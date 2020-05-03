怎麼保存？怎麼用？留住精采當下的更多思考 表演影像的典藏與運用

【撰文／魏君穎】

表演藝術的現場感，在當場當下發生的感動，是令觀眾再三回味的經驗，卻也是演出保存最挑戰之處。若現場感無可取代，那麼如何能在最大限度下，保存最多的精采？在技術和攝影問題解決後，另一個問題是，該如何保存留下來的記錄呢？

疫情影響，也讓許多劇場釋出過往的精采演出，讓觀眾可以在家藉由網路收看。這波宅在家的藝術饗宴，也不禁讓人好奇，有哪裡可以尋找過往的台灣表演藝術演出影像記錄呢？

位在台北國家兩廳院的表演藝術圖書館，典藏著許多過去在兩廳院演出的主辦、合辦節目資訊，扮演兩廳院的文獻典藏角色。預計於今年中整修後，整合國家表演藝術中心旗下三館的資源；而國立傳統藝術中心也有豐富的館藏，臺灣音樂館的數位典藏也加入了中央研究院的「開放博物館」計畫（註1），可從藏品中找到台灣音樂作品的演出記錄。開放博物館的設計，也讓數位策展成為可能，使典藏利用可以更有創意。

創作者對演出記錄保存的態度

除了公部門資源之外，藝術家、演出團體，甚至學術單位又是如何看待演出紀錄的保存呢？

十七年來在中央大學設置、經營「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」（註2）的周慧玲特聘教授坦言，對於演出是否留下記錄，藝術家也有不同的立場。若作品只演出一場、一個週末，若無錄影，之後也沒有重演，日後想要尋找，恐怕也難以回溯影像，只能靠著文字描述來揣想。從學術的角度思考，如果看不到演出記錄，就只能以二手和三手的資料傳統的文本分析，還有多少作品沒有被討論，難以得知。

對於創作者、演出團隊來說，必須要問的問題是：為什麼要留演出影像？哪個作品要留？又甚至在同一作品演出多個版本時，哪個版本值得留存，目的為何？在文獻保存、數位典藏都相當有經驗的雲門舞集文獻室主任陳品秀指出，「表演藝術是活的東西」，持續創作及演出的藝術家，會做出新的東西，那典藏要如何跟上創作的速度呢？典藏人員也必須在演出和製作的過程中，去思考什麼該留下來。

陳品秀表示，重要的是團隊必須思考自己的「核心文獻」是什麼？演出記錄即使不比現場演出，仍可以百分之九十呈現現場的樣貌，再由此去追溯。接下來還要思考：怎麼做目錄與分類，保存使用的器材跟形式。除了演出記錄之外，影像的收藏還可能包括藝術家受訪的影片、藝術家手稿、服裝或舞台設計的圖稿、樂譜、節目單、評論及報導等等，也都會是重要的典藏品。「演出不是獨立存在的」，陳品秀說，這些相關的典藏資料，也會有助於理解創作的美學，以及當下的脈絡。

典藏的設備及媒材

如果是演出影像，需要在製作時就考慮其典藏用途，以及儲存媒材的特性。例如以HD+4K的儲存方式來說，對光線敏感的特質，就表示舞台燈光，甚至人員化妝，舞台的化妝裝扮跟電視的化妝裝扮，是兩種不同的化妝方法。都必須隨著這項特性來調整。若想得到比較好的效果，就不會是把原本劇場的設計，原封不動地錄下來。在影片後製時，也需要直接儲存典藏品的詮釋資料（metadata，又譯後設資料），以便文獻目錄的歸檔，有利後續的查找，也呈現記錄的價值。剪接還包括聲音及影像的部分，哪邊要上字幕，例如演出者有誰等，以利日後可以回溯及查找。周慧玲也認為，詮釋資料也是影音典藏的價值所在，也是其與影音串流不同之處。

將演出拍攝、錄影留存並非新鮮事。周慧玲指出，早年以錄影帶留存的演出影像，常遇到沒有機器無法播放的問題，藉由數位典藏計畫的轉檔，也可以將原有的類比式磁帶（如Beta、VHS）轉換成為數位格式，避免日後無法讀取的狀況發生。而隨著儲存格式轉換，館藏檔案也會需要升級保存的編碼格式，盡可能維持影音資料原本的品質。

拍攝的設備、典藏使用的器材與材料，也會影響資料的品質。而數位拍攝之後的母帶檔案，也可以選擇用硬碟、磁碟陣列、藍光片的方式儲存，同時典藏時也必須思考異地備援的備份問題，或是儲存在雲端伺服器。物理性的儲存空間，在溫濕度和光線上，也必須有所控制。以雲門的文獻室為例，除恆溫恆濕外，日光燈管也加裝套子，避免紫外線的干擾。

典藏資料的管理與呈現

典藏之後的資料管理與呈現，是多方專業的結合。國科會（現科技部）自一九九八年起，便陸續推動數位典藏的相關計畫，如博物館的數位典藏，後續政府跨部會進行數位典藏與數位學習國家型科技計畫，也提供學術單位與藝文團隊、典藏機構合作，將藏品數位化的過程（註3）。

以雲門舞集的數位典藏計畫為例（註4），合作的交通大學圖書資料庫提供數位化建置的知識跟協助，雲門文獻室的影像轉檔設備建置會跟技術廠商合作，藉由國科會與交大的合作，雲門舞集的數位典藏也得以用「異地備援」的方式備份儲存檔案，並且在去年技術升級，提供更方便流暢的技術查找。

然而政府計畫最常面臨的困境，便是計畫到期結束後，預算也沒了，辛苦建立的資料庫變成化石，難以更新。周慧玲表示，資料庫最怕如此，也因此盡量找資源讓「台灣現代戲劇暨表演影音資料庫」持續維護更新，提供建立脈絡的功能，讓研究不限於文字，可以做更多原創的研究，特別也在資料庫上，提供一分鐘的演出片段給閱覽者參考，可以進行更深入的分析，也希望能吸引更多人投入劇場史的研究。從初始的一百多筆累計至今，授權典藏已有七百筆。資料庫也從二○一九年獲得文化部兩年期「臺灣現當代戲劇史資料庫建置與營運計畫」的支持，讓網站能夠更新，升級保存編碼格式，搜尋引擎架構跟資料串聯的路徑等，也讓瀏覽更為順暢。

而資料如何開放閱覽與使用，牽涉到創作者對於影音材料如何授權使用的想法，也考驗典藏資料管理人的溝通協調。本身也是創作者的周慧玲，表示表演記錄典藏與利用的過程中，最困難的部分是取得版權授權。而提供公共使用同時，也必須做好資料保護，避免盜版的狀況發生，侵害著作者的權益。

站在團隊的立場，也須考慮對於演出記錄後續的公開使用，包括提供民眾閱覽或未來可能的重製、公開傳輸等。陳品秀提醒，一開始便要做好合約管理，並注意著作權法的規範。尤其，以舞作中使用的音樂為例，音樂版權的授權範圍，甚至收費等，都是典藏品再使用時需要考慮的內容。使用細節上也要多留意。例如公開播放有哪些地域範圍、放映次數幾次等，如果沒有經紀公司協助處理，團隊便需要特別留意。