生物地理學的軌跡出發，激起他很大的興趣。

每次都是從這句話開始的：「我好奇從這裡出發，會做出什麼樣的戲？」於是新的挑戰就誕生。他造訪地獄，成為自己的魔鬼，在一次次做戲做到「好想死」的折磨中，依然能笑著說：「我不是因為本來就喜歡這個主題才做的，況且，那麼多東西沒接觸過，怎麼知道自己喜歡什麼、討厭什麼？」實在值得給予「M」字認證。

從二○一九年的《物種起源》到二○二○年的《物種大樂團》，他的風格始終如一，哪怕相同團隊、相同名稱的作品重演，模樣也會生得迥然不同。因此，我們能否將《物種大樂團》視為北藝大版本的延伸呢？他回答：「我反而為了要甩掉之前的連結、觀點、敘述方式，花了更多的力氣。」 若談到延伸，那麼只能說兩齣戲皆乃奪胎自達爾文，換骨成王嘉明的腦袋。至於《物種大樂團》還加入了搖滾樂團「大象體操」的跨界合作，不知此戲又會被他揉捏得怎麼樣？

達爾文的《物種起源》知多少？

《物種大樂團》的演員群成直線式垂直發展，從十歲到六十來歲的都有，不限劇場表演者或素人演員，有些是朋友的朋友介紹，合作多半與緣分有關，當初只憑導演拋一句：「不然你來演好不好？」對方說好，事情也就成了。

王嘉明是一個如此相信機緣的人，「就跟達爾文一樣啊。當然他沒有提到機緣啦，只是不斷重複機會、沒有方向性……等等詞彙。」他進一步補充：「《物種起源》裡最重要的概念就是，這些物種的發展根本就沒有方向性，沒有所謂的進步、沒有所謂的意識控制，不如我們想像的那樣：有一個明確的網絡等著你整理。」 這對達爾文，或者是任何研究者來說，簡直是一重大打擊吧？選定一個主題，搞到最後才發現原來無跡可尋。

然而，對欲拆解《物種起源》的王嘉明來說，又何嘗不令他傷透腦筋。「不只達爾文，大部分的人都應該會有這個想像：生而為人，應該是有某個緣起的。」然而，《物種起源》卻顛覆了這件事情，他接著舉例說明：「『進化論』是不通用的，根本沒有所謂一直線進程的發展，『演化論』才是成立的。至於『物競天擇，適者生存』，你看，這幾個字根本沒提到『強者』，強者才能活下來，是許多人對達爾文最大的誤解。」

開枝散葉的家族史，連結彼此

簡直像是洗白大會那樣，過去對於達爾文的誤會，都有機會在此戲釐清。王嘉明如替熟識的老友說情那樣，重複提及一件事：「《物種起源》的用字非常謹慎，並不將人類的緣起直接連結向何方。當然，人類與諸多事物都存在的『連結』，但是我們從不『等於』某事某物。」

這份微妙的「連結」，也是《物種大樂團》裡重要的段落——他將深入探討演員的家族史。

當我們追本溯源，考究直系旁系血親來自何方？最後所產出繁複的、開枝散葉的樹狀網絡，每每令王嘉明驚奇不已，許多看似無關的兩人，推展背後的因果，總是能夠發現不可思議的連結。

另一方面，隨著「我是台灣人」這句話，近日成為網路標籤；「你從哪裡來？」這問句，在近幾年也成為敏感的議題，當今之時，欲討論家族史，會不會擔心觀眾另做解讀？對此，他回應：「講到這個，有很多分析、討論都是一種很政治性的，甚至有點——網紅的感覺吧。」王嘉明笑著說：「若激起某種意識形態，感覺就會離我原先想探索的東西了愈來愈遠了。我認為真正有趣的是：這些東西是如何形成的？因為工作、婚姻……各種原因，而遍布的生活網絡是如何誕生的？」

劇場大叔遇上數字搖滾

都說人生如戲，只是不知道原來達爾文的研究理論，也真的能夠躍然舞台成戲。

誠如當年做《理查三世》一樣，王嘉明的核心想法是這樣的：做戲不是說教，你不必搞懂劇情裡繁複的家族、人物關係，也依然能夠獲得娛樂性才對。同樣地，《物種大樂團》放棄線性敘事，看似抽象難解，卻以達爾文《物種起源》的十五個章節為骨架，設法給予觀眾一條繩索按圖索驥，搞懂戲劇邏輯。雖然如此，若有人選擇直接拋下繩子，乘桴浮於海，也未嘗不可！

除此之外，這次與「大象體操」合作，為戲打造原創音樂，同時也賦予舊歌新意，融合為舞台上視覺、聽覺的雙重刺激，料想屆時燒腦的程度應不亞於克里斯多福．諾蘭（Christopher Edward Nolan）的電影。 當然啦，本次王嘉明將整支樂團搬上舞台，卻也不會甘於讓他們僅為樂手之職，他挑眉深思，意味深長地說：「只要站在舞台上，每個人是表演者。」至於屆時會如何「玩弄」樂隊、演員，如何刺激觀眾的感官？就留待進劇場、見真章啦！

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年10月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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