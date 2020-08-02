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牯嶺街小劇場修繕完成 進入「打開」新階段

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
近期完成修復、準備重新「開門」的牯嶺街小劇場。 （許斌／攝）
近期完成修復、準備重新「開門」的牯嶺街小劇場。 （許斌／攝）

【撰文／吳岳霖】

我們先把時間回溯——一九○五年，它是日本人興建的木造官舍；一九五四年，它在戰後改建為台北市警察局，然後在警察局遷址後，於一九八八年成為藝文劇場，從二○○一年開始，先由「如果兒童劇團」經營，二○○五年改為「身體氣象館」接手。

它是「牯嶺街小劇場」。

在時光的推移與積累間，作為歷史建物，牯嶺街小劇場充滿著從日治到民國以來的歷史紋路；同時，也刻上了「台灣小劇場史」的鑿痕——有多少劇場人的第一個作品在此發生！只是，時間可以讓無形種種得以釀造、提煉，但有形事物也會被侵蝕、腐壞，於此留下了記錄，還有危及安全的破壞。

二○一八年一月一日，在前一年底的《（今晚，還有誰）去大馬士革》閉幕後，牯嶺街小劇場關閉，開始為期了（不只）兩年的整修——「臺北市定歷史建築—牯嶺街小劇場整棟建物修復工程」。隨著四周地景的持續變遷，南門市場改建、捷運萬大樹林線動工等，牯嶺街小劇場終於在二○二○年重新啟動，接合過去歷史脈絡，與當下連結並建構未來。

沖散塵埃　打開的不只是一座劇場

作為市定歷史建築，牯嶺街小劇場的使用分屬臺北市文化局「藝術發展科」與「文化資產科」兩個單位；而在採訪當天（七月十三日），據姚立群（牯嶺街小劇場館長、身體氣象館負責人）說法，目前已完成工程驗收，剩下的流程是必須從文化資產科取得使用執照，他們才能夠重新進駐牯嶺街小劇場。這張使用執照，也讓他們暫時無法確認開幕時間，更攸關牯嶺街小劇場後續的利用，包含明年檔期、使用方法等。好消息是，姚立群在隔日捎來了訊息：「辦公室會在下週取回劇場的管理身分」，似乎正宣告了牯嶺街小劇場的再次打開。

這次的修復為期超過兩年半，原本應被討論的公共事務似乎被掩蓋在工程的喧囂之中；甚至到今年四月才在臺北市議會對文化局長的質詢裡浮上檯面，其中涉及修繕細節的不完滿（包含廁所、門口等），後續觸發討論的更在於「營運問題」，也就是牯嶺街小劇場是否能用KPI作為要求或檢視，是否能以出租率去評估其使用率？以及營運方式能否與松山文創園區、西門紅樓等單位相提並論？當然，質詢裡確實有無法達成與回應的，卻讓文化政策、文資保存與管理等文化相關的公共議題再次進入大眾視野，去面對早已盤根錯節的結構性問題。

硬體翻新　重建空間與人的關係

本次的修繕工程之困難，在於必須符合幾項準則，包含建物的還原（須經過考據，找尋還原的標準）、符合身障者使用標準（包含增設電梯、重新規劃動線等）。另一方面，劇場設備也進行更新，像是一樓座位席目前已換新與重新設計、燈光器材升級等，陸續則會再進行二樓觀眾席的添購；而有些過於老舊的裝設也在本次工程裡進行拆除，並且進行整體防漏水工程，與刨除部分外觀區域進行修復。在硬體的修復與翻新後，牯嶺街小劇場預計策劃專業劇場工作者與一般觀眾的不同導覽，讓所有人能用不同角度重新認識這個劇場空間；同時，重啟後所舉辦的「尋歷史、觀地景、玩美學與探心房」等活動，也在嘗試建構這個空間與人的關係。

嘴裡嚷著「久沒開，我也會急啊！」的姚立群，其實在這段期間持續思考牯嶺街小劇場在地理區域、文化組織、劇場藝術等方面的位置，同時也在這兩年內接收到不同劇場人給予的想法與回饋，而自認「還是值得努力再做些什麼」的他說：「在很多人心裡頭，是會想要來與這個劇場發酵，或是產生一點什麼事情、發生一點什麼關係。有這個基地存在，是可以幫很多人打開連結的。」

其中，預計於十一月規劃「秘境深探：看不見的牯嶺街」活動，分別由張吉米（創作）、王詩琪（文本）與張又升（聲音）進行各項統籌，藉由APP裡來自數名與牯嶺街小劇場有過關係的創作者、評論者、表演者等的敘事聲音，讓參與者在牯嶺街小劇場一到三樓各個空間裡去找尋故事與物件，便清楚展現了不同於傳統導聆的實驗性，也呼喚著一九九八年到二○一八年的空間記憶，然後於這個當下重新建構與對話。

節目規劃　延續牯嶺街小劇場精神

在取得使用執照後，牯嶺街小劇場預計於八月開始接受明年檔期申請，而在十月下旬陸續有自製與合辦節目的演出。第一檔節目是黎煥雄導演、東海大學表演藝術與創作碩士學位學程演出的《狂人教育》，接下來一路到年底，則有臺北藝穗節「即刻重演」、人力飛行劇團與王墨林導演獨角戲《王子，哈姆雷特》試演場、馬維元以現場行為藝術與錄像打造跨空間連線的《一比一》計畫呈現與EX!T 10「陳界仁——再現空白：奶．精儀式時期的泛實驗影像」（此作將以八○年代街頭行動的反性與延伸，製造現場，並錄成影像）等。

姚立群認為，牯嶺街小劇場是個鼓勵藝術家、社會邊緣／弱勢族群的藝術平台，並作為在地跨領域藝術想像與跨國連結的小劇場空間，因此在其劇場形式與內涵實驗、劇場公共性、社會教育、身障人士劇場推廣與行政人才培育的目標背後，牯嶺街小劇場也維持了過往存在的運作方向，像是開闢更為專業的實驗劇場對話場域、亞洲各國之間表演藝術的創作與交流、關注亞洲各國華人文化區域的政治、文化與社會相關議題等。

對姚立群而言，牯嶺街小劇場繼續營運的意義，不只是在觀眾數量這些可以量化出來的數據，更在於它擁有某些精神層面上的號召。

（再）打開　屬於我們的牯嶺街小劇場

姚立群說，因為牯嶺街小劇場是棟老房子，早已預期會有下一次必須修繕的可能，現階段想要再多做點事情，去服務這個實驗基地。同時，自負盈虧的牯嶺街小劇場在今年下半年也多半是用低限、無收入的方式去經營導覽、工作坊等活動，並嘗試讓進入劇場的民眾用便利貼的方式，去指出目前修繕後的缺點與問題，作為繼續更新的依據——這樣的做法，其實也開放了另一種參與。

在漫長的休館之後，牯嶺街小劇場的重啟也面對到人事行政、營運經費的壓力，於是與「貝殼放大」合作募資計畫，以「打開─再打開」為名，希望籌募到「重新規劃新空間的配套設施」、「場館維持營運之管銷費用」與「新節目與活動籌劃」等相關經費。目前已開放前期問卷調查，預計會於八月中後開始這項募資計畫。

除了面對到當下陸續發生的問題，姚立群早在思考下一步，也就是關於如何經營牯嶺街小劇場的「營運管理白皮書」。因此，這次不只是牯嶺街小劇場重啟它的歷史建構與位置，同時也於我們共同存在的此刻，繼續面對未來的不斷啟動，與再啟動。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年8月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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