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向名家致敬！台灣爵士熱力四射 音樂廳內的「兩廳院夏日爵士派對」

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
兩廳院夏日爵士節慶樂團 （國家兩廳院／提供）
兩廳院夏日爵士節慶樂團 （國家兩廳院／提供）

【撰文／游維如】

二○二○年兩廳院夏日爵士派對，雖受到疫情影響，系列節目少了國際知名藝人訪台演出，但也完全展現了台灣爵士樂音樂家多年專精耕耘的成果，系列節目仍一樣精采可期。

進入咆勃樂的世界

八月活動企畫第一彈，用六場「咆哮吧！帕克精神」節目向今年適逢百年冥誕的爵士巨匠查理．帕克（Charlie Parker）致敬。這位影響了整個爵士樂發展的大師在一九四○年代掀起咆勃樂（Bebop）狂潮，他有著無與倫比的吹奏技巧和快速和弦變換的即興獨奏方式，在演奏中加入更多的個人詮釋樂段，提升了爵士樂中即興的想像空間和對於樂手「即興演出」時的技術門檻，另一位爵士大師邁爾斯．戴維斯（Miles Davis）晚年曾說：「如果沒有帕克，今天的爵士樂聽起來將完全不同。」也突顯了查理．帕克祖師爺級的地位。此次要挑戰查理．帕克致敬演出的三組團隊分別著重在不同樂器與曲風，有以打擊樂著稱的鐵琴音樂家蘇郁涵五重奏帶來的「堅定咆哮」、鋼琴演奏家暨編曲家方斯由領軍的爵士樂集「柔情咆哮」，以及少見用歌聲詮釋查理．帕克作品的蔡雯慧六重奏「人聲咆哮」，再搭配此次活動策展人、同時也是著名爵士音樂家徐崇育的講座介紹，讓聽眾能更快進入咆勃樂的世界。

爵士樂的女性風味

系列活動第二彈聚焦在女性爵士音樂家。整個爵士音樂史專精於器樂演奏的女性音樂家人數比例相當低，低到讓很多研究爵士史的學者會以專文／論文探討此一現象。此次的節目企畫推出三位重量級的女性爵士音樂家——瑪麗．露．威廉斯（Mary Lou Williams）、瑪麗安．邁帕特蘭（Marian McPartland）、梅爾巴．利斯頓（Melba Liston）的作品。瑪麗．露．威廉斯從小在匹茲堡長大，熟悉藍調和Boogie-Woogie等傳統音樂類型，身為鋼琴家、作曲家和編曲家的她是大膽和創造力的象徵，錄音作品風格橫跨從傳統的搖擺樂、咆勃樂甚至前衛爵士，豪爽、鏗鏘有力的演奏方式成為她鮮明的個人特色；瑪麗安．邁帕特蘭則是另一位對於近代爵士樂教育和普及化貢獻良多的音樂家、作家與教育家，獲頒大英帝國勳章表彰她在爵士樂教育的貢獻。瑪麗安在一九七○年代之前演出足跡已踏遍歐洲與美英各地，並受邀在著名的爵士雜誌Down Beat撰寫專欄評論，一九七八年後她在美國的全國公共廣播電台（ National Public Radio）開設 Marian McPartland's Piano Jazz節目，邀請爵士樂手對談和對彈，此節目一做卅三年，讓聽眾透過解說更了解音樂家的演奏思緒、樂曲結構與和弦變換，此系列節目也留下許多現場錄音作品，對於爵士樂的普及化教育貢獻良多。最後一位梅爾巴．利斯頓則是伸縮號演奏家，她是首位在大樂隊演奏的女性長號手，是爵士行內人口耳相傳的名家之一，現今留下來的錄音作品多半是客座樂手或伴奏，個人錄音作品反而不多見，這次系列節目中可以聽見她的作品，絕對是樂迷之福。也建議對女性音樂家議題有興趣的朋友，參加由三位台灣傑出的女性爵士音樂家楊曉恩、許育瑛和蔡雯慧和策展人的對談活動。

最後的一場則是由台灣國寶鼓王黃瑞豐領軍，集結國內年輕的菁英演奏家組成的兩廳院夏日爵士節慶樂團，在炎熱的夏季帶來熱力四射的拉丁曼波舞曲，若想更進一步了解拉丁音樂如何影響爵士樂，聽完「當爵士遇上拉丁」講座，就知道拉丁爵士不只有芭莎諾瓦（Bossa Nova）了。

疫情紛擾，有什麼比聽音樂更能讓人忘卻現實的煩惱？

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年8月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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