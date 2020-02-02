懵懂共渡音樂海 攜手逐夢真知己 陳建騏 ╳ 魏如萱

【撰文／李秋玫】

遠看，你認得他是陳建騏，身旁坐著魏如萱；靠近一點，會感受一個總是微笑淡定，一個則是轉著骨碌碌的大眼睛，搜尋著驚為天人的妙點子。在我們的生活中，總能巧遇他們散出的蛛絲馬跡。不是如雷貫耳或是強迫推銷的那種，而是打開電視、進入劇場、聆聽廣播，甚至身處捷運中都可以聽得見聲音。不被發現也好、伴隨著日常也好，等哪天側耳聆聽，就能感受到他們輕輕撫觸著心靈。

曾經，他們住樓上樓下，一起吃飯、一起看電影、一起做夢……失意時相互安慰，有能力時拉對方一把。那樣的單純中，才知道創作並不是刻意揉捏，而是在角落拾起日常。也因為這樣，筆下的樂曲才有了血肉。如今他們各有一片天，即使伸出觸角多方探索，音樂仍是他們最大公約數。一碰頭就互相吐槽、笑鬧，卻也不經意地替對方說出尚未脫口的下句話……兩人不管是房東或房客、不管是製作人或歌手、不管是譜曲或填詞，彷彿是有對方為伴，就有勇氣放手追逐！

Q：能否請兩位回憶自己當初是如何愛上音樂的？

陳建騏（以下稱建騏）：我從小學鋼琴，除了熱情之外，最大的成就感來自於在廣播、在路上聽到什麼流行歌，就會試著彈出來，同學圍過來跟著唱，讓我感覺原來音樂不是五線譜上面寫什麼我就彈什麼，而是可以跟大家同樂。於是我就一首一首學，從古典接觸到愈來愈多流行。當然那時沒有想到未來如何，但似乎找到了彈琴的樂趣。做音樂是一定要開心的，直到現在也是。

魏如萱（以下稱娃娃，朋友對她的暱稱）：我是從小就愛唱歌，幼稚園就已經跟家人說「我以後長大要當歌星」！那時感覺身體沒有頭腦發展得快，我還記得唱「一閃一閃亮晶晶」給鄰居聽，唱到第二句或第三句就因為氣不夠，要倒吸好大一口才能繼續。很不解為什麼會這樣破壞了那首歌，但卻知道自己唱歌很好聽，所以從小一直想，要怎樣才能變成電視裡面唱歌的人？看到《五燈獎》節目，就想要不要去比賽？後來漸漸喜歡偶像，覺得要當電視裡面的人要去念藝校，所以就去念。到了學校才知道原來學校學的是舞台劇，跟我想像的不一樣，但既然進了就好好學，所以三年間都在學舞台、燈光、服裝、化妝。

在學校參加過歌唱比賽，但契機在於陪同學一起去校外比賽，我原先是下定決心要好好學藝術，但同學說既然來了，就報名吧！她很倒楣，要進去唱給評審聽的時候突然大斷電，她的麥克風沒有聲音，只好一邊修一邊比，到換我的時候就修好了！同學被刷掉，我只好一個人比賽，那時候很流行像李玟、江蕙那樣的轉音，但我不會，就挑了旋律最好聽、輕鬆自在的歌。我以為那樣比比很快就可以下課了，誰知道就從海選、複選、決賽、總決賽比到冠軍。拿了冠軍並沒有獎金，但有唱片公司簽約。那時還沒有十八歲，懵懵懂懂還是爸爸幫忙簽約的，也沒有發片，唱片公司就收了。

陳建騏與魏如萱 （許斌／攝） 分享 facebook Q：能否請兩位回憶最初認識的經過？又是什麼時候感覺獲得肯定的？

娃娃：最初是楊乃文發《祝我幸福》的專輯，她那時要在台大開演唱會，因為要跑宣傳，練團需要有人代唱，就找到我。建騏就是當時的鍵盤手。我記得他當時忙著彈琴，我去跟他聊天，他都不理我（笑）。我沒有賺很多錢，買了一個猴子吊飾去跟他說「這好可愛」，但他只有回答「嗯嗯嗯」就顧著彈琴，我只好留給自己用了。

後來建騏做廣告音樂配樂，也開始找我。不久我又遇到唱片公司幫我發完一張唱片後，決定要把我的合約賣掉，於是建騏就這樣把我「買」回家了！當時覺得，我在大海裡被撈起來了耶！我被拯救了！

建騏：你可以想像她一路跌跌撞撞，所以需要安全感。但一路上我們又不像是所謂老闆或經紀人與歌手那種關係，合約只是彼此信任的開始。因為廣告歌的關係，我理解她歌聲並不只有大家認識的一種「可愛」而已，而是有很多可能性，再加上我自己音樂類型也有很多面向，需要一個這樣的人來唱，所以就這樣囉！

獲得肯定應該是二○○三年《地下鐵》這個音樂劇，因為不管是寫歌、配樂到後來出原聲帶，都是量體最大的創作。那也是我和黎煥雄第一個在國家戲劇院的戲，當時我們倆都沒有任何的音樂劇經驗，但要為一部戲大量寫歌、選歌，理解吉米的繪本、黎煥雄的故事、夏宇寫的這麼有畫面又難以理解的詩或詞，加上那個排練大家沒有經驗，又在SARS期間……整個劇團都在很恐怖的狀態，但是首演之後就會覺得……我做了一個「作品」了！當下覺得自己是可以、也應該往下做的。後來又重演，娃娃也當了女主角。

娃娃：我們倆什麼話都可以講，連我跳躍式的思考他都聽得懂，所以我就開始有自信、敢表達了。我在台上表演，他會給我「筆記」，要我背歌詞、要我練習站著唱歌……

建騏：對，她以前都坐著，害羞地躲在譜架後面，或者拿手機電腦看歌詞。

娃娃：我的進步是很慢的！我這條路實在走得太不順遂了，就像是樓梯一樣一格一格慢慢爬，有時以為自己往上跑，結果發現還在原地，甚至往下走了……所以我常鼓勵想當歌手、創作的人——我都從被嫌棄，堅持到現在可以被大家接受了，如果我可以，那你一定也可以！就像我在小巨蛋說的：就是如果有人嘲笑你的夢想，不要忘記，魏如萱也可以唱到小巨蛋了！是真的、是真的！

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