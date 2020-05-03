當劇場變成網路現場 另類出口還是未來之門？ 表演藝術的線上直播

【撰文／兆欣】

二○一六年四月Facebook全面開放線上直播，以社群網站龍頭的強大氣勢，揭櫫直播時代的來臨。緊追在後YouTube，甚至是更早進入台灣市場的各大直播app，更是直播主和網紅們的競爭戰場。然而，表演藝術團隊對直播功能，過去多半保持觀望態度，線上戰火並未延燒至劇場。今年，新冠病毒疫情重挫表演藝術市場，劇場歇業，好作品無處上演，大型活動被迫暫停，表演藝術團隊這才將發表場域轉向網路。但，疫情過去之後，直播是否只是過渡時期的止痛劑，抑或能趁勢發展新局面？

要票房？要關注？要補助？新作直播抉擇難

近來因應疫情，國內外劇場大量推出線上直播以解戲迷之渴，內容基本上可分成三大類：一、將過去舊作錄影線上播放；二、以劇場為元素的相關影片創作，包含搞笑短劇、推廣教學或相關主題介紹等；三、新作公演無法對外開放，只得在線上發表。前兩項在過去頗為常見，也是較守成的方式，疫情期間大多數的團隊也是選擇如此，戲迷可藉此重溫經典，亦從不同面向了解藝術創作。第三項則案例較少，是在疫情中不得已而為之。因為劇場演出的經費來源，除了補助款外，亦仰賴票房收益，表演團隊不願將新作線上直播，多半是怕影響觀眾未來的購票意願，因此過去鮮有將劇場作品完整直播的紀錄；但新作發布卻又最具吸引力，能藉此製造話題，甚至擴大消費群，對劇團而言相當兩難。

台北歌劇劇場日前推出西班牙作曲家法雅（Manuel de Falla）的舞劇《迷靈之戀》和歌劇《短促的人生》，原希望在配合政府各項防疫措施之下照常演出，怎奈不久後疫情案例破百，為避免演出成為防疫破口只得延期。但製作統籌陳仕弦表示，倘若不演出，補助單位無法驗收，補助款也就無法核銷，最後只得用線上直播的方式呈現。但起先，劇團對於直播其實頗多顧忌，深怕觀眾看了之後，將來正式演出就不再會買票進場，故而打算將直播透過廣告公司投放至歐洲，並事先調查觀看意願，為此還收到了五萬筆有意收看的回覆，但若封鎖台灣觀眾ip勢必會引發反彈；或是對已購票的觀眾，採取「看直播不退票」的方式，但如此又無法區隔劇場以票價高低劃位的觀看差異。幾番考量，最後全面開放直播，並折衷以鋼琴伴奏彩排的方式呈現，燈光、服裝、表演既如同正式演出，又沒有正式演出的完整樂團編制，直播後，累計有一萬五千次以上的觀看數。有趣的是，台北歌劇劇場將這場直播的四個鏡位分成四個影片鏈結，觀眾可以自選觀看角度，陳仕弦說，這讓觀眾不純然接受導播的單一視角，還可有隨時換位看戲的感覺，這是現場演出做不到的。

要經費！要器材！要企劃！線上直播大不易

線上直播看似門檻低，只要有手機，人人都可以隨時開直播，但若想要做出好口碑，還需有專業團隊在經費、人力、硬體上提供奧援。辜公亮文教基金會應是較早有在做線上直播的劇場團隊，二○一七年初於臉書（亦曾試著將觸角延伸至Twitch）推出為期兩年的帶狀式節目，每週固定邀請各領域達人跨界討論戲曲相關演出，除劇場外，旁及文學、音樂，甚至電影、社福、法律等，也曾和場館合作外景特輯，進而在每場自家公演的彩排記者會全程直播，更甚者，旗下台北新劇團的《青年匯演》（後改名為「薈」）兩天演出時，在網路上同步完整直播，是目前台灣劇場少見的案例。此外，趨勢教育基金會為慶祝成立廿周年，推出「藝情放輕鬆——胤錞彈說國樂節目」系列直播，由音樂總監陳胤錞主導策劃，依樂風、樂器之不同，邀請一群志同道合的國樂好手輪番上陣，從四月十七日至六月五日每週五晚間七點半，於基金會臉書粉專和YouTube頻道舉辦線上音樂會。陳胤錞表示，這系列演出兼具教育推廣意義，讓觀眾從中了解到新世代國樂的多樣形態。由於趨勢教育基金會長年來耕耘藝文線上課程，唯其紮實的製播經驗與硬體資源，才能承載如此高負荷量的線上直播。

直播效益好，粉絲不可少

直播的效益取決於平台是否有足夠的受眾，以臺北藝術節為例，近期的《新人類計畫：預告會後》在四月十一日連開五場直播，每場同步在線皆有兩百五十人上下，雖直播平台「新人類計劃Transhumanism-周瑞祥」粉專僅有不到一千五百個讚，但經十七萬粉絲的臺北藝術節粉專轉發，亦達到推波助瀾的作用。而臺北市立國樂團（TCO）則更是近來在網路社群成功經營的優等生，其臉書按讚有五十二萬人，YouTube頻道訂閱戶則有五千四百人，加上定期發布國樂教學影片養粉，三月廿一日晚間的「望春風」網路直播音樂會，便吸引了超過三千四百人同步在線，累計觀看次數直逼六萬，到了尾聲還湧入大量安可留言。緊接著，四月十八日又推出「臺灣加油——網路直播音樂會」，邀請陳中申、蘇顯達、孫婉玲三位名家合作，亦有近三千人在線觀看。

賺流量！賺口碑！直播擴大粉絲，擴大市場

劇場最大的特點是臨場感與一次性，每場演出都是絕無僅有的，它有網路直播無法取代之處，諸如感受表演者的身體能量，或是現場音響效果等等。但隨著網路科技發展，不能忽略網路流量絕對大於過去傳統行銷的效益。江之翠劇場《朱文走鬼》曾獲得二○○七年台新藝術獎表演藝術類最高獎項，二○二○年臺灣戲曲藝術節獲邀重演，雖話題性十足，但梨園戲屬小眾，行銷有其局限性。該演出原訂於戲曲中心小表演廳演出，後改於臺灣戲曲中心臉書直播（亦同步於江之翠劇場YouTube頻道）。雖轉播無法呈現該劇獨特的空間感，以及陰鬱幽微的氛圍，仍不減觀眾熱度，播出時一度近六百人在線（Facebook和YouTube合計），結束當下累計超過一萬次觀看，影片的臉書貼文則有七百七十九個讚數、四百一十二則留言和一百八十九則分享，若對照小表演廳三場完售六百席，直播顯然吸引了更多觀眾。表演藝術團隊或許可思考如何在這波劇場直播熱潮中藉機圈粉，甚至開發和以往不同的節目，擴大消費群，好比布拉瑞揚舞團演出延期，卻在台東鐵花村辦了場「演唱會」，並在臉書同步直播，播映後有四萬多次觀看，貼文也有破千按讚和三百多則分享，此次直播為劇團賺到了流量，儼然是未來正式演出的口碑宣傳。