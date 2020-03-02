快訊

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劇場就是音箱 解構六十分鐘的共鳴 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

聯合新聞網 / PAR表演藝術雜誌
《共鳴体》排練現場。 （動見体劇團／提供）
《共鳴体》排練現場。 （動見体劇團／提供）

【撰文／李秋玫】

繼《凱吉一歲》之後，作曲家林桂如歷經多年醞釀，與聲音裝置藝術家王仲堃、打擊樂團體「自由擊」，共同創作了新作品《共鳴体》。藉著「震動式喇叭」的運用，將表演空間轉化為可以共鳴的大音箱，結合肢體、裝置、互動，要讓到場的觀眾，在沒有片段、沒有中場的六十分鐘裡，感受另一種共鳴。

二○一三年，當動見体劇團的作品《凱吉一歲》引發大量討論，並且入圍第十二屆台新藝術獎年度五大入選作品之後，主持策動這場製作的作曲家林桂如，便心生以「共鳴」為主題發想下一部創作。經過多年的醞釀，核心成員再度聚首，結合音樂、聲音裝置、肢體、互動等創造全新製作《共鳴体》。在沒有片段、沒有中場的時間裡，為這觀眾自由遊走的表演場域，解構六十分鐘。

以共鳴為題 連接各種感官

「我想要探討聲音在空間裡共鳴的表現。」林桂如解釋：「共鳴，需要在一個『箱體』裡。」就我們熟悉的樂器來說，不同箱體是造就樂器獨特音色的元素之一，但將這概念擴大，箱體就可以變成是表演的空間。「傳統上，我們都希望觀眾忘記表演場地，但這次，我希望進入這個空間後，從聽覺、視覺上都一再被提醒『你是在這個大共鳴箱內。』」不過縮小共鳴的概念，她也找到一個震動的物件，不是既有的樂器，而是一個名為「震動式喇叭」（Surface Transducer）的工具。這個工具本身會震動，接觸任何物件都可以產生共鳴，因此林桂如試圖透過它，去探索各種現場樂器或裝置的所產生的意外聲響。

聲音裝置藝術家王仲堃向來著重於各種體驗的結合，他說：「我做的聲音裝置不單純想要發出聲音而已，會考慮到更多感官。『視覺』就是聲音之外最大的衝擊，表演者的姿態、裝置的展現，都會影響到聲音的結果。」為此他用了打擊樂常用的雷板，做了幾個大小不一的「海鷗」讓樂手可以發揮，並且利用震動式喇叭一起發聲。「海鷗懸吊在半空中，傳達一種救贖、候鳥遷襲，甚至回應病毒傳播的意象。」王仲堃說：「如果沒有接觸、共鳴，也不會把想法『感染』給別人。」

關注在接觸、互動、信任、觀察

演奏上，邀請了打擊樂團隊自由擊的加入。作為共同創作的一員，他們發揮擅長的即興、開發及劇場元素經驗，從林桂如的聲響素材，加上肢體編創設計董怡芬的身體提煉，共同發展出具有彈性與想像力的表演。最後，再由藝術家陳彥斌擔任「構作」的角色，將抽象的聲音、視覺及所有抽象的指涉完美連結。至於到場的觀眾，也並非像以往那樣坐在單面或三面的觀眾席裡，而是可以在箱體中接觸與互動，感受另一種共鳴。

林桂如的感慨：「很多當代音樂在演出的過程中讓觀眾覺得很冰冷、很有距離感的，那個距離感除了演出內容之外，表演形式是造成距離感最大的原因之一。」為此，她希望觀眾不是被關在一個角落，而是可以建立一個和善的氛圍提供主動觀察。在表演期間也提昇了另一個層次的思考，那就是「信任」。她提問：「在表演中如果若有機會被要求主動參與一些動作，而這參與如果有可能改變內容，你選擇做或不做？」如何在表演裡建立一個機制，讓機制能夠自然發生，或帶出另一個形式，這是她關注的地方。

最大的精髓，就是共同創作中對話、衝突、磨合所產生出效果。期間考驗藝術家們的拋接與對應，即使耗時間、耗精神，甚至不能有絕對的堅持，然而在這之間，往往能對彼此原本的領域或關注的事物有更多理解。從一點一滴相加、凝結眾人的共識之後，我們看見的，將是藝術家的共鳴、感官之間的共鳴、物件之間的共鳴還有演奏與觀眾的共鳴。

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年3月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

新冠肺炎影響 劇團作品「麗晶卡拉OK的最後一夜」取消赴日

落腳幼稚園藝術村 秋野芒打造花蓮劇團新基地

羅浮宮熱展中！百歲抽象大師蘇拉熱 三月將上拍

超人改當金鋼狼？知名藝術家先畫形象概念照

相關新聞

一封信打開的「對流」 文字與聲響的「共感覺」 吳明益 ╳ 王佩瑤

在讀了作家吳明益的小說《單車失竊記》之後，鋼琴家王佩瑤將迴盪腦海的聲響、氣味、觸感，融合了自身的記憶手寫了一封信。遲遲未鼓起勇氣交遞，卻依據這些感動挑選了少見卻傑出的樂曲，製作成一場音樂會。但那不只是一個晚上的演出，而是將由攝影師以不同類型的相機記錄當時的場景，再一張張手工沖洗出來。會後一個月，作家吳明益也將為音樂會撰寫一封信，連同照片送給現場共同經歷這一段時光的觀眾。在經過時間的沖刷之後，褪色的印象和鮮明的相片，對照著文字與音樂的韻律，即使衝突，倒也精采。 從一封信的起頭到一封信的結尾，中間經歷的是無限的刺激和啟發，音樂與文字藝術的「共感覺」，就聽他們兩人娓娓道來。

NSO「牧之神．森之靈」「來自臺灣」 再度踏上歐陸 以音樂展現自信與多元

NSO音樂總監呂紹嘉將在本樂季結束後卸任，在此之前將在四月中再度帶領樂團赴歐巡演，這回巡演準備了德布西《海》、拉威爾《達芙妮與克羅伊》第二號，及柴科夫斯基第六號交響曲《悲愴》，也將演出作曲家李元貞《美濃之道》表現台灣特色，並邀請鋼琴家周善祥同行。出訪前將以「牧之神．森之靈」、「來自臺灣」兩場音樂會呈現上述曲目，讓台灣樂迷搶先聆賞。

相逢甚好——魏海敏與台灣京劇主體性的建立

一九六九年加入劇校的魏海敏年方十一，和同齡被送入劇校的同學們相仿，有著雷同亦不足為外人道的故事。京劇是她和爸爸的連結，劇校是讓她吃飽穿暖、習得一技之長、減輕家裡負擔的出口。她在京劇極盛時學下老師字字推敲的老戲，或許想著唱主戲、有著成大角的企圖，但她大概是沒想到，未來的她，會是「舉旗造反」的旗手之一、會不顧處分地毅然赴京學藝、會創造出迥然相異於過往的新表演可能，並且，能和「台灣京劇」一起攜手走得這樣遠……

日本編舞家近藤良平 展現人類多樣性 永保好奇的陽光男孩

在十二歲之前來回居住於日本與南美，從小熱中南美音樂和足球運動的近藤良平，也因此在身體中種下了特屬於這個經驗的節奏。總是活潑又好奇的他，就像個青春期的陽光男孩，不願拘於成規，成立全男班的「東京 鷹」，為未必科班出身、各色各樣但志同道合的夥伴創作，他說：「這個世界有很多不同族群的人、不同膚色的人、不同性別的人，我透過自己的表演團體，只是想表達，我們應該容納這個世界上所有人類的多樣性。」

劇場就是音箱 解構六十分鐘的共鳴 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

繼《凱吉一歲》之後，作曲家林桂如歷經多年醞釀，與聲音裝置藝術家王仲堃、打擊樂團體「自由擊」，共同創作了新作品《共鳴体》。藉著「震動式喇叭」的運用，將表演空間轉化為可以共鳴的大音箱，結合肢體、裝置、互動，要讓到場的觀眾，在沒有片段、沒有中場的六十分鐘裡，感受另一種共鳴。

「粹金之聲」 穿越華麗的巴洛克 假聲男高音賈洛斯基與阿塔瑟斯古樂合奏團

由假聲男高音賈洛斯基、柔音提琴家Christine Plubeau、長頸魯特琴家Claire Antonini、大鍵琴家Yoko Nakamura等多位古樂演奏家組成的阿塔瑟斯古樂合奏團，可說是歐洲最紅的巴洛克樂團，演出曲目幾乎涵蓋所有巴洛克作曲家的器樂曲及聲樂與器樂的樂曲。這回與賈洛斯基聯袂訪台演出「粹金之聲」音樂會，將演出拿手的巴洛克樂曲，包括台灣罕見的韋瓦第與韓德爾歌劇中的詠歎調。

《滾啦》編導與主演野田秀樹 直面傳統存在的本質與無聊

編導演全方位的野田秀樹，將於二月底首度親訪台灣，演出自己編創的英文版製作《滾啦》。這齣原本由野田本人與歌舞伎名家中村勘三郎等三位日本演員共同演出的小品，後來發展出英文版，此次訪台重排也更換了新的西方演員組合，不變的是野田秀樹親自反串演出的媽媽一角。趁此機會，本刊特地在東京藝術劇場專訪到正在排練此劇的野田導演，一談他對此劇的創作想法與演出重點。

懵懂共渡音樂海 攜手逐夢真知己 陳建騏 ╳ 魏如萱

遠看，你認得他是陳建騏，身旁坐著魏如萱；靠近一點，會感受一個總是微笑淡定，一個則是轉著骨碌碌的大眼睛，搜尋著驚為天人的妙點子。在我們的生活中，總能巧遇他們散出的蛛絲馬跡。不是如雷貫耳或是強迫推銷的那種，而是打開電視、進入劇場、聆聽廣播，甚至身處捷運中都可以聽得見聲音。不被發現也好、伴隨著日常也好，等哪天側耳聆聽，就能感受到他們輕輕撫觸著心靈。 曾經，他們住樓上樓下，一起吃飯、一起看電影、一起做夢……失意時相互安慰，有能力時拉對方一把。那樣的單純中，才知道創作並不是刻意揉捏，而是在角落拾起日常。也因為這樣，筆下的樂曲才有了血肉。如今他們各有一片天，即使伸出觸角多方探索，音樂仍是他們最大公約數。一碰頭就互相吐槽、笑鬧，卻也不經意地替對方說出尚未脫口的下句話……兩人不管是房東或房客、不管是製作人或歌手、不管是譜曲或填詞，彷彿是有對方為伴，就有勇氣放手追逐！

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

他在北極浮冰上彈琴的影片，獲得了來自世界各地高達一千兩百萬次以上的點閱，颯颯風聲與遠方冰塊崩裂的聲響，讓他所寫的〈北極輓歌〉更顯寂涼而震懾人心。作曲家魯多維柯．艾奧迪出身世家，從小就在文藝人士之間成長，更曾隨廿世紀重要作曲家貝里歐學習、也備受史托克豪森影響。他的創作並不孤高，更重視的是觀眾與前台人員與他的共鳴，從多音到極簡，艾奧迪將生命體驗的一切，微細而溫柔地，抒情地為聽者鋪展開來……

非關國名的感官測試之旅 歐哈德．納哈林的《委內瑞拉》

舞名雖然叫做《委內瑞拉》，但其實與南美洲的委內瑞拉這個國家一點關係都沒有，這與編舞家納哈林不喜歡被名稱、符號定義有關。這個作品是納哈林擔任巴希瓦現代舞團藝術總監期間的最後一個作品，以上下半場不同音樂，但幾乎一致的舞蹈動作、結構編排的作品，擾亂觀眾的記憶，讓觀眾思考自己「看到了什麼」「記得了什麼」。

《玩家、毛二世、名字》導演：在舞台上 我只想要呈現真實

將在四月帶著作品《玩家、毛二世、名字》首訪台灣的法國青年導演朱利安．戈瑟蘭，擅長改編當代小說，並透過感染力十足的表演突顯優美且浩瀚的文學性。此次的演出改編自美國小說家唐．德里羅三部同名作品，演出更長達九小時廿分，戈瑟蘭表示，唐．德里羅筆下的世界讓他想要沉浸其中，他透過音樂、影像、聲音為演出創造出層出不窮的感官效果，也調整演員敘說文本的方式，讓語言直搗觀眾的內心深處。

以劇場挑戰文學錯綜 揭露當代野蠻人性 朱利安．戈瑟蘭的劇場美學

年方卅二歲的法國導演朱利安．戈瑟蘭，廿六歲時就以改編法國爭議小說家韋勒貝克的《無愛繁殖》贏得劇壇與觀眾的肯定，廿九歲更以長達十二小時、改編自智利小說家波拉尼奧鉅作的《2666》，建立了國際表演藝術界的地位。熱愛文學的他，在自己成立劇團時就決定只呈現當代作品，「我心目中的劇場是當代的直接隱喻。」戈瑟蘭如是說，而選擇以導演作為職志，他只是想用劇場化的手段突顯文學的魅力，帶領觀眾深入文字的神秘世界。

熱門新聞

NSO「牧之神．森之靈」「來自臺灣」 再度踏上歐陸 以音樂展現自信與多元

一封信打開的「對流」 文字與聲響的「共感覺」 吳明益 ╳ 王佩瑤

相逢甚好——魏海敏與台灣京劇主體性的建立

日本編舞家近藤良平 展現人類多樣性 永保好奇的陽光男孩

劇場就是音箱 解構六十分鐘的共鳴 動見体X王仲堃X自由擊《共鳴体》

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。