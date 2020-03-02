劇場就是音箱 解構六十分鐘的共鳴 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

【撰文／李秋玫】

繼《凱吉一歲》之後，作曲家林桂如歷經多年醞釀，與聲音裝置藝術家王仲堃、打擊樂團體「自由擊」，共同創作了新作品《共鳴体》。藉著「震動式喇叭」的運用，將表演空間轉化為可以共鳴的大音箱，結合肢體、裝置、互動，要讓到場的觀眾，在沒有片段、沒有中場的六十分鐘裡，感受另一種共鳴。

二○一三年，當動見体劇團的作品《凱吉一歲》引發大量討論，並且入圍第十二屆台新藝術獎年度五大入選作品之後，主持策動這場製作的作曲家林桂如，便心生以「共鳴」為主題發想下一部創作。經過多年的醞釀，核心成員再度聚首，結合音樂、聲音裝置、肢體、互動等創造全新製作《共鳴体》。在沒有片段、沒有中場的時間裡，為這觀眾自由遊走的表演場域，解構六十分鐘。

以共鳴為題 連接各種感官

「我想要探討聲音在空間裡共鳴的表現。」林桂如解釋：「共鳴，需要在一個『箱體』裡。」就我們熟悉的樂器來說，不同箱體是造就樂器獨特音色的元素之一，但將這概念擴大，箱體就可以變成是表演的空間。「傳統上，我們都希望觀眾忘記表演場地，但這次，我希望進入這個空間後，從聽覺、視覺上都一再被提醒『你是在這個大共鳴箱內。』」不過縮小共鳴的概念，她也找到一個震動的物件，不是既有的樂器，而是一個名為「震動式喇叭」（Surface Transducer）的工具。這個工具本身會震動，接觸任何物件都可以產生共鳴，因此林桂如試圖透過它，去探索各種現場樂器或裝置的所產生的意外聲響。

聲音裝置藝術家王仲堃向來著重於各種體驗的結合，他說：「我做的聲音裝置不單純想要發出聲音而已，會考慮到更多感官。『視覺』就是聲音之外最大的衝擊，表演者的姿態、裝置的展現，都會影響到聲音的結果。」為此他用了打擊樂常用的雷板，做了幾個大小不一的「海鷗」讓樂手可以發揮，並且利用震動式喇叭一起發聲。「海鷗懸吊在半空中，傳達一種救贖、候鳥遷襲，甚至回應病毒傳播的意象。」王仲堃說：「如果沒有接觸、共鳴，也不會把想法『感染』給別人。」

關注在接觸、互動、信任、觀察

演奏上，邀請了打擊樂團隊自由擊的加入。作為共同創作的一員，他們發揮擅長的即興、開發及劇場元素經驗，從林桂如的聲響素材，加上肢體編創設計董怡芬的身體提煉，共同發展出具有彈性與想像力的表演。最後，再由藝術家陳彥斌擔任「構作」的角色，將抽象的聲音、視覺及所有抽象的指涉完美連結。至於到場的觀眾，也並非像以往那樣坐在單面或三面的觀眾席裡，而是可以在箱體中接觸與互動，感受另一種共鳴。

林桂如的感慨：「很多當代音樂在演出的過程中讓觀眾覺得很冰冷、很有距離感的，那個距離感除了演出內容之外，表演形式是造成距離感最大的原因之一。」為此，她希望觀眾不是被關在一個角落，而是可以建立一個和善的氛圍提供主動觀察。在表演期間也提昇了另一個層次的思考，那就是「信任」。她提問：「在表演中如果若有機會被要求主動參與一些動作，而這參與如果有可能改變內容，你選擇做或不做？」如何在表演裡建立一個機制，讓機制能夠自然發生，或帶出另一個形式，這是她關注的地方。

最大的精髓，就是共同創作中對話、衝突、磨合所產生出效果。期間考驗藝術家們的拋接與對應，即使耗時間、耗精神，甚至不能有絕對的堅持，然而在這之間，往往能對彼此原本的領域或關注的事物有更多理解。從一點一滴相加、凝結眾人的共識之後，我們看見的，將是藝術家的共鳴、感官之間的共鳴、物件之間的共鳴還有演奏與觀眾的共鳴。