FOCA福爾摩沙馬戲團 在停滯的時光夾縫裡

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
走進FOCA排練場，雖然演出停止，但練習排練仍然持續。 （林韶安／攝）
走進FOCA排練場，雖然演出停止，但練習排練仍然持續。 （林韶安／攝）

【撰文／吳岳霖】

那天的氣溫，是平穩裡帶點躁動。

訪談後，我們即將離開社子島；已待了六個年頭的FOCA福爾摩沙馬戲團（後簡稱FOCA），還在，也正準備結束這一次的定居。

藝術總監李宗軒與駐團創作顧問余岱融領著，拐過社子島裡幾條還算寬敞的狹巷，從路口的雜貨店用幾句寒暄與幾個銅板換取冰涼飲料，與雜貨店阿姨爽朗卻略帶害羞的笑語，途經叉在路口的小廟、傳產工廠，還有已被切了部分、裸露磚頭與鐵條的舊屋；最後，我們在基隆河堤停住腳步。宗軒說，這是今年《消逝之島》（延續自去年臺北藝術節「共想吧」演出）的最後一站。

他望向對岸正大興土木的重劃區，高樓拔地、飛砂瀰漫；與我們現在站的這塊土地，仍陷在時光夾縫間，形成強烈對比。總笑得陽光的宗軒，瞳孔蒙上些許迷離，有些惆悵卻也悠悠地說，這裡哪天也會變成對面。沉默，在空氣中飄浮。此時，我指了指暫且截斷於半空的高架道路。岱融用有點認真的語氣開玩笑說，就只會建到那裡。我假裝相信，笑說是斷軌雲霄飛車嗎？

玩笑話說得真切，只是因為我們知道有些事情的發生是不可逆的，正推著他們不得不繼續走。

「留下」這個地方

在FOCA遷入社子島前，團長林智偉與當年幾位創團的夥伴像遊牧民族，翻身、跳躍在各個排練場地，也包含當年雲門舞集在八里的排練場——於是，他們藉空間移動、時間拉扯出練習契機。二○一四年來到社子島，二○一六年開始慢慢建設起這座高挑、寬敞的「馬戲之屋」，在充滿鐵皮屋的「島嶼」抹上奇異的顏色。

夾在淡水河與基隆河間、並緊緊黏著士林區的社子島，時間比外面緩慢，如被城市開發的軌跡所遺忘，也將充滿瘟疫的時空隔離在外。但，岱融說這幾年社子島開發計畫正被快速啟動，只是不會知道它進行的終點會在哪裡。他的眼神飄忽著一種遲疑，似乎不大確定該怎麼訴說現在的狀態；接著說出了「時間的延宕感」這個詞彙——他們只知道得一直跑，然後等待社子島的下一步開發，以及疫情何時結束，在這個肺炎疫情讓世界步調暫時停滯的當下。

此時，蚊子開始穿梭在我們與電蚊拍之間，啪地一聲又一聲——彷彿宣告夏天將至，然後那個模糊的期限逼近，離開也成為必然。智偉表示，更早之前就開始尋找下一個團址，隨著團員陸續成家，除租金外也得考量距離等成本。近期社子島的開發進度，逼著他必須更快進行決定——因為，他真的很在意「空間」，然後建構「家」的關係，他的家人包含了這群團員。

FOCA決定「留下」《消逝之島》，用他們擅長的馬戲，烙印這塊土地曾存在過的痕跡。這個不管素材或展演空間都是社子島的作品，在他們眼裡成為「記錄」——或許作品會因為社子島的開發而變為僅此一次的展演，如劇名裡的「消逝」不只是這塊土地也是這個作品，卻可以用它抵禦「遺忘」，用另一種方式「留下」這個地方。

回到一切如常的「練習」

疫情之下，藝文產業深埋愁雲慘霧；但走進FOCA排練場，一切如常地令人驚喜。在團員的汗水蒸騰裡、行政忙碌的穿梭間，還有智偉沙啞卻仍爽朗的聲音，交錯成這時刻最為動人的畫面——日常。

其實，他們在七月底前的演出都停擺了。（註1）智偉在四月中曾於臉書寫下近期損失，這個有廿個固定團員、商業與國外演出頻繁並作為主要收入的馬戲團，演出延期、取消且未有新的演出活動，加上人事、場地租金等固定成本，三個月來（指的是三月到五月）已損失約莫八百萬左右，而到七月則有可能達到千萬。現在的「如常」，苦澀得很；但，智偉卻說他樂觀以對。

我們壓根無法預期瘟疫的到臨，也明白最壞的時刻難以抵禦；對FOCA而言，現在更是驗收，然後成為他們在瘟疫蔓延時的解方。

智偉說，團隊在二○一八年還清創團以來的債務，他便去請教林懷民老師，在提醒下，立下「三個月周轉金」作為下一階段的目標。於是，二月底仍在國外時，智偉便已開始思考並盤點之後的固定支出，至少到今年上半年為止，團務都能照常運作。

在演出停擺的日子裡，反而讓這群近三年忙碌於演出的團員們，擁有三個月左右的密集練習、自己練功的機會——過往的商演、公演作品多以發展團隊創作為主，現在則可探索個人能力與技巧。宗軒則以「找到馬戲演員的身體樣貌」作為目標，這也是他們近年與不同領域創作者開設工作坊、或進一步共同製作所期待的收穫。此外，也替團員打開創作以外的學習面向，如他們在三月開設的十四堂學習課程中，也包含「保險」等攸關自身權益的項目，以及「移地訓練」，透過包場進行體操、攀岩等活動，增進團員間的感情。同時，行政團隊除持續規劃今年度的活動外，也藉讀書會的閱讀與交流提升內在（岱融冷靜地說，現在還更忙）。

練習如常，也在疫情之下練習著如何回到日常。

在生活裡待續，然後蓄勢而發

週間的練習如常，而原本塞滿演出的週末倒是空了出來。

智偉與宗軒不約而同的將時間「還」給了家人，用陪伴填滿終於是週末的週末。宗軒說，自己的作品往往在探討人與人間的關係，這段時間恰好可以回到自身、實際操作。此外，他們也在生活的沉澱替找到不同的出口，如智偉開始研究起股票、玩起「麻將手遊」（剛好也可以保持完美的社交距離），打發時間也充實自我；而岱融則終於能在忙碌的國際奔波、繁忙團務的縫隙間，離開電腦螢幕，恢復運動習慣。

今年，是FOCA的十周年。上半年的緩步，似乎讓他們與這塊停滯於時光夾縫裡的土地，學習著共同呼吸，然後在下半年用持續發展的《消逝之島》作為回應。也預計於下半年演出的「跨界三部曲」最後一部《苔痕》，或許與《消逝之島》同樣會面臨到共同創作的國外藝術家不一定能抵台的困境，不過在這個等待不可知的時間點裡，他們將生活切片，沾著身體上透亮的汗水，努力也持續歸返日常，然後蓄勢而發。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年6月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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