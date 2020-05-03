王嘉明 鬼才的勞作時光

【撰文／郝妮爾】

誰是王嘉明？經常搭擋的製作人陳汗青，多以一句話向日本團隊介紹：「他就是大雄。」對，就是《哆啦A夢（ドラえもん）》裡的那個大雄。因為無論何時何地，他都能睡；旁人以為他低頭沉思，卻有可能是抱胸打盹，然而真說他闔眼都在睡嗎？倒也有失公允。「有時導演到最後，我就把眼睛閉起來，用聽的去感受。」他說。劇場是他放開全身感官的創作場域，這幾年做起各式頒獎典禮、世大運，還在北藝大教書，合作對象的範疇愈來愈廣，然而終歸一句：他是莎士比亞的妹妹們的劇團（莎妹劇團）團長，無論外頭工事疊得山高水長，仍年復一年回「家」做戲。

「客製化」的表格與風格 將一齣戲的想像交織紙上

王嘉明編導的前置作業就是「製表」。

寫《SMAP X SMAP》（2013）前，他將九○年代的台日事件、國際新聞整理製表，衡量哪些入本、哪些不；在國家戲劇院登台的《理查三世》（2015），他拉出角色、影像、聲響等等之出場順序，並以不同顏色註記，觀眾看戲的時渾然未覺，表單一出便真相大白：此表就像一張著色均勻的圖卡，記載章節、秒數，角色出場等時間點都是經過精心算計。問他：「製表不多是舞監的工作嗎？」他說，沒辦法啊，習慣了。不同的作品就是不同的表格，每次都在挑戰不同的工作流程，圖表也跟著愈做愈長。

「很多人都說我後現代，但我明明很重視文本！」他說，重複了三次。無論什麼劇本，歸根究柢都得回到表演本身。因此問他編導前何以必先製表？理由是劇本這種文體，表面上是文字，內裡卻更是聲音、身體、畫面的擬像，他必須再用一張表格，將角色、空間、聲響……各種考量拉入，合併思考，像是把腦中的畫面具象化、把觀眾的五感時間化。

王嘉明的導演風格也許連他自個兒也捉摸不定？因他的想法既廣且深，面對不同的演員、場地、主題……等組合都有不同的靈光。有時，他的工作更像「客製化」的服務——並非單以個人美學為出發點，而是以演員的特質為思考本位，就像是每個作品都有不同的製表邏輯，演員也有不同的人格特質。貼著特質呈現，是他的導演準則。

例如，做《理查三世和他的停車場》（2014），因為想以「偶」訓練學生演員，才發展出「身聲分離」的形式；《物種起源》（2019）則是一齣以演員（學生）為創作主體的作品，王嘉明讓他們寫家族史、Rap台詞、自行編曲。「我當然知道有些呈現不是那麼理想，但能有自己的質感。」劇場是活的，他要做的是讓每個故事都保持有機，自由生長。

黏起來的劇本卷軸 讓Sign如天啟般擊發創意

回頭翻找劇本，一頁頁首尾相連、黏得服服貼貼，攤開來看，成了長長的劇本書，這全是他手作接起來的，「我導演都像在做勞作。」他笑說不喜歡翻頁，總覺得翻頁就意味著「斷章」，打亂整體氛圍，並指著劇本上用螢光筆標記的段落，道：「你看，如果翻頁的話就無法這樣畫了啊。」如此鋪展下來，劇本像是卷軸，好像能夠想像他的排戲現場：「手工劇本」自桌前溢出，他正闔眼傾聽每一場戲。

王嘉明的創作主題並無一致，這裡玩玩、那裡摸摸。他說當兵的時候研究過占卜之事，所以特別相信“Sign”給的暗示。

北藝大學製期間欲尋找劇本，恰巧爆出理查三世的遺骨埋在停車場被人發現？這是個Sign；與朋友聊天談到某本書，也是個Sign。這些主題若真要歸結出共同點，大概就是：他們原先全不在王嘉明的腦袋裡，都是天外飛來的idea。

「我做戲很少做本來就喜歡的東西。」決定要做《理查三世和他的停車場》之前，他連劇本都沒看完，讀了之後才發現：要命，光是人名就亂七八糟的，誰看得懂啊？或者談到《親愛的人生》（2018），為了做這齣戲，他有段時間隨身帶著孟若（Alice Ann Munro）的小說趴趴走，「結果整整半年，我連兩篇都讀不完，不是兩『本』喔，是兩『篇』。」至於《物種起源》？別提了，「沒事誰要看那個啊？前四十頁都在講鴿子耶。」王嘉明大概是全台灣少數幾個看完這本書的人。

每次寫劇本都像存心把自己搞死，但事實上，的確很多材料是靠他死活吞下肚後才別開生面的。

「像是孟若，我先前怎麼樣都讀不下去，但後來整個人被吸進去，發現她的書寫策略很厲害，人物出現的順序、高潮的安置點……結構太強了！」於是他寫劇本時就跟著模仿，用「孟若體」的筆法，以大量的「地景描述」取代人物對話，讓風景成為角色的心靈狀態。《親愛的人生》在二○一九年應邀至巴黎演出，受秋季藝術節的藝術總監瑪麗亞．寇琳（Marie Collin）高度讚賞，認為作品已超越語言的限制，能在不同文化裡激起共鳴。

找出少用字反推寫台詞 在劇作中鋪陳各語種的故事

王嘉明是個閱聽上的雜食者，什麼書都看、什麼音樂都聽。他說：「寫劇本的時候才翻書找意義就來不及了，意義是平常就要累積的。」至於談起創作時能刺激靈感的方法？倒也不是沒有。他拿出看起來年代久遠的資料夾（裡面還塞著一張民國97年的發票），解釋：「這是我自己做的『韻母字典』。」

一般來說，字典多以聲母的順序作為分類的目錄，但若創作一齣重押韻節奏的戲，市售的字典根本發揮不了效用。他於是把字典的目錄轉印，將相同的韻母挑出、剪下、重新排列。「以韻腳為出發點尋找字詞，能找到很多過去不太會使用的字，激發新的想法。我就以這個字為基礎，反推回去寫台詞。」

王嘉明說中文的「聽覺」意義相當奇妙，同一個音對應在每個人的耳裡會出現的「所指」（事物概念）不盡相同，要如何讓演員念出來的當下，就讓場內所有人「聽到」同樣的「意象」？他創作時玩弄的正是這回事，苦惱的也是這回事。

那麼既然談到了語言，就不可不提每種語言背後累積的政治性。

除了台語以外，王嘉明不只一次以客語入戲，如《雲係麼个色》（2016）使用全客語演出、《血與玫瑰樂隊》（2017）以客語作為主述旁白。他是在挑戰，也是在思考這些語種背後對應的政治歷史，「我後來才知道，客語也是有分很多腔調。」他說，如大眾運輸廣播常用的四縣腔、竹苗一代的海陸腔、或者現今不大容易聽到在雲林一代的詔安腔等等。「可是講海陸腔的遇到四縣腔就會自動轉為四縣，講客語的人面對說台語的就講台語，至於講台語的人，遇到說中文的人會跟著講中文……」政治主體的霸權關係全夾在生活中，王嘉明試圖將漸漸丟失的語種，在劇場找回。