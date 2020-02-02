「粹金之聲」 穿越華麗的巴洛克 假聲男高音賈洛斯基與阿塔瑟斯古樂合奏團

【撰文／賴家鑫】

由假聲男高音賈洛斯基、柔音提琴家Christine Plubeau、長頸魯特琴家Claire Antonini、大鍵琴家Yoko Nakamura等多位古樂演奏家組成的阿塔瑟斯古樂合奏團，可說是歐洲最紅的巴洛克樂團，演出曲目幾乎涵蓋所有巴洛克作曲家的器樂曲及聲樂與器樂的樂曲。這回與賈洛斯基聯袂訪台演出「粹金之聲」音樂會，將演出拿手的巴洛克樂曲，包括台灣罕見的韋瓦第與韓德爾歌劇中的詠歎調。

一九九四年奧斯卡最佳外語片提名的比利時電影《絕代豔姬》Farinelli，描述十八世紀與作曲家韓德爾同時期的義大利閹伶男高音法里內利（Farinelli）輝煌燦爛的傳奇故事。當年這部電影在台灣造成不小的轟動，對當時才逐漸開放的台灣社會，造成不小性別上的衝擊。許多人看了電影才知道西方從文藝復興以來一直有閹伶的存在，而且在十七、八世紀所有歌劇的男主角，幾乎是閹伶。

當時閹伶利用與生俱來的聲音，加上頭腔共鳴的美聲唱法，製造出清亮、純淨如拋物線般投射的聲音，真的只能用天籟形容，在那個年代，許多愛樂者對他們宛如巨星般的著迷，尤其是法里內利更是當時歐洲的超級巨星，所到之處，無不瘋狂，尤其是唱到高音時的持續力與力道，讓韓德爾也對他刮目相看，一直期盼有朝一日能邀法里內利來演唱他的歌劇。

今日最受矚目的假聲男高音

這種為保留小男生美好、純淨聲音所做的殘忍手術，雖然造就不少優秀的歌唱家，也是那時代歌劇作曲家的繆思，但是這種不人道的行為，隨著時代品味的改變，到十八世紀之後逐漸沒落，到十九世紀末期幾乎已不存在。反而在廿世紀的七○年代古樂逐漸興起之時，這種中性的獨特聲音再次引人注意，但是絕對沒有經過不人道的手術，是渾然天成的。剛開始用於十七、八世紀巴洛克聲樂曲的演唱，一九九○年代因這部電影，這樣獨特嗓子的男性聲樂家再次成為話題，今日最受矚目的假聲男高音，非俄裔法籍歌唱家賈洛斯基莫屬。

曾獲得二○○四年與二○○七年法國音樂獎「年度最佳藝術家」大獎的賈洛斯基，是當今樂壇最重要的假聲男高音，獨特嗓子難得，加上外形俊秀，以及純淨的聲音與絕佳的樂感，使他的天賦更顯得彌足珍貴，而且演唱時臉上富有戲劇性的表情，卓越的演唱技巧，使他成為今日演唱巴洛克音樂的當紅人物，因此也獲得數個德國古典音樂大獎，包括「古典回聲獎」（2008）與「年度歌手獎」（2009德勒斯登與2016柏林）等， 他在二○一四年首次來台時，台北國家音樂廳當晚的音樂會門票全部售罄，二○二○年三月再次來台，樂迷瘋狂的程度絕對不會小於六年前。

阿塔瑟斯古樂團 （©DR/VG 國家兩廳院／提供） 分享 facebook 歐洲最紅的巴洛克樂團

這次隨賈洛斯基來台演出的阿塔瑟斯古樂團（Ensemble Artaserse），成立於二○○二年，是由多位長期在歐洲、法國各地巴洛克音樂會上合作的好友所組成，最初成員只有柔音提琴家Christine Plubeau、長頸魯特琴家Claire Antonini、大鍵琴家Yoko Nakamura與假聲男高音賈洛斯基，爾後擴充至十六人，成為完整的巴洛克樂團。成立同年十月在巴黎皇家宮殿劇院首次登台一鳴驚人之後，迄今仍是歐洲最紅的巴洛克樂團，唱片錄音由法國唱片公司Ambroisie發行。

阿塔瑟斯古樂團的演出曲目幾乎涵蓋所有巴洛克作曲家的器樂曲及聲樂與器樂的樂曲，如韓德爾、韋瓦第、卡瓦利等，這次該團與賈洛斯基也將演出拿手的巴洛克樂曲，包括台灣罕見的韋瓦第與韓德爾歌劇中的詠歎調。而樂團當然也不甘於躲在賈洛斯基身後，將演奏巴洛克時期重要的器樂曲，包括韓德爾大協奏曲與韋瓦第g小調絃樂協奏曲及選自歌劇《奧林匹克》當中的交響曲（單樂章），精采可期，是二○二○上半年絕對不能錯過的音樂會。

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