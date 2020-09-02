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從食安事件聆聽「死亡」的聲音 《蝕物鏈》以聽覺打造的「電影」

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
《蝕物鏈》聲音錄製現場。 （國家兩廳院／提供）
《蝕物鏈》聲音錄製現場。 （國家兩廳院／提供）

【撰文／張慧慧】

繼結合虛擬實境技術的《Oli 邊境》後，導演陳彥斌再次與臺灣聲響實驗室合作，推出無人演出《蝕物鏈》探討食安議題。「聲音有更強大的召喚場景的能力。」陳彥斌說：「在聲音的想像力中，還有好多事情值得去探索，我想用聲音去召喚情感，這是《蝕物鏈》的開始。」從現實、魔幻寫實到超現實，陳彥斌從中討論聽覺，要讓聽者主觀介入事件的現場，如同一場「用聽覺打造的電影」。

「當我閉起眼睛，去試著傾聽所處的現場的所有聲音，我的世界變得很有趣。」劇場導演陳彥斌繼結合虛擬實境技術的《Oli 邊境》（2019）之後，再次與臺灣聲響實驗室合作，推出無人演出《蝕物鏈》探討食安議題，他形容是「用聽覺打造的電影」，更進一步地全然抽離了他所慣用的視覺語彙，而嘗試以聲音作為敘事主體，陳彥斌反思：「我們用五感體驗世界，但多數人把視覺放在首位，如果我們可以讓聽覺能成為感官主體，那會變成什麼樣子？」

「聲音有更強大的召喚場景的能力。視覺容易讓人直接投以某種情懷，但聲音卻可以用一種方式呈現，去召喚不同聽者生命中的情感位置。在聲音的想像力中，還有好多事情值得去探索，我想用聲音去召喚情感，這是《蝕物鏈》的開始。」陳彥斌說。

從「油魚」引發的食物中毒事件談起

《蝕物鏈》從一則「油魚」所引發的食物中毒事件開始，去探討政治、經濟、生態錯綜複雜的網絡關係，推敲人類的所作所為，如何影響周遭的每一個生命。

「油魚」是一種商業價值較低的廉價魚種，其豐厚的蠟酯含有人體無法消化的毒素，食用過量會對人體造成傷害，但常被不肖商人作為其他更昂貴的食用魚出售，而引發食物中毒，陳彥斌說：「目前夜市的壽司攤大多是油魚取代鱈魚、比目魚，我不知道有多少人知道這件事情……食安問題很容易被其他新聞淹沒，我們從冷門的『油魚』出發，來講述食物控管、人類為何判斷價值的權力等議題，去突顯矛盾與衝突。」

本作由四個展場空間組成，將運用臺灣聲響實驗室的聲音技術配比出截然不同的音場效果，除了有六階的Ambisonics沉浸式聲響，也有最日常的聲音體驗。觀眾穿梭其中，不只將置身在全黑空間沉浸聽覺，也將化身為接線生、考古者，從不同視角切入，在相異的位置接收到受害者、食物商、運售商，甚至是物種自身的觀點，「鱈魚、比目魚如果現身說法，那是什麼樣的故事？」

透過感受死亡瞬間，思考物種的滅亡

在《蝕物鏈》中，除了有演員莫子儀、林子恆、蔡佾玲、余佩真、賀世芳的聲音表現外，陳彥斌也採集了如熊貓、螞蟻、頭髮、受精卵、羊水內胎盤等各種獵奇聲響，或如肉被切開的瞬間、斷筋骨的瞬間、人被枕頭悶死的瞬間等各種死亡之聲，「我們田調，當人類死亡，聽覺是倒數第二個離開的感官。死亡是慢慢把感官剝奪的過程，在這個作品中我們用死亡開場，但一直讓觀眾處於死前的倒數第二個感官，那時人類的聽覺被擴張，將會非常敏銳。」

陳彥斌說，《蝕物鏈》是嘗試要透過擴張死亡前的兩分鐘，召喚聽者的非理性感官體驗，他說：「我們去討論這些死亡的瞬間，或許可以由此共感到砧板上的魚、被拔掉犀牛角的犀牛，去換位思考物種的滅亡，可能這些聲音也隨之消失……」

從現實、魔幻寫實到超現實，陳彥斌從中討論聽覺，要讓聽者主觀介入事件的現場。他表示，音樂設計陳家輝、工程師王新仁提供了「聲音的各種恐怖想像力」去重新思考創作，「我沒有要政治正確地談食安，反而更想表達微小的事物被消耗，感官也終將成為蝕物鏈消失的一環。但在此，我們想說，無論你在這個作品中聽到什麼，都是最珍貴的事情。」

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年9月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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