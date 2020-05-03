陳界仁 我在我們的現場

【撰文／張慧慧】

陳界仁的上一個作品是《中空之地》，那已是二○一七年的事。問他這幾年在做什麼？廿多年來始終支持陳界仁創作，並擔任製片工作的弟弟陳介一半玩笑半真心地代答：「還債啊！」這位六十歲的當代藝術家抽著菸，笑著應合，忙不迭地指揮弟弟協助收拾桃園八德鐵皮倉庫內幾幅未完成的畫作，「還沒完成，不想給別人看。」

復興商工美工科繪畫組畢業，曾在卡通公司畫了三年腳本，但繪畫不是這位錄像藝術家的興趣，他不否認拿畫筆僅是謀生的手段之一，「我沒那麼愛畫，獨自對著畫布，太無聊，哪有去田野、勘景有趣！我們有時也不是拍片，只是愛玩，到處走走沒有目的，不要讓自己陷入苦的狀態，要愉快，你不知道那些東西哪天會長出來。」

對陳界仁來說，創作不是讀萬卷書，而得行過萬里路，他總是數年前就開始田野調查，讓身體、思想長期浸淫在現場。他相信行走，相信身體內存複數靈魂的原型、想像的本能、廣袤的過去與未來，與現實世界的偶然碰撞所產生的火光。對「身體感」的迷戀，讓年輕時的他搞起了表演藝術，於戒嚴時期增額立法委員補選期間，在西門町以游擊方式發表行為藝術作品《機能喪失第三號》（1983）、解嚴前夕的《『奶．精』儀式》（1986）等，但真正使他聲名大噪的，還是數位影像系列的第一件作品《魂魄暴亂》（1996），此後他笑言自己用一種「拍連續劇」的方式，再想像與再書寫了歷史的暗影與缺口。

在八德的九十坪倉庫中，堆滿了各式廢棄物般的道具，不斷變形重組，出現在他逾廿年來的作品中，而凌遲酷刑、聯福製衣廠的成衣女工、八德加工廠、碼頭工人、政治受難者、樂生病患、新自由主義下的泛派遣工……此些歷史上的無名之人，反覆現身，在他的鏡頭前，無一不真。

佛系的臨時社群工作方法

他的方法是不給劇本，找對人，創造空間，讓偶然發生。

「我有架構，但我不說，我們讓事情發生。我們無法預期偶然，就創造場域，讓事情不斷發生，目的地可以有很多，我沒有一定要抵達哪裡，因為在過程中，你有可能會發現一個更好的地方。」還好夥伴們都是長期合作，多年來已調頻到無須多費唇舌，因此在實際拍攝過程中，陳界仁多半只是隨手畫張草圖，從未有過確切的分鏡與腳本，比如《中空之地》一場荒野中看似送葬的場景，「我就畫一張圖，跟他們講這個隊伍，說明這個隊伍如何如何，從頭到尾就靠那張。他們都知道，這些東西都不是用語言溝通，像是舞蹈。」

「語言沒有用。」他抽著菸，試著用語言解釋：「一個隊伍行進，攝影機繞著拍，最外圈是燈光，這產生了三個速度，這沒辦法計算，完全得靠默契。我們有彩排，去計算那個道具的重量，讓大家可以扛，但又不會撐不住，這重量感得要真實，走在平地與荒地也不同，也要算人數……這些聽起來都不是劇本，但全都構成影片狀態的『味道』，這都有關係，身體感、氣味——這些都不是用說的。」

「創作過程中，『人』是最重要的，但如何把人的良善調度出來——他們的生命經驗能判斷得很清楚，真假騙不了人，過程中很多環節不像在拍片，但我們就是臨時社群。」他強調，「長時間合作，拍聯福女工、漢生病患……他們愈來愈認同，還會自己討論要幫我們存拍片基金……慢慢地，他們相信你是『真的』，你在鏡頭前，工作的態度、方法，凝聚了良善，事情自然就會做對。」

這種佛系的臨時社群工作方法，並不適用因武漢肺炎疫情延期的《千年舞台，我卻沒怎麼活過》的影像設計。與新加坡導演王景生是首次合作，陳界仁破例寫了「劇本」交代三段共十八分鐘的錄像內容，從國共內戰期間，國軍與京劇糾葛的歷史，到魏海敏台前台後的生命經驗，最末段是一條隧道，分不清是過去現在未來的迴音繚繞撞擊，他說：「愈封閉，就愈開闊。她的一生就是後台到前台。希望通過一個劇種，與一個人的命運，折射出盡可能多的面貌。」

「好的影像不只把你拉進去，同時是面鏡子，折射出你自己。劇場空間也是如此，不只拉你進去，還得要成為一面鏡子，讓你反問自身。」他解釋。

「對我來說，萬物有情，你要把它變成複義。」陳界仁要畫面出現的任何微細之物都得有意義，這堅持同樣反映在他為數不多的舞台設計作品中，多年來僅有王墨林執導的《軍史館殺人事件》（2004）與《荒原》（2010）。

現實預算與想像力，讓舞台話語發聲

他認為，「藝術」是表達感性的技術，而既是技術，便得務實。基於多年情誼，與同樣對台灣的歷史、政治、現代性等議題的關注，陳界仁加入王墨林劇組，他給了自己兩個舞台設計的功課：一是不能花太多錢，二是舞台得是「活」的。

《軍史館殺人事件》改編自軍人姦殺女學生的真實事件，陳界仁讓舞台成為四面可滑動、拼裝重組的玻璃櫃，有各種排列組合，是陰間隧道，是陰道，是攝像的定格，也是觀眾的鏡子，視覺意象抽象，層次豐厚且尖銳；相較之下，《荒原》的鷹架與報紙堆疊出的廢墟則具象得多，這個幾千元內就完成的舞台在最初的設計規劃中，那鷹架原是一道懸空的梯，報紙原應如泥淖淹沒兩位演員的腳踝，「那不上不下的樓梯，是主角的人生狀態，他們在報紙堆中扭打，那是資訊的集合，也是人間的各式各樣，愛、恨、鬥爭……他們在其中談話、打架、悵然若失，跟報紙糾葛在一起。」

「在我的想像中，戲的最末，讓這些報紙淹沒演員，然後推向舞台前面幾排的觀眾，最後整個舞台就只剩兩個人與幾張報紙，這樣蠻不錯的啊。到底誰是荒原？把那個界線打破了。」這個想法後來因進劇場裝台的工作時間短促，演員未能與舞台有較多時間的測試與磨合，而未能實現，至今陳界仁仍有遺憾。

「舞台不是背景，同時也是戲，會發出某種話語——像是文字可以書寫出潮濕、霉味，表演的現場雖然沒有，但我們如何讓觀眾彷彿聞到了……劇場本來就是特殊空間，這個空間是高度把人生濃縮的，這當中的每個元素不是完全同步，而應該產生複義，但又能服務主要的敘事。」他頓了頓，「這一切，我都從現實預算去考量──這是考驗我們的想像力。若非如此，那就是我的失敗了。」