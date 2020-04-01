快訊

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

疫情肆虐下 一探劇場未來 訪國家兩廳院總監劉怡汝

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
「成立劇場的目的，不只是去營造一個場館讓大家可以來演，而是在設法發揮影響力，用有形的、無形的、感覺得到、感覺不到的方式引起思考。」劉怡汝如是說。 （國家兩廳院／提供）
「成立劇場的目的，不只是去營造一個場館讓大家可以來演，而是在設法發揮影響力，用有形的、無形的、感覺得到、感覺不到的方式引起思考。」劉怡汝如是說。 （國家兩廳院／提供）

【採訪／黎家齊；撰文／李秋玫】

肺炎疫情襲來，以現場性為本質的表演藝術更是重災區，現今中央疫情指揮中心已建議停辦「百人以上室內活動」，更多演出面臨停演抉擇。作為台灣表演藝術界重要場館的國家兩廳院，一舉一動都是其他單位的參考指標，藝術總監劉怡汝指出，除了透過疫情期間特別方案，以配套措施讓表演藝術圈獲得喘息、以協力方式讓團隊延續創作活動外，她也覺得這次疫情正是表演藝術界自我體檢的機會，可同時思考未來劇場的欣賞模式與可能性。

二○一九年底，武漢肺炎（COVID-19）的消息初傳，大眾對於疫情仍一知半解。邁入二○二○年初，農曆新年的節慶氛圍瀰漫之際，疫情卻大肆發威，短短幾個月迅速蔓延至全球一百八十多個國家，奪去成千上萬的生命。台灣被預測將會淪為「第二慘」的警告猶然在耳，雖在國家防疫團隊的努力下，疫情目前尚在掌控的範圍內，但想不到烈火竟在初期就一把燒到表演藝術圈。傳染病來得又急又快，頓時消毒、停演、延期、退票……從觀眾、表演者乃至團隊，警鐘四處響起。

恐慌是一定的！於是「演」或「不演」這個問題立即考驗著主事者的智慧。因應公眾集會的活動，文化部隨即公布防疫原則及風險評估指標為「能否事先掌握參加者情形、活動空間通風換氣情形、參加者之間的距離、參加者位置是否固定、活動持續時間、可否落實手部衛生及配戴口罩」。因此，表演是否舉行有了訂定的原則，隨之而來的選擇也有了辦法。同時國家表演藝術中心場館也制訂了疫情期間特別方案，以配套措施讓一片慘澹的表演藝術圈獲得喘息。

在評估標準之外 更周全考慮

回想NSO的演出者確診當時，國家兩廳院總監劉怡汝說：「那對我們來說是一個衝擊，但若將視野從音樂廳放大到整個國家來看，疫情在那個時間點並沒有擴大，只是因為它跟我們離得『比較近』！」事實上，從疫情最開始，場館就已經給自己出了諸多「模擬題」：若一人感染，或兩人感染，場館將會有什麼對應方案。在疫情尚未嚴重之時，便做好防護機制、超前設想備案，才不至於坐以待斃手足無措。她平靜地說：「問我意不意外？我其實沒有。事情發生時當然有很大的衝擊，但我們已經有一個底。」

疫情發展瞬息萬變，除了滾動式調整、考量文化部所給的六個評估標準之外，還要在專業領域上做更謹慎、更細膩的判斷。劉怡汝透露三個衡量方向：首要的就是「安全」，也就是保障觀眾、演出者與所有工作人員的安全。第二點就是「反應」，由於兩廳院的身分較為特殊，特別又是國家表演藝術中心的所在，因此在反應時，必須得再三思考。「這是難度相對比較高的一點」，劉怡汝坦言：「很多單位是看著我們怎麼做，並且效法跟進的，所以我們清楚知道，自己做出來的決策會有極其深遠的影響。」演出到什麼樣的程度喊停？停下來之後會不會造成騷動……每一步都需要縝密周延。例如開春之後面臨的就是台灣國際藝術節（TIFA）的啟動，縱使醞釀許久蓄勢待發，但種種變數迫使它不得不延期。因此到目前為止，只能抓著「安全」與「反應」，盡最大的能耐維持平衡，不引起過度焦慮。接著最後，除了做好自己之外，劉怡汝也期許兩廳院成為表演藝術圈裡「穩定的力量」，扮演一個能被依靠的角色，沉著、穩定，與大眾共同度過這個非常時期。

留著一盞燈 作為表演藝術的家

站在兩廳院的角度，對外接觸的夥伴有兩方，一方是觀眾，另一方則是團隊。觀眾是場館重要的根基之一，因此面對社會大眾，「間隔座」與「實名制」都是她認為必要實施的模式。在疫情籠罩之時，或有人認為購票進場的觀眾，代表著願意承擔病毒傳染的風險。然而劉怡汝確認為，場館對於觀眾有一種「承諾」，進到這個場域，兩廳院就有責任保護觀眾，讓他們心安。

對於觀眾本身，損失的僅是退票手續、費用，以及期待落空的心情。但對於合作的表演藝術團隊，折損的卻不只如此。放眼國際知名團隊，受疫情影響取消巡迴、減低演出、收入削減、甚至大量解約裁員的消息在近期甚囂塵上，藝文界無論國內外同聲哀鴻遍野。為此，文化部為因應疫情也提出「藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施」四大對策來紓困。雖然國家表演藝術中心不是補助單位，但兩廳院在疫情之下，也仍盡力提供協助。「不過扮演的角色不同」，劉怡汝分析：「文化部爭取到的資金仍舊是有限的，絕對沒有辦法滿足每一個人的需求，但我們跟文化部相互搭配，減低或免除團隊使用場館空間、設備或售票系統的支出壓力。」讓團隊能妥切地獲得抒解、維持創作力，是此階段的重要工作。

經費之外，被打亂的檔期要重新歸位也是一項巨大的工程。為此，兩廳院重新盤點今年至明年的時間，將原訂的季保養與推廣活動彈性取消、騰出空間，接著打散自製與外租節目，以國內節目為優先，與團隊共同協調，給予最大的支持。舞台上如此，舞台下，兩廳院則是釋出場地，鼓勵團隊在此做try out、錄音、錄影等。劉怡汝說：「果斷地說『停止一切活動』最容易，一刀切下連猶豫、徘徊都不用。但更希望讓某種溫度持續存在，在可以的範圍點著燈，讓藝術家仍舊可以進來工作。待日後振興之時，不會從零開始。」

科技網路世代 檢視表演藝術的未來

從現場表演逐漸趨緩的同時，線上聆賞則逆勢成長。全世界知名的團隊、場館不但紛紛開放免費觀賞，不少台灣團隊更改由網路的模式做線上直播。檢視自己，劉怡汝坦承兩廳院目前不管是技術或設備，都尚未準備好。可喜的是，兩廳院目前已經朝數位場館邁進，與經濟部工業局在談5G合作，研究「第二現場」轉播分享的可能。她反思：「以前都說觀眾一定要『親臨現場』才有情感交流，但一次的疫情就逼得大家面對這個議題。」未來劇場的欣賞模式、可能性，一躍成為劇場前進的重要提醒。

但檢視表演藝術生態，劉怡汝也不諱言：「這次疫情似乎也是一個大體檢。」表演藝術領域必須證明本身在社會上不可或缺的價值，以致政府應該要讓它存活。她轉述小事製作藝術總監楊乃璇的想法：「『創團』跟『創業』是一樣的意思。」也就是隨時做好風險預測與管理，不會因為一時的打擊就潰不成軍。在表演藝術圈叫苦連天的此刻，也突顯出國內「體質強健」的團隊或人才，受到的衝擊也相對較小。

「成立劇場的目的，不只是去營造一個場館讓大家可以來演，而是在設法發揮影響力，用有形的、無形的、感覺得到、感覺不到的方式引起思考，或是透過創意讓大家來參與、學習或了解，從而讓場館成為社會更好的一分子。」劉怡汝如是說，但如此思維的必要條件，也須找到相同理念的團隊攜手才能達成。回顧十七年前的SARS，經歷後來的H1N1等等迄今，只能說病毒一流行，沒有人能倖免於感染的可能。面對劇變，表演藝術圈當思考的應不是以政府紓困的資金作為唯一解方，而是要記取教訓為每次的挑戰做好準備、累積未來的實力。疫情是磨難、卻也是檢討與學習的好機會，我們留著低速的引擎，待綠燈一亮，無須發動，就能自在馳行！

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年4月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

藝文紓困15億不夠 4月中提2.0版

漫畫博物館預算未到位 鄭麗君：台中市府須達三大要求

6月金曲獎是否延期 文化部：儘速評估再說明

立委期許加碼30億 鄭麗君：4月中提2.0版藝文紓困方案

相關新聞

六年級 布拉瑞揚 返身探問「我是誰」 認真生活長出舞來

五年前的二月廿七、廿八日，布拉瑞揚舞團於台東糖廠一幢黑色庫房「開門」，那兩天，也是布拉瑞揚作為創作者「長大成人」的通過儀式。從小備受呵護的他，舞蹈人生一路走來不斷被長輩、老師照顧，直到創立舞團「成為家長」，他才真的「長大」，與舞者一起找回「自己」，從生活中挖出創作。階段性總結舞團五周年心路歷程的新作《沒有害怕太陽和下雨》因肺炎疫情而延期，但舞者們依然持續訓練、持續跑步，創作如繞跑山路，一圈一圈地，過程不只有自己，有太陽，有下雨，有風險，有未知。

疫情肆虐下 一探劇場未來 訪國家兩廳院總監劉怡汝

肺炎疫情襲來，以現場性為本質的表演藝術更是重災區，現今中央疫情指揮中心已建議停辦「百人以上室內活動」，更多演出面臨停演抉擇。作為台灣表演藝術界重要場館的國家兩廳院，一舉一動都是其他單位的參考指標，藝術總監劉怡汝指出，除了透過疫情期間特別方案，以配套措施讓表演藝術圈獲得喘息、以協力方式讓團隊延續創作活動外，她也覺得這次疫情正是表演藝術界自我體檢的機會，可同時思考未來劇場的欣賞模式與可能性。

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（下）

十七年前的SARS，重創過台灣的表演藝術產業，但表演團隊挺了過來，而當下正熱燒蔓延的武漢肺炎，在時空條件變換之下，為表演藝術帶來的是更嚴峻的寒冬，我們又將如何應對？在演出延期、停演的現實中，雖有文化部與各場館的紓困方案與協助，與除了有與其他行業面臨的相似困境外，表演藝術產業更有其本質性的脆弱體質，如何活下來，繼續讓人們可以享有藝術的動人力量，是所有從業者必須面對與思考的嚴肅課題。

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（上）

十七年前的SARS，重創過台灣的表演藝術產業，但表演團隊挺了過來，而當下正熱燒蔓延的新冠肺炎，在時空條件變換之下，為表演藝術帶來的是更嚴峻的寒冬，我們又將如何應對？在演出延期、停演的現實中，雖有文化部與各場館的紓困方案與協助，與除了有與其他行業面臨的相似困境外，表演藝術產業更有其本質性的脆弱體質，如何活下來，繼續讓人們可以享有藝術的動人力量，是所有從業者必須面對與思考的嚴肅課題。

一封信打開的「對流」 文字與聲響的「共感覺」 吳明益 ╳ 王佩瑤

在讀了作家吳明益的小說《單車失竊記》之後，鋼琴家王佩瑤將迴盪腦海的聲響、氣味、觸感，融合了自身的記憶手寫了一封信。遲遲未鼓起勇氣交遞，卻依據這些感動挑選了少見卻傑出的樂曲，製作成一場音樂會。但那不只是一個晚上的演出，而是將由攝影師以不同類型的相機記錄當時的場景，再一張張手工沖洗出來。會後一個月，作家吳明益也將為音樂會撰寫一封信，連同照片送給現場共同經歷這一段時光的觀眾。在經過時間的沖刷之後，褪色的印象和鮮明的相片，對照著文字與音樂的韻律，即使衝突，倒也精采。 從一封信的起頭到一封信的結尾，中間經歷的是無限的刺激和啟發，音樂與文字藝術的「共感覺」，就聽他們兩人娓娓道來。

NSO「牧之神．森之靈」「來自臺灣」 再度踏上歐陸 以音樂展現自信與多元

NSO音樂總監呂紹嘉將在本樂季結束後卸任，在此之前將在四月中再度帶領樂團赴歐巡演，這回巡演準備了德布西《海》、拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號，及柴科夫斯基第六號交響曲《悲愴》，也將演出作曲家李元貞《美濃之道》表現台灣特色，並邀請鋼琴家周善祥同行。出訪前將以「牧之神．森之靈」、「來自臺灣」兩場音樂會呈現上述曲目，讓台灣樂迷搶先聆賞。

相逢甚好——魏海敏與台灣京劇主體性的建立

一九六九年加入劇校的魏海敏年方十一，和同齡被送入劇校的同學們相仿，有著雷同亦不足為外人道的故事。京劇是她和爸爸的連結，劇校是讓她吃飽穿暖、習得一技之長、減輕家裡負擔的出口。她在京劇極盛時學下老師字字推敲的老戲，或許想著唱主戲、有著成大角的企圖，但她大概是沒想到，未來的她，會是「舉旗造反」的旗手之一、會不顧處分地毅然赴京學藝、會創造出迥然相異於過往的新表演可能，並且，能和「台灣京劇」一起攜手走得這樣遠……

日本編舞家近藤良平 展現人類多樣性 永保好奇的陽光男孩

在十二歲之前來回居住於日本與南美，從小熱中南美音樂和足球運動的近藤良平，也因此在身體中種下了特屬於這個經驗的節奏。總是活潑又好奇的他，就像個青春期的陽光男孩，不願拘於成規，成立全男班的「東京 鷹」，為未必科班出身、各色各樣但志同道合的夥伴創作，他說：「這個世界有很多不同族群的人、不同膚色的人、不同性別的人，我透過自己的表演團體，只是想表達，我們應該容納這個世界上所有人類的多樣性。」

劇場就是音箱 解構六十分鐘的共鳴 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

繼《凱吉一歲》之後，作曲家林桂如歷經多年醞釀，與聲音裝置藝術家王仲堃、打擊樂團體「自由擊」，共同創作了新作品《共鳴体》。藉著「震動式喇叭」的運用，將表演空間轉化為可以共鳴的大音箱，結合肢體、裝置、互動，要讓到場的觀眾，在沒有片段、沒有中場的六十分鐘裡，感受另一種共鳴。

「粹金之聲」 穿越華麗的巴洛克 假聲男高音賈洛斯基與阿塔瑟斯古樂合奏團

由假聲男高音賈洛斯基、柔音提琴家Christine Plubeau、長頸魯特琴家Claire Antonini、大鍵琴家Yoko Nakamura等多位古樂演奏家組成的阿塔瑟斯古樂合奏團，可說是歐洲最紅的巴洛克樂團，演出曲目幾乎涵蓋所有巴洛克作曲家的器樂曲及聲樂與器樂的樂曲。這回與賈洛斯基聯袂訪台演出「粹金之聲」音樂會，將演出拿手的巴洛克樂曲，包括台灣罕見的韋瓦第與韓德爾歌劇中的詠歎調。

《滾啦》編導與主演野田秀樹 直面傳統存在的本質與無聊

編導演全方位的野田秀樹，將於二月底首度親訪台灣，演出自己編創的英文版製作《滾啦》。這齣原本由野田本人與歌舞伎名家中村勘三郎等三位日本演員共同演出的小品，後來發展出英文版，此次訪台重排也更換了新的西方演員組合，不變的是野田秀樹親自反串演出的媽媽一角。趁此機會，本刊特地在東京藝術劇場專訪到正在排練此劇的野田導演，一談他對此劇的創作想法與演出重點。

懵懂共渡音樂海 攜手逐夢真知己 陳建騏 ╳ 魏如萱

遠看，你認得他是陳建騏，身旁坐著魏如萱；靠近一點，會感受一個總是微笑淡定，一個則是轉著骨碌碌的大眼睛，搜尋著驚為天人的妙點子。在我們的生活中，總能巧遇他們散出的蛛絲馬跡。不是如雷貫耳或是強迫推銷的那種，而是打開電視、進入劇場、聆聽廣播，甚至身處捷運中都可以聽得見聲音。不被發現也好、伴隨著日常也好，等哪天側耳聆聽，就能感受到他們輕輕撫觸著心靈。 曾經，他們住樓上樓下，一起吃飯、一起看電影、一起做夢……失意時相互安慰，有能力時拉對方一把。那樣的單純中，才知道創作並不是刻意揉捏，而是在角落拾起日常。也因為這樣，筆下的樂曲才有了血肉。如今他們各有一片天，即使伸出觸角多方探索，音樂仍是他們最大公約數。一碰頭就互相吐槽、笑鬧，卻也不經意地替對方說出尚未脫口的下句話……兩人不管是房東或房客、不管是製作人或歌手、不管是譜曲或填詞，彷彿是有對方為伴，就有勇氣放手追逐！

熱門新聞

疫情肆虐下 一探劇場未來 訪國家兩廳院總監劉怡汝

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（上）

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（下）

六年級 布拉瑞揚 返身探問「我是誰」 認真生活長出舞來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。