當前困境、近期挑戰、啟動未來…… 「疫常狀態」下的10個可能

【撰文／本刊編輯部】

隨著國內連續多日無確認案例、中央疫情指揮中心宣布展開「防疫新生活運動」，台灣似乎也迎來了「後疫情時代」。本刊整理出十個現象觀察，一探面對疫情期間因故取消現場演出、暫緩合作計畫、收入驟減的表演藝術界，在此時要面對的，是怎樣的當下與未來？

1. 熱門檔期爭奪拉長戰線，大團擠壓中小團生存空間？

新冠肺炎疫情起落不定，台灣作為少數進入「後疫情時代」的國家，無法全面鬆綁邊境，導致近期難有國外團隊抵台演出。這樣的情勢看似空出更多場館檔期，但上半年被迫取消或延期節目的表演藝術團隊，也因場館解封必須去回應補助機制、票房收入等壓力，再加上疫苗與特效藥尚未出現所造成的不確定性，讓演出節目的重返正擠壓著各團隊與場館下半年的原訂時程。另一方面，上半年的藝術節多半將部分節目直接延期至明年同一區間（如TIFA台灣國際藝術節、臺灣戲曲藝術節、大稻埕戲苑青年戲曲藝術節等），或是部分補助單位因防疫「超前部署」，已協調受補助團隊將節目移至明年，造成檔期壓力持續施加到明年——前提是疫情未再次爆發。

表演藝術團隊與場館間的協調，直接影響到的是兩者在製作排程上的重整，以及發展方向的異動；更甚者，行政體系、人事調度、營運資源、票房結構等相對完備的大型團隊，會否更有餘力去處理相關規劃（如長期營運計畫、場館合作等）來爭取較為熱門的檔期，進而擠壓中小型團隊的生存空間？值得注意，台灣場館的供需擾動，會否因後疫情時代來臨而進入戰國時代？愈演愈烈？

2. 演出爆量、荷包縮水，「報復式消費」開高走低？

配合中央流行疫情指揮中心，台灣各場館自六月七日起取消三月廿五日起實施的室內一百人、戶外五百人限制，室內藝文演出也於同日取消「間隔座」等人數限制，台灣於焉進入新防疫生活型態，並預期發生「報復式消費」。確實，多場於隔日（六月八日）中午十二點啟售的節目（如國家兩廳院新點子實驗場、國光劇團七月演出等）都在當日開出紅盤，其他如故事工廠、果陀劇場等更早開賣的演出，也於解封後加開座位或場次，回應現有的銷售熱潮。

但全球疫情未歇所造成的經濟蕭條，與台灣因疫情暫歇而預期的節目爆量，會否讓民眾原本就已乾涸的荷包更為縮水？同時，近年「台灣演出爆量而無相對應觀演人口」的情狀會否加劇，導致票房開高走低？文化部在行政院的振興三倍券後加碼推出共兩百萬份、每份六百元之「藝FUN券」，以「藝文專用、不限區域使用」為原則，藉此振興藝文產業。但，分配至表演藝術活動的民眾不可預期，正考驗劇場的黏著度，與演出票價；另一方面，則是短期效應能否撞擊長期生態，這是在「報復式消費」之後可能降臨的危／轉機。

3. 跨國演出停擺，在地藝術家與團隊的能見度提升？

傳染病一起，國際往來挾帶的風險極高，因此三月起除持居留證、外交公務證明、商務履約證明或其他特別許可，其他非本國籍人士一律限制入境。此令一下，代表著國際間的交流就此停擺，影響表演藝術的層面也相對提高。就節目而言，國外團隊不但止步，疫情打亂檔期不是「延期再來」就能解決。遇上團隊製作在巡演完更新，那麼錯過，就等於失去了機會。就巡演安排角度，團隊出國巡演的路線、時間及場館檔期都需要重新調配，重談一趟海外之行，恐怕不是一兩年間就能夠期待的。而對於進行中的跨國製作，不談前置作業的損失，從裡到外涉及的細節已無以數計。

對國外藝術家、巡演團隊而言，即使在台灣疫情穩定下獲准入境，居家檢疫十四天的成本高、演出完再加上回國的十四天，如此前後將近一個月的禁錮，大大降低了旅行的意願。而以舉辦跨國演出維生、夾在其中的經紀公司，阻斷了航行就等於殘酷地被中斷了生意，營運難以為繼，若長期下來，勢必對未來全球表演藝術生態有結構性的影響。

唯一欣慰的是，在暫停國外人士來訪之際，觀眾與場館、策展團隊被迫只能聚焦國內，反而大大提升了本土創作的可見度，但是否進一步提高創作的質與量，唯有看在地藝術家與團隊如何把握機會？化危機為轉機。

4. 不只暫停，兩岸交流進入更嚴峻的「冰河期」？

近期的國際交流多因COVID-19疫情肆虐下被迫中斷，而台灣與中國間的緊密聯繫，更是最早被限縮；甚至因中方隱匿疫情、世界衛生組織護航中國與打壓台灣、口罩出口禁令、肺炎改名與歧視爭議等現象，再佐以政治手段與內／外宣的操作，讓雙方分歧日益擴大，對立也逐步升溫。台灣這股交錯於「抗中」與「反中」的能量，自太陽花運動以來，情緒與情勢幾經起伏，更在疫情效應下全球「去中國化」與中國反制力道的推波助瀾下，反彈又至高峰。相對應地，中國也持續加重對台灣施加的壓力，從政治、經濟到文化的輸出／入等。

於是，目前因疫情而暫歇的國際交流，在未來逐步解封後（台灣已於六月十七日公布部分低風險地區商務與學生入境，如紐西蘭、澳洲、泰國、帛琉、港澳等）有望被延續或重啟；但，顯而易見地，台灣與中國間的文化交流與藝文活動，應會因政治局勢、民眾情緒等因素，成為被壓抑與被犧牲的籌碼，進入更為嚴峻的「冰河期」。

5. 百業困頓贊助減少融資難，公開募款度寒冬

六月中，倫敦交響樂團音樂總監指揮賽門．拉圖（Sir Simon Rattle）及哈勒管絃樂團音樂總監馬克．埃爾德（Sir Mark Elder）聯合發表的公開信，以「毀滅性」的字眼為疫情下的古典音樂絕境做出了殘酷詮釋。這世界頂尖樂團對中央的呼救，如同指標性的警訊。然而，沒有政府支持的團隊經營更為嚴峻，如馬勒室內樂團及奧菲斯室內樂團也雙雙求助募款度過倒團危機。不僅如此，歐美各大樂團也紛紛呼籲樂迷不退票或改小額捐款作為後盾。相同地，國內團隊也警鐘四起。一向能量飽滿的朱宗慶打擊樂團貼出了懇請贊助的訊息，故事工廠設定目標金額求援，甚至之前透露情況危急的紙風車劇團，才嘗試以網媒經營方式推出「紙風車返笑日」，希望透過社群平台將展現原有的表演活力，但竟在六月初遭到祝融重創……

事實上，除了政府之外，表演藝術團隊最主要的資源來自於企業。但在疫情肆虐之下，可預期的是經濟緊縮造成贊助抽手。眼見各行各業皆有難，團隊也另謀新路。紙風車婉拒捐款，改靠貸款再戰；今年迎接廿周年的無獨有偶工作室劇團則推出周年紀念吉祥物「黑嚕嚕」手工吊飾，作為「挺偶方案」小額捐款的紀念品之一，期望能增加收入減緩劇團經濟壓力。只不過，台灣多數表演藝術團隊營運均登記為演藝「團體」，非經濟部轄下的「公司」，故在台灣的金融體制下難以申請企業貸款，即使是文化部在這紓困時期，責成文策院協調銀行，比照一般中小企業貸款的「千億保計畫」，部分銀行也不願買單，以致團隊融資困難。

雖說外援總是短暫，團隊的戰場終究在舞台，但在面對未知的未來，從政府到表團如何結合民間企業的力量，打造更友善的表演藝術經濟環境，提高創作的產能與產值，絕對是值得深思的課題，否則只能各謀出路，再設法度過下次寒冬。