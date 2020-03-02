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日本編舞家近藤良平 展現人類多樣性 永保好奇的陽光男孩

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
日本編舞家近藤良平 （呂孟恂／攝）
日本編舞家近藤良平 （呂孟恂／攝）

【撰文／呂孟恂】

在十二歲之前來回居住於日本與南美，從小熱中南美音樂和足球運動的近藤良平，也因此在身體中種下了特屬於這個經驗的節奏。總是活潑又好奇的他，就像個青春期的陽光男孩，不願拘於成規，成立全男班的「東京 鷹」，為未必科班出身、各色各樣但志同道合的夥伴創作，他說：「這個世界有很多不同族群的人、不同膚色的人、不同性別的人，我透過自己的表演團體，只是想表達，我們應該容納這個世界上所有人類的多樣性。」

「東京 鷹」（CONDORS）是一個十分具有特色的表演團體。即便它被更多人認知為舞團，我仍然刻意使用了「表演團體」來為其分類。與一般舞團的形象不同，全男班「東京 鷹」的成員並不是一字排開高大修長、身體儀態健美的男舞者，而是一群高矮胖瘦皆有，容貌各具特色的男性。這些擁有在傳統現代舞觀念下最不利條件的男舞者們，卻突破了既有的限制，以現代舞為基礎，在表演藝術上獲得了前所未聞的成功。而這個成功背後的主要推手，便是「東京 鷹」的團長近藤良平。

充滿好奇心的陽光「男孩」

第一眼見到近藤良平的感覺和照片上的形象不太一樣，他穿著寬鬆的長褲與黑底毛衣，戴著帽子，笑得像個青春期的大男孩。坐下後身體仍然左右搖動著，在我還未開口前，他就一口氣丟了很多問題過來：「妳在哪裡學的日文？」「來日本多久了？」「住在東京哪裡？」「為什麼對表演藝術有興趣？」就這樣一連被問了十幾分鐘後，他的經紀人盛裕花小姐終於忍不住笑著插話：「你夠了，人家是來訪問你的，怎麼倒變成你在訪問人家了？」只見他露出調皮的表情回道：「我很好奇嘛！比起單方面的訪問，這樣聊一聊先了解一下彼此不是更好？」

一個簡單的開場，已能瞧見近藤良平的個人特點——身為身體表演者一刻都無法靜止的律動，以及對於一切都抱著孩子般真誠且熱切的好奇心。

因父親工作的緣故，近藤良平甫一出生便立刻移住秘魯，在十二歲之前來回居住於日本與南美，他說南美的生活經驗讓他快樂，從小便熱中於南美的音樂和足球運動，在那樣的文化薰陶下，不知不覺他的身體中便種下了特屬於這個經驗的節奏。「比較不一樣的是，雖然我們家並不是真的非常厲害，但畢竟還是屬於外商，身邊有傭人的那種。我小時候老是打扮得很正式被大人帶去大使館，明明只是個小男孩卻得西裝筆挺的，一舉一動都要中規中矩。」他一邊模仿著小男孩被正式服裝束縛的僵硬姿態一邊說著。

國中、高中和大學都在日本度過的近藤良平，在廿歲那年接觸現代舞。我問他廿歲才開始學現代舞，會不會有什麼特別辛苦的地方，像是難塑形或筋太硬的問題。他聽了我的疑問後噗哧一聲笑了出來，搖著頭說：「我那個年代啊，對現代舞還沒有具體定義，當代還未有對現代舞的既定想像，流行舞也才剛剛開始起頭。基本上只要是不同於古典舞，不同於芭蕾舞，有另一種身體表現的方法，都可以被歸類為現代舞。那個時候可以說是現代舞充滿無限未知可能的時代，現在想起來，我與舞蹈相遇的時間點真是太剛好了。」

而他喜歡上現代舞的理由很簡單，只是因為當時大部分跳舞的都是女性，近藤良平在第一次加入現代舞社團時，身為少數男性，站在一堆女性中跳舞，卻從未感到困窘或尷尬過。反而因此被激發起更多挑戰心，想在舞台上讓更多人看見一具作為男性的身體如何透過舞蹈表達。一九九二年大學畢業後，近藤良平便已經開始聚集許多志同道合的夥伴，以團體的形式創作表演，於是在一九九六年正式宣布成立「東京 鷹」。

為各式各樣的夥伴編舞

小時候熱中於足球運動的近藤良平，受到男性夥伴團結力量的鼓動影響，在成立舞團之初便有意全部選擇男性作為團員，「因為有女性的話很麻煩啦，團裡有男有女的話，關係可能會變得很複雜嘛！」他用開著玩笑的語氣說，「不過，事實上就像是我先前說的，在當時舞蹈的世界是以女性為主，女性都太強了，所以就會想組一個全男班的團體，作為一種抵抗與挑戰。」這種想抵抗與挑戰的對象並非僅限於性別，近藤良平甚至一開始就沒有想要組一個「舞團」，「比起舞團，我的想像可能更接近馬戲團。」

近藤良平聚集的夥伴中，有舞台演員、有喜歡電影的文青、有會樂器的人、有沉迷功夫的人、有什麼都不會的人……說出「有什麼都不會的人」的瞬間，他自己都笑了出來。

團體中沒有任何一個人是專業舞者，只是一群性格相投、想一起做表演創作的人。「但妳也知道，當表演形式無法被歸類到任何形式的時候，就會被歸類到舞蹈嘛。」但理念歸理念，總是得回歸到現實層面去考量。近藤良平找了一群非專業舞者，在編舞方面是否會碰到困難？他說從未遇到障礙，畢竟他一開始就不是用傳統概念的方式在運作這個表演團體，所以在為這群夥伴編舞時，都是以個體的性格與身體為主體出發的。「動不了的人，就讓他動不了。想動不能動，也是一種非常有魅力的姿態。那就是人類啊，看著那樣的姿態，就會想對他喊加油，不是嗎？」他笑著說。

回過頭來說，「東京 鷹」這個不喜歡被歸類在舞團的表演團體，究竟是用什麼樣的概念在經營的呢？近藤良平收斂起燦爛的笑容，嚴肅地思考著，沒有多久，他又再次展開笑容：「怎麼說呢，現在這個世界上有比以前更多更多的人類對嗎？不再只是男性與女性或哪一國人，有很多不同族群的人、不同膚色的人、不同性別的人，我透過自己的表演團體，只是想表達，我們應該容納這個世界上所有人類的多樣性。」

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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