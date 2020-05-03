快訊

行醫40載看盡生離死別 賴文德悲痛卻冷靜

養雞農被砍九刀亡 查出報案人涉案今晚逮捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳界仁 我在我們的現場

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
陳界仁 （許斌／攝）
陳界仁 （許斌／攝）

【撰文／張慧慧】

陳界仁的上一個作品是《中空之地》，那已是二○一七年的事。問他這幾年在做什麼？廿多年來始終支持陳界仁創作，並擔任製片工作的弟弟陳介一半玩笑半真心地代答：「還債啊！」這位六十歲的當代藝術家抽著菸，笑著應合，忙不迭地指揮弟弟協助收拾桃園八德鐵皮倉庫內幾幅未完成的畫作，「還沒完成，不想給別人看。」

復興商工美工科繪畫組畢業，曾在卡通公司畫了三年腳本，但繪畫不是這位錄像藝術家的興趣，他不否認拿畫筆僅是謀生的手段之一，「我沒那麼愛畫，獨自對著畫布，太無聊，哪有去田野、勘景有趣！我們有時也不是拍片，只是愛玩，到處走走沒有目的，不要讓自己陷入苦的狀態，要愉快，你不知道那些東西哪天會長出來。」

對陳界仁來說，創作不是讀萬卷書，而得行過萬里路，他總是數年前就開始田野調查，讓身體、思想長期浸淫在現場。他相信行走，相信身體內存複數靈魂的原型、想像的本能、廣袤的過去與未來，與現實世界的偶然碰撞所產生的火光。對「身體感」的迷戀，讓年輕時的他搞起了表演藝術，於戒嚴時期增額立法委員補選期間，在西門町以游擊方式發表行為藝術作品《機能喪失第三號》（1983）、解嚴前夕的《『奶．精』儀式》（1986）等，但真正使他聲名大噪的，還是數位影像系列的第一件作品《魂魄暴亂》（1996），此後他笑言自己用一種「拍連續劇」的方式，再想像與再書寫了歷史的暗影與缺口。

在八德的九十坪倉庫中，堆滿了各式廢棄物般的道具，不斷變形重組，出現在他逾廿年來的作品中，而凌遲酷刑、聯福製衣廠的成衣女工、八德加工廠、碼頭工人、政治受難者、樂生病患、新自由主義下的泛派遣工……此些歷史上的無名之人，反覆現身，在他的鏡頭前，無一不真。

佛系的臨時社群工作方法

他的方法是不給劇本，找對人，創造空間，讓偶然發生。

「我有架構，但我不說，我們讓事情發生。我們無法預期偶然，就創造場域，讓事情不斷發生，目的地可以有很多，我沒有一定要抵達哪裡，因為在過程中，你有可能會發現一個更好的地方。」還好夥伴們都是長期合作，多年來已調頻到無須多費唇舌，因此在實際拍攝過程中，陳界仁多半只是隨手畫張草圖，從未有過確切的分鏡與腳本，比如《中空之地》一場荒野中看似送葬的場景，「我就畫一張圖，跟他們講這個隊伍，說明這個隊伍如何如何，從頭到尾就靠那張。他們都知道，這些東西都不是用語言溝通，像是舞蹈。」

「語言沒有用。」他抽著菸，試著用語言解釋：「一個隊伍行進，攝影機繞著拍，最外圈是燈光，這產生了三個速度，這沒辦法計算，完全得靠默契。我們有彩排，去計算那個道具的重量，讓大家可以扛，但又不會撐不住，這重量感得要真實，走在平地與荒地也不同，也要算人數……這些聽起來都不是劇本，但全都構成影片狀態的『味道』，這都有關係，身體感、氣味——這些都不是用說的。」

「創作過程中，『人』是最重要的，但如何把人的良善調度出來——他們的生命經驗能判斷得很清楚，真假騙不了人，過程中很多環節不像在拍片，但我們就是臨時社群。」他強調，「長時間合作，拍聯福女工、漢生病患……他們愈來愈認同，還會自己討論要幫我們存拍片基金……慢慢地，他們相信你是『真的』，你在鏡頭前，工作的態度、方法，凝聚了良善，事情自然就會做對。」

這種佛系的臨時社群工作方法，並不適用因武漢肺炎疫情延期的《千年舞台，我卻沒怎麼活過》的影像設計。與新加坡導演王景生是首次合作，陳界仁破例寫了「劇本」交代三段共十八分鐘的錄像內容，從國共內戰期間，國軍與京劇糾葛的歷史，到魏海敏台前台後的生命經驗，最末段是一條隧道，分不清是過去現在未來的迴音繚繞撞擊，他說：「愈封閉，就愈開闊。她的一生就是後台到前台。希望通過一個劇種，與一個人的命運，折射出盡可能多的面貌。」

「好的影像不只把你拉進去，同時是面鏡子，折射出你自己。劇場空間也是如此，不只拉你進去，還得要成為一面鏡子，讓你反問自身。」他解釋。

「對我來說，萬物有情，你要把它變成複義。」陳界仁要畫面出現的任何微細之物都得有意義，這堅持同樣反映在他為數不多的舞台設計作品中，多年來僅有王墨林執導的《軍史館殺人事件》（2004）與《荒原》（2010）。

現實預算與想像力，讓舞台話語發聲

他認為，「藝術」是表達感性的技術，而既是技術，便得務實。基於多年情誼，與同樣對台灣的歷史、政治、現代性等議題的關注，陳界仁加入王墨林劇組，他給了自己兩個舞台設計的功課：一是不能花太多錢，二是舞台得是「活」的。

《軍史館殺人事件》改編自軍人姦殺女學生的真實事件，陳界仁讓舞台成為四面可滑動、拼裝重組的玻璃櫃，有各種排列組合，是陰間隧道，是陰道，是攝像的定格，也是觀眾的鏡子，視覺意象抽象，層次豐厚且尖銳；相較之下，《荒原》的鷹架與報紙堆疊出的廢墟則具象得多，這個幾千元內就完成的舞台在最初的設計規劃中，那鷹架原是一道懸空的梯，報紙原應如泥淖淹沒兩位演員的腳踝，「那不上不下的樓梯，是主角的人生狀態，他們在報紙堆中扭打，那是資訊的集合，也是人間的各式各樣，愛、恨、鬥爭……他們在其中談話、打架、悵然若失，跟報紙糾葛在一起。」

「在我的想像中，戲的最末，讓這些報紙淹沒演員，然後推向舞台前面幾排的觀眾，最後整個舞台就只剩兩個人與幾張報紙，這樣蠻不錯的啊。到底誰是荒原？把那個界線打破了。」這個想法後來因進劇場裝台的工作時間短促，演員未能與舞台有較多時間的測試與磨合，而未能實現，至今陳界仁仍有遺憾。

「舞台不是背景，同時也是戲，會發出某種話語——像是文字可以書寫出潮濕、霉味，表演的現場雖然沒有，但我們如何讓觀眾彷彿聞到了……劇場本來就是特殊空間，這個空間是高度把人生濃縮的，這當中的每個元素不是完全同步，而應該產生複義，但又能服務主要的敘事。」他頓了頓，「這一切，我都從現實預算去考量──這是考驗我們的想像力。若非如此，那就是我的失敗了。」

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年5月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

北藝中心草案審查 董監事任期談不攏

表藝紓困2.0 打造線上觀演機制

國表藝公布2.0疫情方案 1.2億台幣6大方針助表團迎未來

無收入的防疫苦笑：日本搞笑藝人「自宅劇場」的後進崩潰與掙扎

相關新聞

王嘉明 鬼才的勞作時光

攤開落落長的清明上河圖，喔不是，是王嘉明的劇本，全是他手作接起來的，「我導演都像在做勞作。」他笑說不喜歡翻頁，總覺得翻頁就意味著「斷章」，打亂整體氛圍，並指著劇本上用螢光筆標記的段落：「你看，如果翻頁的話就無法這樣畫了啊。」另一勞作是為每齣戲導演前置作業所做的表格，他拉出角色、影像、聲響等出場順序，並以不同顏色註記，記載章節、秒數，角色出場等時間點都是經過精心算計。對他而言，不同的作品就是不同的表格，每次都在挑戰不同的工作流程，圖表也跟著愈做愈長。

陳界仁 我在我們的現場

對陳界仁來說，創作不是讀萬卷書，而得行過萬里路，他總是數年前就開始田野調查，讓身體、思想長期浸淫在現場。他相信行走，相信身體內存複數靈魂的原型、想像的本能、廣袤的過去與未來，與現實世界的偶然碰撞所產生的火光。不管是錄像藝術、行為藝術，以至舞台設計，他的創作從生活現場出發，「對我來說，萬物有情，你要把它變成複義。」陳界仁要畫面出現的任何微細之物都得有意義。

數位未來 改變你的表演藝術「觀」 表演藝術的記錄未來式

在無法進劇場看演出的當下，許多創作者與團隊選擇將過往錄影開放觀賞，或舉辦新作線上直播，除針對當下觀眾進行宣傳並維持疫情後的消費意願外，表演藝術影像其實一直面對著另一群存在於未來的觀眾：「研究者」，這廣義地包含了所有想要了解表演藝術脈絡的觀眾群。而現行的表演藝術記錄方式，其實難以滿足未來觀眾的需求，透過新科技如VR的介入，則能保留更清晰的「表演」細節。透過對不同技術的探索，不只是開發新的可能性，也是在反思過往表演藝術所習慣使用的記錄媒材，如何形塑人們對「真實」、「表演」的想像與認知。

當劇場變成網路現場 另類出口還是未來之門？ 表演藝術的線上直播

自從臉書、YouTube開放線上直播功能，也帶起自媒體時代的新潮流，但對重視現場性的表演藝術而言，對此一直保持觀望，偶有嘗試用以行銷推廣，直至疫情關上劇場之門，表演團隊不得不直面這個新的形式，也需思考為何要運用直播？如何達到好的直播品質？直播是否能為表演藝術團隊帶來人流與金流？

怎麼保存？怎麼用？留住精采當下的更多思考 表演影像的典藏與運用

最近因為許多場館、團隊將過往演出記錄影片釋出，讓劇迷樂迷舞迷看得目不暇給，同時也讓人好奇，在台灣，這些過往的精采演出哪裡找得到？而藝術家、團隊又是怎麼思考表演藝術影像的典藏呢？記錄的當下，其實就需思考未來的保存與運用的可能，是當下的推廣？未來的教育？還是歷史的見證？

四年級 紀蔚然 走過尖酸批判 放下然後自在

「你一定聽過我很多傳聞了吧。」被視為台灣當代重要劇作家之一、也是桃李滿天下之戲劇學者的紀蔚然，走過多年的戲劇路，相關傳說自然不少，但傳聞不是定論，當年擅長的反諷諧擬尖酸風格，現下也有了另番世情看淡的溫柔。人稱「冷伯」的他走過批判歲月，因哲學家洪席耶而體悟「藝術不一定得批判」，創作更形自在，退休後的他劇本創作邀約不斷，但創作的使命感輕了，他想「試試看自己可以寫到哪一年」。

六年級 布拉瑞揚 返身探問「我是誰」 認真生活長出舞來

五年前的二月廿七、廿八日，布拉瑞揚舞團於台東糖廠一幢黑色庫房「開門」，那兩天，也是布拉瑞揚作為創作者「長大成人」的通過儀式。從小備受呵護的他，舞蹈人生一路走來不斷被長輩、老師照顧，直到創立舞團「成為家長」，他才真的「長大」，與舞者一起找回「自己」，從生活中挖出創作。階段性總結舞團五周年心路歷程的新作《沒有害怕太陽和下雨》因肺炎疫情而延期，但舞者們依然持續訓練、持續跑步，創作如繞跑山路，一圈一圈地，過程不只有自己，有太陽，有下雨，有風險，有未知。

疫情肆虐下 一探劇場未來 訪國家兩廳院總監劉怡汝

肺炎疫情襲來，以現場性為本質的表演藝術更是重災區，現今中央疫情指揮中心已建議停辦「百人以上室內活動」，更多演出面臨停演抉擇。作為台灣表演藝術界重要場館的國家兩廳院，一舉一動都是其他單位的參考指標，藝術總監劉怡汝指出，除了透過疫情期間特別方案，以配套措施讓表演藝術圈獲得喘息、以協力方式讓團隊延續創作活動外，她也覺得這次疫情正是表演藝術界自我體檢的機會，可同時思考未來劇場的欣賞模式與可能性。

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（下）

十七年前的SARS，重創過台灣的表演藝術產業，但表演團隊挺了過來，而當下正熱燒蔓延的武漢肺炎，在時空條件變換之下，為表演藝術帶來的是更嚴峻的寒冬，我們又將如何應對？在演出延期、停演的現實中，雖有文化部與各場館的紓困方案與協助，與除了有與其他行業面臨的相似困境外，表演藝術產業更有其本質性的脆弱體質，如何活下來，繼續讓人們可以享有藝術的動人力量，是所有從業者必須面對與思考的嚴肅課題。

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（上）

十七年前的SARS，重創過台灣的表演藝術產業，但表演團隊挺了過來，而當下正熱燒蔓延的新冠肺炎，在時空條件變換之下，為表演藝術帶來的是更嚴峻的寒冬，我們又將如何應對？在演出延期、停演的現實中，雖有文化部與各場館的紓困方案與協助，與除了有與其他行業面臨的相似困境外，表演藝術產業更有其本質性的脆弱體質，如何活下來，繼續讓人們可以享有藝術的動人力量，是所有從業者必須面對與思考的嚴肅課題。

一封信打開的「對流」 文字與聲響的「共感覺」 吳明益 ╳ 王佩瑤

在讀了作家吳明益的小說《單車失竊記》之後，鋼琴家王佩瑤將迴盪腦海的聲響、氣味、觸感，融合了自身的記憶手寫了一封信。遲遲未鼓起勇氣交遞，卻依據這些感動挑選了少見卻傑出的樂曲，製作成一場音樂會。但那不只是一個晚上的演出，而是將由攝影師以不同類型的相機記錄當時的場景，再一張張手工沖洗出來。會後一個月，作家吳明益也將為音樂會撰寫一封信，連同照片送給現場共同經歷這一段時光的觀眾。在經過時間的沖刷之後，褪色的印象和鮮明的相片，對照著文字與音樂的韻律，即使衝突，倒也精采。 從一封信的起頭到一封信的結尾，中間經歷的是無限的刺激和啟發，音樂與文字藝術的「共感覺」，就聽他們兩人娓娓道來。

NSO「牧之神．森之靈」「來自臺灣」 再度踏上歐陸 以音樂展現自信與多元

NSO音樂總監呂紹嘉將在本樂季結束後卸任，在此之前將在四月中再度帶領樂團赴歐巡演，這回巡演準備了德布西《海》、拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號，及柴科夫斯基第六號交響曲《悲愴》，也將演出作曲家李元貞《美濃之道》表現台灣特色，並邀請鋼琴家周善祥同行。出訪前將以「牧之神．森之靈」、「來自臺灣」兩場音樂會呈現上述曲目，讓台灣樂迷搶先聆賞。

熱門新聞

當劇場變成網路現場 另類出口還是未來之門？ 表演藝術的線上直播

陳界仁 我在我們的現場

怎麼保存？怎麼用？留住精采當下的更多思考 表演影像的典藏與運用

大師不再 林恩．哈瑞爾逝世

數位未來 改變你的表演藝術「觀」 表演藝術的記錄未來式

王嘉明 鬼才的勞作時光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。