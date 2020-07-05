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瘟疫可以是「危」也可以是「機」 這隻黑天鵝加速「新常態」的降臨

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
茹國烈
茹國烈

【撰文／茹國烈（香港資深藝術行政、前西九文化區管理局表演藝術行政總監）】

二○一九年底爆發的新型冠狀病毒疫情，是席捲全球的一次黑天鵝事件。在沒有準備之下，所有一直發生的事情突然停擺，很多理所當然的道理受到挑戰——聚集是錯誤的，出行是不對的，連空氣都是危險的。

對表演藝術來說，這些都是這行業存在的基本條件，但在這非常時期，全都被推翻了。在停工的日子，行業內每個人都在問，這是永久的嗎？如果瘟疫終會消失，我們能回復正常嗎？回復正常的表演藝術，能有多「正常」？什麼是「新常態」？

我看，二○二○年這次全世界大瘟疫，規模雖然大，但這不是歷史上呼吸系統疫症的第一次，也不會是最後一次。它不會讓表演藝術消失，但它會加速這藝術行業原本就要發生的轉變。將歷史上其他疫情一樣，它是個加速器，讓要舊的加快消失，新的加快來臨。

1. 城市萬歲，「繭化」加速

人口稠密的城市，往往是瘟疫的重災區。但人類經歷了這麼多次毀滅性的瘟疫，沒有一次逆轉城市化的方向。到二○五○年，全球的城市人口將會超過非城市人口。密集仍然是人類文明不可逆轉的趨勢。但「密集」不等同「聚集」。過去卅年，由個人電腦的興起，科技讓每個人慢慢封閉在自己的繭（cocoon）中，這些「繭」都將在城市裡密集地存在。疫情並沒有逆轉這個的趨勢，反而是加速了。每個人都留在家，在家裡都關在房。整個科技，經濟和生活上的模式，都被疫情加速了「繭化」。

而「繭」亦可以是流動的，我們出門必備的個人防護裝備，也是一個「繭」。劇場戲院重開了，我們會戴著口罩看演出。可能有一天疫情消失了，會可以拿下來，直至下一次疫情來臨。

2. 劇場不死，「群聚感」更重要

為什麼在虛擬世界征服了全球人類的過去十年，全球旅遊業同時爆炸性地增長？這是因為「存在感」是有層級結構的，身處現場（being there）永遠是最高級的存在。去到了，先打卡。線上的存在感擴大了線下的存在感。旅遊比以前更加吸引人。

疫情重挫了旅遊業，但人性對存在感的渴求仍在。故此，劇場永遠不死，但這裡說的劇場不是指在黑暗中窺看演出。去劇場看演出，從來不單是「看」（to see），也是「被看」（to be seen），是在和其他人一起「在場」見證一件事件。就像古羅馬競技場，這個「每個人都能看到每個人」的設計一直沿用到現代的體育館，和葡萄園式的音樂廳，因為我們需要和其他人一起在場的感覺。這個看與被看，萬眾同心的群聚感（Togetherness），是虛擬世界永不能代替的。

3. 劇場「電視台化」加速

疫情未臨前，科技已經讓每個人都成為一個電視台。我們每天活躍地在社交媒體發放內容（文字、聲音、視訊），發放模式可以是現場直播，也可是錄播。我們比電視台更靈活：發放的對象可以是大眾、分眾（會員、群組），或者只是個人對個人。這「個人電視台」，固然就是我們的手機。突出的例子，當然就是網上那些KOL（編按：意見領袖 Key Opinion Leader），每天在網上平台上演真人秀，把自己的生活小劇場聯乘虛擬世界。

如果個人已經這樣，那麼，現實世界裡的表演場地會怎樣？從歷史裡看到，在趨勢變遷中，機構永遠跑在個人後面。在這次疫情中，我們看見劇場和表演團體，因為劇場關門了，紛紛轉型成為電視台，尤其那非商業性的，政府資助的團體，紛紛把演出錄像放到網上免費播，同時開發網上講座、研討會、清談節目、公開綵排、舞蹈公開課，甚至飲食節目。受資助的表演團體和場館能這樣做，往往是因為他們並不依賴門票生存，而且他們的金主（政府或者基金會）亦不介意，他們在劇院關門期間，開發網上觀眾，反正資助是已出之物。在藝術上，他們也是百花齊放，除了舊的演出記錄，也有劇團在空無一人的劇場專為串流而做的演出，也有既有現場觀眾，亦有網上直播的演出。

愈來愈多藝術機構，尤其那些受資助的，會大力加大他們在網上媒體的投入，簡單來說，他們終於跟上早已在發生的個人潮流，成為一個個電視台。疫情的作用，是打開了資助機構、藝術場地和表演團體，以至觀眾的心結，在無其他選擇之下，擁抱線上演出的優點和限制，努力去找出一條在藝術上和運作上，可行的路。

疫情過去後，資助機構會繼續支持線上的活動，而每個藝術機構亦需要發展一個適合自己的長遠媒體政策，成立一個媒體小隊，負責創作、製作、發行╱發放、銷售、收費、版權，與及保存自己的媒體內容。這是劇場，以至所有藝術機構的「電視台化」。

4. 「新小劇場」的興起

在這個趨勢之下，下一代的場地應該怎樣設計？疫情期間，我家裡三人都需要開各自的視訊會議，除了隔音之外，都對背景頗有要求，結果在家裡出現了三個小角落。從某個角度看，這些角落都是個攝影棚（有燈光、音響、布景、攝影機）。這些小舞台如果加上一張椅子給一位觀眾，就是個小劇場了。

這是個極端的例子，說明這是個線上與線下互動的年代，實體活動帶動虛擬活動，個人電視台也會反過來產生個人小劇場。這時代將會衍生愈來愈多的小劇場，但是有兩個方向。一個是在任何地方都可以出現的非正規的演出空間，創意無限制，任何人都可以做出來，而因為有線上媒體的輔助，能見度可以是無限大。另一個方向是體制內的藝術場地和表演團體，他們脫開傳統劇場的限制，創造出一種新型的表演空間，既是劇場，又是電視台。從一個座位到三幾百座位，線上與線下並重。隨著藝術家的創意，我期望會有一種新的劇場美學出現，就像百多年前電影出現時，原本只是劇場表演的複製，但很快便出現自己獨特的美學。

5. 「表演藝術」合流的可能

經過這次疫情後，「看演出」會出現三種常態：

A 實時實地。看演出

B 實時非實地。看直播

C 非實時非實地。看錄影

在概念上，B和C是A的副產品，但隨著B和C的流行，三者之間，將沒有先後輕重的分別。就像在網上和電視上看足球。實地看，和透過螢幕看，都算是看了。體驗雖然不同，但都是看了球賽，不會說不在實地看就不算真正看過，因為絕大多數人都是看轉播的。這觀念，會隨著時間建立起來。

如果藝術家都這樣想，他們會創造怎樣的表演？如果，演出由構思開始，已經是ABC一起計畫，會怎樣影響創作？

藝術資助，政策制定會怎改變？如果ABC都是表演藝術的呈現形式，那麼如果有個演出只有B和C，沒有A，仍算不算是表演藝術？

也就是說，概念上，上世紀由科技帶動的分流：舞台、電影和電視三種藝術。在將來，會因為科技的發展，模糊了邊界，三者會有很多重疊的空間，也有可能合流成為表演藝術的三種形式。對表演藝術的各方面，美學、表現方式、營運、甚至劇場設計，都將會有很大的影響。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年7月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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