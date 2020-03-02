NSO「牧之神．森之靈」「來自臺灣」 再度踏上歐陸 以音樂展現自信與多元

【撰文／李秋玫】

NSO音樂總監呂紹嘉將在本樂季結束後卸任，在此之前將在四月中再度帶領樂團赴歐巡演，這回巡演準備了德布西《海》、拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號，及柴科夫斯基第六號交響曲《悲愴》，也將演出作曲家李元貞《美濃之道》表現台灣特色，並邀請鋼琴家周善祥同行。出訪前將以「牧之神．森之靈」、「來自臺灣」兩場音樂會呈現上述曲目，讓台灣樂迷搶先聆賞。

二○二○年是NSO（國家交響樂團）值得關注的一年，在獲知音樂總監呂紹嘉應允卸任後以「藝術顧問」名義協助樂團的同時，即將在四月中旬展開的歐洲巡演也令人振奮。以數字來看，短短十餘天將造訪四個國家，演奏兩套曲目，在不同音樂廳舉行七場音樂會；而以場地來說，樂團首度站上荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂演出、首次赴英國巡演、巴黎塞納河音樂廳最近完工，在在都為巡迴演出增添話題。

藉熟悉的曲目傳遞自我的語彙

十年前呂紹嘉就任後，對於出國巡演有無數的創舉——首度赴中國演出、重返睽違十六年的歐洲舞台、首度赴美演出，而今即將啟程歐洲巡演已是任內第三度。回想這一路，呂紹嘉驕傲地說：「我對樂團一直都很有信心！只要跟我們合作的音樂家都驚訝於樂團的好，只是以前不知道而已。所以我們現在不是被動，而是主動出訪讓更多人認識樂團，尤其在台灣各種外交條件的限制下，更要把我們的文化特色讓大家知道。」

這次巡演準備的兩套曲目包括德布西的《海》、拉威爾的《達芙妮與克羅伊》第二號，以及柴科夫斯基的第六號交響曲《悲愴》。不但是古典愛樂者所耳熟能詳者，也是樂團經常上演的拿手曲目。如此的設計也是策略所在，呂紹嘉說明：「我們帶出很多訊息。首先，選擇這些樂曲，就是要讓所有音樂愛好者在熟悉的音樂裡，體會我們所傳遞的深層意義。再者，眾多樂曲不但表達出我們對各種風格得心應手，也表現出台灣是一個吸收多元文化的地方。

與國內外分享台灣多元面貌

合作的獨奏家，是樂團巡迴演出的另一個亮點。此次NSO邀請的是鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）同行，出生美國、定居歐洲的他，擁有一半台灣血統。一出道就以神童之姿備受矚目，他不僅在鋼琴演奏上大放異彩，也以作曲家的身分創作出不少優秀作品。曾被即使在音樂上有此成績，他在科學領域上也展現出非凡的天賦，大學曾攻讀生物、物理與數學，之後更從法國巴黎索邦大學取得純數學碩士學位。歐巡期間，他將與NSO攜手演出法國作曲家聖桑（Charles Camille Saint-Saëns）的第五號鋼琴協奏曲《埃及》Egyptian，充滿十九世紀浪漫風味又帶有一絲異國風味的樂曲，優美精湛使人陶醉。

隨著樂團帶出國門的樂曲，是新生代作曲家李元貞以客家精神所創作的《美濃之道》。作品是作曲家以生長鄰近的客家聚落——美濃的風土人情為主題，用月光山脈景色的描繪、客家山歌與器樂節奏元素，勾勒客家世代的傳統與現代並存之美。在整場西方古典交響樂的演出中，在場觀眾得以體驗台灣風味之餘，也借此機會展現新生代作曲家對於本土素材與心音樂語彙的掌握，兼具國際性與在地性。

行前兩場演出展現精采實力

無法隨行的台灣樂迷也別失望，循往例，樂團出發前皆舉辦行前音樂會與樂友們分享，今年更在「牧之神．森之靈」與「來自臺灣」兩場音樂會中，分別將兩套曲目搬上舞台，並且在首場加碼西貝流士的《塔比歐拉》及第七號交響曲兩首樂曲。在音樂會中，不妨細細品味台上多年耕耘的果實，一起為即將邁向國際、為台灣發聲的樂團掌聲鼓勵。