瘟疫關上劇場之門 繼續生存的大哉問 表演藝術產業 疫情下如何度難關？（上）

【撰文／魏君穎】

十七年前的SARS，重創過台灣的表演藝術產業，但表演團隊挺了過來，而當下正熱燒蔓延的新冠肺炎，在時空條件變換之下，為表演藝術帶來的是更嚴峻的寒冬，我們又將如何應對？在演出延期、停演的現實中，雖有文化部與各場館的紓困方案與協助，與除了有與其他行業面臨的相似困境外，表演藝術產業更有其本質性的脆弱體質，如何活下來，繼續讓人們可以享有藝術的動人力量，是所有從業者必須面對與思考的嚴肅課題。

瘟疫影響劇場，在歷史上有跡可循，卻也每次都能想辦法度過難關。據考證，一六○三年，倫敦受到黑死病傳染的威脅，莎士比亞的劇場被迫關閉，無法在倫敦演出，為了生存，莎翁決定進行全國巡演。近日，網路上更流傳，莎士比亞在被迫隔離期間，寫出他的著名作品《李爾王》，恰恰說明「危機就是轉機」這件事。

面對危機，劇場人最不缺的就是創意，根據二○○三年表演藝術年鑑的記錄，兩廳院在當年三至七月間，便取消超過一百九十七場各類活動。而表演團體卻未因此潰散，提出創意彈性策略來積極開發吸引觀眾，也提出替代方案來展現表演藝術團體的韌性。

無法預見的，是十七年後另一場瘟疫襲來，再度重創各地的表演藝術。

在防疫上，因SARS的慘痛經驗之故，台灣政府在醫療用品的供應、檢疫，均能迅速做出反應。而疫情下所受到影響的各種產業層面，究竟需要花多久時間和力氣來恢復健康，則尚未定論。

十七年來，台灣的藝文生態也面臨許多重大改變：政策上，文建會改制文化部，業務更加龐大。網路發達，我們對文化產品的消費也有了更多面貌。疫情之初，文化部宣布國際書展延期，而後取消，預示了接下來一連串藝文活動的取消潮。

儘管書展受影響，讀者仍可以網購書籍、購買電子書等方式持續進行文化消費。然而對表演藝術而言，從古希臘至今，它的形式並未有革命性的改變，即便技術進步，演出的現場性仍難以取代，以其聚眾、著重臨場感、勞力密集的特性，更容易在疫情下受重創。

表演藝術聯盟秘書長李孟融受訪時表示，若直接宣布國內三月所有演出停演一個月，相關的損失估算約為兩億，停到四月底則約3.5至4億。數字背後，還代表了整體產業從核心創作者、演出者、設計、技術、行政人員的生計。

面對新型冠狀病毒，疫情發展一日數變，究竟影響會有多大，持續多久？目前都是無法解答的問題。而不可預測性，正也是劇場人面對這波危機格外頭疼的原因。

防疫措施紛出 如何找回觀眾進劇場的信心？

在疫情尚未升溫之前，行銷上票房已經不盡理想。開春之後，各場館逐漸提高防疫規格，請觀眾戴口罩、量額溫、酒精乾洗手，尚處於謹慎防疫的階段。各縣市政府所採取的防疫規格不同，如高雄市便率先取消市府主辦和五百人以上活動。然而隨著各國檢疫措施提高，航空運輸減班，國際邀演如台灣國際劇場藝術節（TIFA）開始受到影響。三月初，自歐洲抵台，與國家交響樂團合作演出的中提琴家布萊特．狄恩（Brett Dean）確診新冠肺炎的消息傳出，國家音樂廳封館一天消毒，國家交響樂團取消歐洲巡演及後續演出，開啟了一波節目取消潮。三月中，表演藝術重鎮如百老匯和倫敦西區，也在數日內紛紛宣布停演。

文化部亦公布活動辦理的六項防疫因應原則及風險評估指標：「能否事先掌握參加者情形、活動空間通風換氣情形、參加者之間的距離、參加者位置是否固定、活動持續時間、可否落實手部衛生及配戴口罩」在這波衝擊下，決定繼續演出的實屬少數。如全民大劇團在臺中國家歌劇院演出《最後一封情書》，就執行「實名制」，請觀眾在票券上留下姓名連絡方式，以便必要時追蹤接觸史，執行進場量額溫、消毒、提供觀眾退票等辦法。

在座位安排上，若以參加者保持一定距離為原則，採取文化部所建議的「梅花座」作法，儘管節目繼續演出，卻也造成許多問題。顯而易見的，便是票房短收一半，儘管場館如國父紀念館可以在團隊實施梅花座時減收一半場租，但製作的其他費用並不會因此隨之減半，對於劇團來說，損失依舊龐大。對於早早開放售票的演出來說，開演前調度座位，更是件大工程。

而這些防疫措施，最核心的問題仍是，在中央疫情指揮中心宣達：「為避免群聚感染，建議停辦室內一百人以上、室外五百人以上集會活動」的情況下，如何將觀眾進劇場的信心找回來？

而「梅花座」也引來質疑，究竟對防疫是否有效？如果是考慮民眾近距離接觸可能帶來的傳染，在大眾交通如台鐵、高鐵均無設置梅花座的狀況下，劇場這麼做的考量為何？實務上，劇場座位仿照學生餐廳，設置透明隔板亦不可行，亦會對音響空間及觀賞效果造成影響。

或許從售票系統端著手，訂下售票規則，啟售時便採間隔座位配置，也是避免現場調整座位、也減輕行政負擔的方式。即便如此，當情侶夫妻家人同行，如何決定誰該坐哪？全民大劇團的團長謝念祖也觀察，實施梅花座之下，觀眾在演出前抵達現場才發現必須更換座位，在忙亂下，往往需要更長的時間調整情緒看演出，整個劇場氛圍也大不相同。同時，在疫情不確定會延續多久的情況下，下半年的節目該依照規定，以梅花座或間隔座的座位圖啟售嗎？若屆時疫情減緩，多餘的位置是否能夠釋出販售，又是另一個問題。

節目取消或延期 從個人到團隊的產業重擊

表演藝術在當下的精采之前，往往經歷了數月甚至數年的籌備和策劃。從創意發想到製作行政，「超前部署」是業界常規。許多場地跟劇團的巡演檔期，往往是一年半甚至兩年前就已預定。在取消潮下，節目延期要延多久？原本的場地何時會有空檔？是否會擠壓到之後的檔期？如何讓之後演出繼續進行，種種思量如連鎖效應，牽一髮而動全身。

節目是否能順利演出，最直接的影響便是劇團收入。以創團以來便朝產業化方向發展的全民大劇團為例，團長謝念祖試著用商業機制讓劇場從手工業轉為產業。在沒有受政府補助的情況下，經營者也必須錙銖必較，精打細算每分錢是否用在刀口上。在節目取消潮中，即使票房吃力全民大劇團仍舊盡可能如期演出。謝念祖直言，有的演出者上半年只剩這個案子，只好想辦法演。

自由工作者亦是這波海嘯中的重災戶，表演藝術聯盟的李孟融說明，從核心的創意來源如編劇、作曲，燈光舞台音響設計，到執行端的行銷及製作，還有演出的技術跟前台人員，都看得到自由工作者的身影。而根據人力飛行劇團行政顧問兼製作人張寶慧從演出時訂的便當數估算，以在城市舞台、國家劇院演出的規模來說，一場演出約有五十至六十位自由工作者，以非典型勞動的方式參與。

在這個產業鏈中，舞台下的支持演出進行的，還包括平台行銷、設備商、供應商、場地等，李孟融指出，承租空間營運的小型展演空間，也是受災嚴重，演出取消不說，連平常排練的租金收入也沒有了。這時候依舊必須付出租金人事等成本，負擔極大。以音樂家來說，受影響的還不只是演出，還包括平常的授課，如學校的課程、社團、教學系統甚至婚喪喜慶等。在此危機中，過去隱而未顯的勞動條件、法規等問題陸續浮現。

從創作核心到周遭支援體系，整體產業的衝擊有多大？李孟融提醒疫情對表演藝術生態及產值影響的評估，不是只有錢跟量，而是它會呈現一個多不穩定的狀況，同時也對比整體市場所產生的震盪。根據估算，一塊錢的藝文消費，會帶動二點一元的周邊消費。而當整體市場受到影響，是否能反推藝文產業的衝擊幅度，恐怕還需要更長期的資料累積跟研究。