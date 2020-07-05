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面對脆弱體質 汲取經驗、打底優化

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
國家表演藝術中心董事長朱宗慶 （王世邦／攝）
國家表演藝術中心董事長朱宗慶 （王世邦／攝）

【口述／朱宗慶（國家表演藝術中心董事長）；採訪整理／黎家齊、李秋玫】

這次疫情所帶來的巨大影響，是表演藝術團隊從未經歷過的。當演出停擺，首要面臨的就是年度經費與收入的短收，沒有節目就不可能有票房，更不可能有企業贊助。因此一受到衝擊，根本無法承受。即使有來自於政府補助，但一般來說，表演團隊仍有高達百分之七、八十的經費需要靠票房或自己籌措。而國內無法演出，國際機會更渺茫，沒有收入之餘，又須面對龐大營運開銷，更體現了表演團隊經營的困難與表演藝術環境體質的脆弱。

場館謹慎應變協助 團隊穩固專業能力

經歷漫長陰霾，表演藝術環境總算再次出現曙光，但國際疫情尚未緩解，回到場館面來看，我認為首要注意的就是防疫措施持續嚴格落實，要讓表演藝術工作者、觀眾及場館同仁都能放心、安心。再者，從三月間，國表藝各場館就已針對各種疫情的不同發展擬定情境分析、模擬，備好各種不同情境的應變計畫，在解封後也更應審慎再次進行沙盤推演，做好萬全準備，以因應各種突發狀況的再次出現，才能最快速、完善地處理。所以「超前部署」應成為一種觀念和態度，不應隨著疫情回穩而鬆懈。接著，由於三場館有戰場、有部分來自政府的資源，振興部分，各場館也都會提出計畫、積極盤點調勻經費來幫助藝文界。現在振興的各項計畫已陸續上場，下半年既定的演出也已經啟動，表藝界的復甦也要三館一團的持續努力！

雖然欣見解封到來，然而要回到過去樣態或邁向更好榮景，仍言之過早。疫情並非一場夢，敞開劇場大門，不代表觀眾就會進來，「報復性消費」理論上應僅是曇花一現，並非常態。疫情間我深思，演出的好壞，並非只能單由票房來決定，票賣得很好的，固然可喜，但絕非與藝術性的高低成正比，就像講話很大聲的，不一定就是厲害的人。「適者生存」這句話在藝文界是不通的，因為很有可能就因此淘汰掉優質團隊。因此，國表藝三館一團也在「及時」、「溝通」、「同理心」三大共同原則之下，積極規劃、盡可能地提供給團隊資源與協助，陪伴藝文界一同走過這段艱辛的路。

此外，對表演者來說，也該藉著疫情反思與沉澱，評量自己面對挫折的能力，思考如何在從基礎，穩固自身專業。以我的經驗來看，此刻，各個團隊對外在國內外巡演上，應有所評估與取捨；對內則是應集結力量，發揮團隊的效益，透過內部整合凝聚外部力量，攜手作為自己的後盾。

開創劇場可能性 呈現多元精采

近幾個月來，為了降低接觸風險，「線上」活動蔚為風尚。但據我觀察，目前在台灣或亞洲地區，線上觀看表演藝術節目的普及性及素材豐富性相對尚未成熟，要透過線上節目增加表演團隊收入，仍屬有限。線上發展是「不得不」的替代方案，要建置一個被視聽大眾廣為關注、持續引發熱潮，甚至為劇場開發新觀眾的線上收看機制，尚有許多需要討論的實質課題。除節目來源及內容外，也包含技術層面問題，如：節目產生方式、頻道平台、觀眾觀看機制、行銷推廣等面向。未來若能進一步建立付費機制，不僅對整體產業有所助益，同時對創作者也會更有保障。我仍要強調，表演藝術的臨場感非常重要，「螢幕」無法完全取代「劇場」，線上收看機制主要還是輔助。但若能讓現場演出與影像呈現相輔相成，激盪出劇場結合科技創新的精采可能性，是我所樂見其成的。

疫情不僅使人們的日常生活產生劇烈改變，國際經濟、政治情勢受到的影響，也連帶牽動藝術發展。疫情讓表演藝術脆弱的體質更加突顯，此刻不能被動等待國際疫情的平息，而要打好基礎、優化體質，才是永續、長久經營的良方。未來該如何調整因應，以承擔大環境所帶來的各種風險，如何從此次重創中汲取經驗，更是每個團隊、每位藝術工作者應積極面對的課題。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年7月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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