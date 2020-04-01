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台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（下）

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
遵循中央疫情指揮中心指導原則，兩廳院的觀眾席採取間隔座。 （周嘉慧／攝；國家兩廳院／提供）
遵循中央疫情指揮中心指導原則，兩廳院的觀眾席採取間隔座。 （周嘉慧／攝；國家兩廳院／提供）

【撰文／魏君穎】

十七年前的SARS，重創過台灣的表演藝術產業，但表演團隊挺了過來，而當下正熱燒蔓延的武漢肺炎，在時空條件變換之下，為表演藝術帶來的是更嚴峻的寒冬，我們又將如何應對？在演出延期、停演的現實中，雖有文化部與各場館的紓困方案與協助，與除了有與其他行業面臨的相似困境外，表演藝術產業更有其本質性的脆弱體質，如何活下來，繼續讓人們可以享有藝術的動人力量，是所有從業者必須面對與思考的嚴肅課題。

網路直播取代現場 數位之路可行嗎？

隨著時代技術演進，網路直播演出的替代方案，很快地就被國外演出所採用。如原本就長期經營數位音樂廳的柏林愛樂，和紐約的大都會歌劇院，皆釋出免費收看的節目。對民眾來說，即使隔離在家，精神還可無限遨遊。

在疫情產生的宅經濟下，若能在訂閱平台上播放，讓觀眾付費收看，既讓藝術家的創作心血有了呈現機會，也提供另一種收入來源，看似不失為災情下可能的替代方案。謝念祖也認為，直播在台灣的狀況下很難執行，其一是直播演出需要一個攝影班，器材費用高昂，對觀眾的收費難以打平支出。其二是若創作的起心動念就不是為了轉播，而是在劇場，動機相當不同，螢幕也造成了舞台與觀眾間的第四面牆。同時，原本不是訓練對著鏡頭說話的劇場演員，不是設計來直播的腳本，臨時要更換演出方式，確有困難。況且，若都是看著電視，觀眾為何不去看韓劇？張寶慧也說，劇場表演在形式上比較緩慢，不像電視電影上比較快速的效果。

李孟融提出網路直播的功能之一，是避免讓現在無法進劇場的觀眾，未來再也不進劇場。同時，也看劇團的對網路媒介的定位是什麼？如果演出的目的是推廣或擴散，那直播可行，但螢幕取代劇場這件事情不會存在。儘管線上資源在這波疫情中紛紛湧現，也不能忽略觀眾從「線上」走到「現場」的距離很遠。而在數位化的嘗試中，表演藝術聯盟會採取陪伴策略，整合工具跟平台，相關法令跟問答，法律問題等。

振興方案和未來因應 如何增加產業「抵抗力」？

文化部喊出「防疫為重，紓困並行，振興在後」的原則，現下看來，防疫尚未完成，國民仍須努力。很快地在三月中下旬，文化部便已召開說明會，並開始受理紓困補助的申請，在說明會上，文化部藝術發展司張書豹司長說明，紓困補助並非競爭型補助，不比企劃優秀與否，盡量提供。期待在超高效率之下，紓困補助能成為表演藝術界的及時雨。

為了減少藝文工作者在填表時的困難，張寶慧呼籲劇場相關的各中介組織，可開放辦公室時段、提供公版文件、相關諮詢及填表協助，會比各自面對表格來得有效率。同時，也可協助劇團及個人工作者，視個人適用狀況選擇最有利的申請方式，藉此也了解各劇團所面對的困難，和解決方式，是了解劇場生態的好方式。

而在振興層面，仿照實施過的「夜市券」而提出的「振興券」，是否能夠幫助疑問產業？李孟融認為，藝文消費已有既定的通路如售票系統等行銷方式，印券成本很高，有點難想像真能對藝文有所幫助。

就張寶慧的觀察，表演藝術票券票價較高，也許對於本來就喜歡劇場的觀眾可以少付錢，不見得能因此開發新的觀眾。比較有可能開發新觀眾的，倒是在兒童藝術節等票價較低的親子節目。但整體藝文產業的振興，仍需要等到大眾心理上準備好了，不再需要為了疫情擔憂，才會有看戲的心情。

劇場也向來有「先百業而衰，後百業而興」的特性，在可預見的未來，全球將再度面臨經濟衰退，藝文產業得花多久的時間復甦，也尚難推論。表演藝術界面對突如其來的巨變，考驗的是整體產業的體質，也許此時尚未有時間沉澱思考，但不可不記取教訓的是：未來的面對同樣的突發事件，有沒有能力去因應，增加「抵抗力」？

值此之時，風險管理便更加重要。例如面對每年夏天的颱風季，劇場界亦曾討論過「節目中斷險」是否能給予更多保障。全民大劇團和人力飛行劇團都曾經評估過，但最終沒有投保。除了財務上的評估之外，劇場的運作方式和思維跟保險業者的想像也有很大差異，必須仔細對焦才能理解保險是否適用。

而政府在提供急難補助及紓困方案外，或許還可思考：比照農委會推動的農作物保險，以政策方式鼓勵藝文團體投保相關保險，若以勞保為勞方和資方分攤的概念看來，團隊跟政府各自負擔部分風險，團隊固定提撥保費等，提供團體未來在急難時可以申請理賠的管道。

參考國際案例 激盪不同做法

同樣面對劇場關閉的取消潮，以英國為例，一些具有受捐助資格的團體，面對大量需要處理退票的訂單，也請觀眾考慮將票款轉為捐款，協助劇場度過難關。亦有團體如英格蘭國家芭蕾，則提供觀眾將票款轉為儲值券，日後再用來訂購別的節目。除此之外，國外案例亦有轉為會員年費、轉為線上收看節目的付費點數等做法，儘量減少因退票產生的損失。

災變來襲，對個別團體來說，考驗的是運作核心的行政能力，能否立即反應各種狀態；對個別國家來說，則足以顯現各國藝術與文化政策生態、法令規定的不同做法。從香港、台灣、新加坡到英國，各國從中央到地方紛紛提出不同的紓困和補助方案。國際性組織如國際藝術協會與文化機構網絡（International Federation of Arts Councils and Culture Agencies，IFACCA）或是歐盟的 On the Move，皆不斷地協助彙整藝術家在這段期間所需要的資訊和資源，研究者、自由工作者、工會組織等，藉此得以跨越國界整合起來，互通訊息，而拜遠端通訊工具之便，已有研究組織發起線上國際研討會，為未來檢視相關政策做準備。

集眾人之力成就的藝術 集眾人之力挺過難關

「我們都生活在陰溝裡，但仍有人仰望星空。」不得不待在家的日子裡，劇場、歌劇院、音樂家紛紛用不同的方式，提供各式各樣的解憂之道。如果要問文化有什麼了不起，為什麼值得用這麼多預算紓困，或許重點不在產值，也不在它所帶動的經濟活動，而是藝術提醒人們，天空中仍有星星存在。劇場是集眾人之力成就的藝術，而集眾人之力，最後也能挺過難關。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年4月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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