快訊

不爽中央棄台投奔北京！索羅門大省將辦獨立公投

評／開放美豬、安倍辭職、黨產釋憲：828後的台美日變局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》 穿越古今聚焦本土 戲說百年信仰傳奇

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
《鯤鯓平卷》排練現場，撲展出廟會陣頭氣勢。 （林韶安／攝）
《鯤鯓平卷》排練現場，撲展出廟會陣頭氣勢。 （林韶安／攝）

【撰文／兆欣】

將於九月下旬推出的明華園戲劇總團新作《鯤鯓平卷》，由編導陳勝國採集南鯤鯓地方傳說，有如卷軸般穿越古今兩百年，連環鋪陳故事，結合明華園擅長的神仙戲和台灣鄉土歷史，重現外台戲班常演的《囝仔公鬥五府千歲》。這回明華園精銳盡出，除了鐵三角——孫翠鳳、陳勝在與鄭雅升，團長陳勝福苦心栽培的青年軍也擔當重任，陳昭婷、陳子豪、李郁真皆上台展現功力。

「山呀山喲連綿不斷，遠山接近山喲……」台大吉他社的學生們一字排開唱著《今山古道》，正以為是一台民歌金韻演唱會，怎知到了間奏，竟攆入戲曲鑼鼓：「倉台台七台……」倏地轉換廟會場景，陣頭家將踩著大鑼抽頭的鼓點霸氣亮相！他們高舉羅傘，步罡踏斗，簇擁著兩大神尊「李府千歲」和「囝仔公」，眼看雙方一觸即發，難道這是神仙大戰？但怎麼又選舉造勢的即視感？其實，這是明華園戲劇總團新作《鯤鯓平卷》一景，國家文藝獎得主陳勝國採集南鯤鯓地方傳說，有如卷軸般穿越古今兩百年，連環鋪陳故事，使明華園擅長的神仙戲和台灣鄉土歷史有更緊密的結合，讓眾人熟知、外台戲班常演的《囝仔公鬥五府千歲》多了當代人文關懷的精神。

一場神明大戰　開啟南鯤鯓代天府傳奇

台灣五府千歲信仰相當普遍，尤以台南南鯤鯓代天府有「全台王爺總廟」之稱，每到王爺壽誕，就有絡繹不絕的進香團，並曾於二○一七年舉行三百年一次的羅天大醮，獲頒金氏世界紀錄，可見其號召力。然而在代天府後方，還有個神秘的陰廟萬善堂，供奉著「囝仔公」，據說凡是來參拜王爺的人，必須也拜囝仔公，這不成文的規定，來自「囝仔公大戰五府千歲」的傳說。

傳聞中，囝仔公原是在槺榔山放牛的牧童，大雨中發現一處風水寶地，此處集天地靈氣，遇雨不濕，不久後於此處坐化（一說為暴斃早夭），聚地為神。而南鯤鯓的五府千歲因舊地被沖毀，尋覓新處蓋廟，恰恰相中槺榔山。囝仔公抗議，堅稱這是祂本來的據地，有銀針插地為憑；五府千歲則認為這是他們先發現的，有銅錢為記。雙方僵持不下，找來土地公作主，掘地之後竟發現是「銀針插銅錢」，誰先誰後難說清，於是雙方展開一場陽神對陰神、五大人對一小孩的大戰，最後由觀音出面化解，雙方共享香火。編導陳勝國說：「戰爭最後需要女性柔軟的力量來撫慰世人，即使神威浩蕩，最重要的還是慈悲之心。」

槺榔山傳說至今仍為當地耆老傳頌，據說當時原有數百戶人家，禁不起神仙大戰每晚飛砂走石所苦，紛紛遷走，最後只餘下兩家。陳勝國著眼於此，設計劇中雙方大戰一路打到現代，囝仔公鬥法移山倒海，台上同時有新聞播報颱風洪水。他說：「神明的法力最終是用來濟世濟民。」五府千歲大千歲見江河嗚咽草木同悲，不忍連累蒼生，不願還手，囝仔公看到自己衝動造成的慘狀，於是收手罷戰。如此編排手法與其說是穿越，更近乎平行時空，以古今穿插對照的方式重述傳說，一來呈現台灣人因敬畏自然，轉而對神靈虔誠；二來道出有權勢者爭鬥，受難的是無辜百姓，天人古今皆然。

「男二」孫翠鳳依舊勞心　鐵三角各擅其長

無敵小生孫翠鳳此次扮演大千歲李大亮，她笑著說自己是「男二」，但實際上一點也不輕鬆。「漫頭！轉身！」孫翠鳳吆喝提醒，以免對打的下手有所閃神失誤，武戲把子手起刀落，每一下她都記得比身邊的人還清楚。除此之外，還得嚴格要求飾演囝仔公的陳昭婷。「出場你得趕這一鑼！」一個節骨眼不合拍，孫翠鳳要求陳昭婷再來一次，絲毫沒有因為主演是自己女兒就有所寬宥。兩個半小時過後，團長陳勝福放大家休息五分鐘。孫翠鳳才喝口水、看劇本，卻不見她喘氣喊累，時間一到，挺直腰桿，提槍上陣。

明華園的戲向來是「生：孫翠鳳、旦：鄭雅升、丑：陳勝在」鐵三角組合，其中鄭雅升和陳勝在可說是歌仔戲最佳旦丑CP，《鯤鯓平卷》也有他們打情罵俏的表演。此次他們分別飾演觀音菩薩和土地公，甚至來到現代經營傳播公司。編劇筆下的這對CP是貫穿全劇的重要樞紐，亦是甜蜜調劑，對此，鄭雅升表示，過去都是小旦愛上小丑，這次編劇寫了兩個人不能在一起，她終於可以拒絕追求！

旦角陳昭婷脫胎換骨　青春新星耀眼

團長陳勝福強調：「明華園廿年磨一劍。」他苦心栽培明華園青年軍，近來嶄露頭角，星光耀眼。大場面群戲中，陳子豪率領「男子軍團」翻跟斗、大開打，甚至走起家將陣頭，比廟會聲勢壯闊。用桿子就分別扛起囝仔公和李府千歲，壓著腳步不搖不晃，將主演氣場威勢托至最高點。上回在《大河彈劍》挑大梁的李郁真，這次飾演三王吳府千歲，和囝仔公的武戲中，火熾又俐落，既要表現被傷到額頭，身架又不能減損神明氣勢，詮釋相當具有難度。

最辛苦的莫過於飾演囝仔公的陳昭婷。為了勝任角色，從三月開始特訓，雖然娃娃生一類的戲對她而言不是第一次，但囝仔公武戲吃重，儼然是種「脫胎換骨」的煎熬。她說：「娃娃生和武生不同，娃娃生得無時無刻在最亢奮的狀態，就像金鼎電池一樣。」而有此深刻體會，昭婷表示，看著剛上幼幼班的兒子，不時拿起道具手舞足蹈，不正是台上的囝仔公？此外，昭婷覺得，用現代人的觀點來看，囝仔公無非是有靈異體質的小孩，童年其實沒什麼朋友。她詮釋的囝仔公，天真爛漫中藏有幾分孤單落寞，在〈坐化〉那場更顯揪心。

戲班有句老話：「戲不夠，神仙湊。」神仙戲多半容易落入俗套，明華園則在神仙戲闖出自己的一片天。後疫情時代演出《鯤鯓平卷》，是呼應王爺驅除瘟疫的民俗信仰，亦讓我們重看這片土地曾發生過的事──征戰總有和平落幕之時，疫情亦有歸零解封之日。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年9月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

台東卡大地布部落三大家族頭目 聲明反知本光電案

王毅要韋德齊付出代價 民進黨：霸凌外交

影／疫情擋不住信眾虔誠 南鯤鯓代天府中元普度3647桌

《以色列風雲之三》小國爭戰大入伍預備營堅定青年信仰

相關新聞

從食安事件聆聽「死亡」的聲音 《蝕物鏈》以聽覺打造的「電影」

繼結合虛擬實境技術的《Oli 邊境》後，導演陳彥斌再次與臺灣聲響實驗室合作，推出無人演出《蝕物鏈》探討食安議題。「聲音有更強大的召喚場景的能力。」陳彥斌說：「在聲音的想像力中，還有好多事情值得去探索，我想用聲音去召喚情感，這是《蝕物鏈》的開始。」從現實、魔幻寫實到超現實，陳彥斌從中討論聽覺，要讓聽者主觀介入事件的現場，如同一場「用聽覺打造的電影」。

發聲著色量身譜曲 林強 ╳ 鄭宗龍 ╳ 張玹

下坡的腳步、抓地力、山巒、溪流、發聲的身體、台語、三弦、月琴、磬、神聖、安定與光——這幾個看似不著邊際的關鍵字，恰到好處地生成了《定光》。 在鄭宗龍、林強與張玹的身體與聲音、舞蹈與音樂之間，有著心領神會的默契，也有天差地遠的誤解。如柳川旁老屋餐廳「味無味（bī-bô- bī）」浮現的「定光」兩字，借用了佛祖名稱，但以同音避諱，是要三人的創作能夠「定在某個地方，不要天馬行空」。而光，不見得是眼見的光，物理的光，反如編舞家鄭宗龍所言：「藉由這個作品，抽象地把光給我們的感覺，不管是溫暖、希望或是能量，傳達給觀眾所謂『正向』（但非定於二元）的向度」。 編舞家鄭宗龍、當代作曲家張玹與多元音樂人林強的言語交鋒，自《定光》起卻不定於《定光》，談著如何在創作中面對自我與他人，談著隔離與念佛，談著登山與越野，談著成不成詞的台語與成不成調的音樂，談著聽不見的節奏化為無形的身體語彙，談著舞者肌肉記憶從外而內開始練習發聲共鳴，談著現今社會偶爾感到厭煩的「正能量」與「本土文化」價值，也談著《變形金剛》為何不能用三弦來配樂。且看，這三位男子聊起天來的「天馬行空」，如何漸趨向光。

明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》 穿越古今聚焦本土 戲說百年信仰傳奇

將於九月下旬推出的明華園戲劇總團新作《鯤鯓平卷》，由編導陳勝國採集南鯤鯓地方傳說，有如卷軸般穿越古今兩百年，連環鋪陳故事，結合明華園擅長的神仙戲和台灣鄉土歷史，重現外台戲班常演的《囝仔公鬥五府千歲》。這回明華園精銳盡出，除了鐵三角——孫翠鳳、陳勝在與鄭雅升，團長陳勝福苦心栽培的青年軍也擔當重任，陳昭婷、陳子豪、李郁真皆上台展現功力。

回來、在此與封箱的這個時候 訪吳興國談《李爾在此》封箱演出

《李爾在此》這齣戲，對吳興國來說別具意義，廿年前，他以此劇帶著休團三年的當代傳奇劇場重返舞台，當年滿懷憤怒的他，也藉著劇中十個角色的進出搬演，不斷詰問：「我是誰？」，如同一場心理治療。廿年後，已演遍全球廿國、五十城的《李爾在此》又回來了，吳興國宣布這次是「封箱」，之後將不再親自上陣演出此劇。「時候到了」，他將啟動「浪漫封箱」，「把當代傳奇的經典好好演一遍，對熱愛的舞台深深一鞠躬，以最浪漫的方式完成一個演員的舞台生命。」

取消「圍幕甄選」 能讓樂團多元化？

「圍幕甄選」曾是六○年代黑人民權運動推動下所誕生的樂團甄選樂手措施，意在不見人只聽聲的狀況下，單憑演奏表現取決人選，也成為樂團中女性與非白人族裔得以增加的關鍵。但在目前「黑人的命也是命」的運動下，知名樂評家托馬西尼反而倡議取消圍幕甄選，因拉非裔樂手比例偏低，他認為樂團需採更積極的做法，如考慮演奏技巧外的標準，來解決嚴重的族裔不平衡現況。

牯嶺街小劇場修繕完成 進入「打開」新階段

從二○一八年初啟動建物修復工程的「牯嶺街小劇場」，在劇場人殷殷期盼超過兩年半後，終於迎來重新開門的時刻。此次修復工程包含建物還原，為身障者增設電梯、重新規劃動線，也進行劇場設備更新，負責營運的身體氣象館已預定自八月開始接受明年檔期申請，也將在十月下旬陸續推出自製與合辦節目。館長姚立群認為，牯嶺街小劇場是個鼓勵藝術家、社會邊緣／弱勢族群的藝術平台，也將持續開闢更為專業的實驗劇場對話場域、亞洲各國之間表演藝術的創作與交流。

國家交響樂團傳承發揚相輝映 擘劃樂團新紀元

二○一九╱二○是呂紹嘉擔任NSO音樂總監的最後一個樂季，二○二○下半年起，他轉換身分成為藝術顧問，協助NSO的新樂季規劃。他說自己：「從更客觀的角度來評斷曲目和音樂家，因此今年的曲目少了點主觀意識，但曲目品質不變，而演出水準與精采度亦不變。」NSO的新樂季以「傳承與發揚」為核心，將以「斯特拉溫斯基」、「貝多芬」、「斯拉夫」民族樂派及「國人作品」等四個軸線貫穿，一樣邀請多位明星音樂家與樂團合作，星光熠熠，令人期待。

通風空間、社交距離...讓我們盡情搖擺 兩廳院夏日爵士戶外派對

今年的兩廳院夏日爵士戶外派對，除了令人期待的夏日爵士菁英大樂團，今年還邀來新一代的跨界歌姬9m88（小芭）與被暱稱為「小白老師」、擅長結合原住民音樂與爵士樂的李守信，讓樂迷可以無懼疫情，在通風良好、維持安全社交距離下欣賞全台派的爵士風情。

向名家致敬！台灣爵士熱力四射 音樂廳內的「兩廳院夏日爵士派對」

沒有國外名家加持，今年音樂廳內的爵士派對以全部MIT的組合，讓樂迷聚焦台灣爵士人的紮實功力！為向咆勃樂祖師爺、今年適逢百歲冥誕的查理．帕克致敬，「咆哮吧！帕克精神」邀來三組人馬，加上專家講座，一探大師的音樂藝術。爵士夏午茶「她的時代，她的音樂」則介紹三位女性演奏家，讓樂迷領略其不凡的音樂女力。當然還有兩廳院夏日爵士節慶樂團，也將在國寶鼓王黃瑞豐領軍下，與樂迷「一起曼波！」。

搖擺音符走入人群 爵士音樂節在台灣

不管是「Jazz the Way You Are」「Life is Jazz, Play it loud」，還是「Jazz You Up」「Feeling Jazz!」，每到夏秋，台灣就成了爵士樂迷開心享受音樂節慶的寶地，從國外大咖加持的演出，與觀光結合的音樂共享活動，到讓更多愛好者學習爵士演奏的各種音樂營隊……隨著年歲推移，爵士樂也藉著年年呈現的音樂節在台灣逐漸扎根，成為台灣文化生活的一分子——

升級表演藝術圖書館為民眾與兩廳院「搭橋」 專訪國家兩廳院藝術總監劉怡汝

兩廳院的表演藝術圖書館於一九九三年成立，典藏包括兩廳院主辦節目海報、節目單、錄影帶、數位光碟、每日演出錄影音等，累積館藏至今十九萬件。廿多年來，歷經幾經調整，圖書館一直是被討論的焦點。二○一八年起，從內部提議轉型，圖書館將重新思考館藏策略及空間運用規劃，並於今年啟動圖書館升級專案。 在兩廳院「藝術共融」的脈絡下，該如何打造一個屬於大家的圖書館？藝術總監劉怡汝決定搭起橋梁，讓社會上的每一個人，都不因任何預先設下的規範而被屏障。她堅信：「如果兩廳院只服務文化菁英，那就希望台灣兩千三百萬人透過兩廳院，都成為文化菁英。」

讓國家文化力帶動國家的品牌力 訪文化部長李永得談後疫情文化振興

繼四月底陸續展開「藝文紓困1.0」、「藝文紓困2.0」計畫後，迎接「防疫新生活運動」的此時，文化部在行政院的三倍券外更加碼了六百元「藝FUN券」，文化部長李永得期待藉此為文化產業創造五十億商機，若能搭配三倍券，更主觀期待兩百億的可能性。在思考後疫情可能面臨的問題並提出因應之道外，打造台灣國際品牌的辨識度，將台灣文化的能量帶上國際本就是文化部的長期目標，李永得表示：「一個國家文化力的強盛可以帶動國家品牌力，這可能是其他產業無法達到的。」

熱門新聞

取消「圍幕甄選」 能讓樂團多元化？

從食安事件聆聽「死亡」的聲音 《蝕物鏈》以聽覺打造的「電影」

回來、在此與封箱的這個時候 訪吳興國談《李爾在此》封箱演出

明華園戲劇總團《鯤鯓平卷》 穿越古今聚焦本土 戲說百年信仰傳奇

發聲著色量身譜曲 林強 ╳ 鄭宗龍 ╳ 張玹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。