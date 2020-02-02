親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

直播／教育部：高中以下寒假延長至25日 縮短暑假

滯武漢台人將返國 擬在營區或部會閒置空間隔離

懵懂共渡音樂海 攜手逐夢真知己 陳建騏 ╳ 魏如萱

2020-02-02 10:43PAR表演藝術雜誌

【撰文／李秋玫】

遠看，你認得他是陳建騏，身旁坐著魏如萱；靠近一點，會感受一個總是微笑淡定，一個則是轉著骨碌碌的大眼睛，搜尋著驚為天人的妙點子。在我們的生活中，總能巧遇他們散出的蛛絲馬跡。不是如雷貫耳或是強迫推銷的那種，而是打開電視、進入劇場、聆聽廣播，甚至身處捷運中都可以聽得見聲音。不被發現也好、伴隨著日常也好，等哪天側耳聆聽，就能感受到他們輕輕撫觸著心靈。

曾經，他們住樓上樓下，一起吃飯、一起看電影、一起做夢……失意時相互安慰，有能力時拉對方一把。那樣的單純中，才知道創作並不是刻意揉捏，而是在角落拾起日常。也因為這樣，筆下的樂曲才有了血肉。如今他們各有一片天，即使伸出觸角多方探索，音樂仍是他們最大公約數。一碰頭就互相吐槽、笑鬧，卻也不經意地替對方說出尚未脫口的下句話……兩人不管是房東或房客、不管是製作人或歌手、不管是譜曲或填詞，彷彿是有對方為伴，就有勇氣放手追逐！

Q：能否請兩位回憶自己當初是如何愛上音樂的？

陳建騏（以下稱建騏）：我從小學鋼琴，除了熱情之外，最大的成就感來自於在廣播、在路上聽到什麼流行歌，就會試著彈出來，同學圍過來跟著唱，讓我感覺原來音樂不是五線譜上面寫什麼我就彈什麼，而是可以跟大家同樂。於是我就一首一首學，從古典接觸到愈來愈多流行。當然那時沒有想到未來如何，但似乎找到了彈琴的樂趣。做音樂是一定要開心的，直到現在也是。

魏如萱（以下稱娃娃，朋友對她的暱稱）：我是從小就愛唱歌，幼稚園就已經跟家人說「我以後長大要當歌星」！那時感覺身體沒有頭腦發展得快，我還記得唱「一閃一閃亮晶晶」給鄰居聽，唱到第二句或第三句就因為氣不夠，要倒吸好大一口才能繼續。很不解為什麼會這樣破壞了那首歌，但卻知道自己唱歌很好聽，所以從小一直想，要怎樣才能變成電視裡面唱歌的人？看到《五燈獎》節目，就想要不要去比賽？後來漸漸喜歡偶像，覺得要當電視裡面的人要去念藝校，所以就去念。到了學校才知道原來學校學的是舞台劇，跟我想像的不一樣，但既然進了就好好學，所以三年間都在學舞台、燈光、服裝、化妝。

在學校參加過歌唱比賽，但契機在於陪同學一起去校外比賽，我原先是下定決心要好好學藝術，但同學說既然來了，就報名吧！她很倒楣，要進去唱給評審聽的時候突然大斷電，她的麥克風沒有聲音，只好一邊修一邊比，到換我的時候就修好了！同學被刷掉，我只好一個人比賽，那時候很流行像李玟、江蕙那樣的轉音，但我不會，就挑了旋律最好聽、輕鬆自在的歌。我以為那樣比比很快就可以下課了，誰知道就從海選、複選、決賽、總決賽比到冠軍。拿了冠軍並沒有獎金，但有唱片公司簽約。那時還沒有十八歲，懵懵懂懂還是爸爸幫忙簽約的，也沒有發片，唱片公司就收了。

陳建騏與魏如萱 （許斌／攝）
陳建騏與魏如萱 （許斌／攝）
分享
Q：能否請兩位回憶最初認識的經過？又是什麼時候感覺獲得肯定的？

娃娃：最初是楊乃文發《祝我幸福》的專輯，她那時要在台大開演唱會，因為要跑宣傳，練團需要有人代唱，就找到我。建騏就是當時的鍵盤手。我記得他當時忙著彈琴，我去跟他聊天，他都不理我（笑）。我沒有賺很多錢，買了一個猴子吊飾去跟他說「這好可愛」，但他只有回答「嗯嗯嗯」就顧著彈琴，我只好留給自己用了。

後來建騏做廣告音樂配樂，也開始找我。不久我又遇到唱片公司幫我發完一張唱片後，決定要把我的合約賣掉，於是建騏就這樣把我「買」回家了！當時覺得，我在大海裡被撈起來了耶！我被拯救了！

建騏：你可以想像她一路跌跌撞撞，所以需要安全感。但一路上我們又不像是所謂老闆或經紀人與歌手那種關係，合約只是彼此信任的開始。因為廣告歌的關係，我理解她歌聲並不只有大家認識的一種「可愛」而已，而是有很多可能性，再加上我自己音樂類型也有很多面向，需要一個這樣的人來唱，所以就這樣囉！

獲得肯定應該是二○○三年《地下鐵》這個音樂劇，因為不管是寫歌、配樂到後來出原聲帶，都是量體最大的創作。那也是我和黎煥雄第一個在國家戲劇院的戲，當時我們倆都沒有任何的音樂劇經驗，但要為一部戲大量寫歌、選歌，理解吉米的繪本、黎煥雄的故事、夏宇寫的這麼有畫面又難以理解的詩或詞，加上那個排練大家沒有經驗，又在SARS期間……整個劇團都在很恐怖的狀態，但是首演之後就會覺得……我做了一個「作品」了！當下覺得自己是可以、也應該往下做的。後來又重演，娃娃也當了女主角。

娃娃：我們倆什麼話都可以講，連我跳躍式的思考他都聽得懂，所以我就開始有自信、敢表達了。我在台上表演，他會給我「筆記」，要我背歌詞、要我練習站著唱歌……

建騏：對，她以前都坐著，害羞地躲在譜架後面，或者拿手機電腦看歌詞。

娃娃：我的進步是很慢的！我這條路實在走得太不順遂了，就像是樓梯一樣一格一格慢慢爬，有時以為自己往上跑，結果發現還在原地，甚至往下走了……所以我常鼓勵想當歌手、創作的人——我都從被嫌棄，堅持到現在可以被大家接受了，如果我可以，那你一定也可以！就像我在小巨蛋說的：就是如果有人嘲笑你的夢想，不要忘記，魏如萱也可以唱到小巨蛋了！是真的、是真的！

分享

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年2月號；訂閱PAR表演藝術電子版

延伸閱讀

魏如萱獲讚「斜槓」特質 驚爆退隱「少了我也無...

安心亞中空裝尾牙撒紅包 楊謹華偕夫放閃過年伴...

魏如萱不忍了 起底鳳小岳驚人癖好

陳建騏 樂在把聲音和影像當生活的人生

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。

相關新聞

「粹金之聲」 穿越華麗的巴洛克 假聲男高音賈洛斯基與阿塔瑟斯古樂合奏團

2020-02-02 10:48

《滾啦》編導與主演野田秀樹 直面傳統存在的本質與無聊

2020-02-02 10:47

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

2020-02-02 10:30

非關國名的感官測試之旅 歐哈德．納哈林的《委內瑞拉》

2020-02-02 10:18

《玩家、毛二世、名字》導演：在舞台上 我只想要呈現真實

2019-12-31 09:30

以劇場挑戰文學錯綜 揭露當代野蠻人性 朱利安．戈瑟蘭的劇場美學

2019-12-31 09:27

音樂製作人日京江羽人 為生活創造音樂

2019-12-31 09:25

跟著五大線索 追蹤里米尼紀錄劇團

2019-12-31 09:24

里米尼紀錄劇團導演在房間裡 讓我們一起思索死亡

2019-12-31 09:05

PAR People of the year：洪千涵、洪唯堯 顛覆虛實邊界 開放劇場參與

2019-12-02 12:42

PAR People of the year：周書毅 蟄伏之後華麗展翅 舞蹈旅行走向更遠

2019-12-02 12:41

PAR People of the year：林經堯 推動聲響實驗交流 為台灣聲音藝術開展未來

2019-12-02 12:40

2019表演藝術回顧：林懷民退休 雲門舞集的下一步？

2019-12-02 12:37

古老傳說的晦暗荒誕 當代社會的非常視角 麥可．基根-多藍《癲鵝湖》

2019-12-02 12:28

來自阿爾巴尼亞 如詩若夢的音樂饗宴 男高音皮爾古美聲禮讚聖誕夜

2019-12-02 12:26

看不見的建築 音樂廳的必須 訪建築聲學大師徐亞英

2019-11-01 13:41

總鋪師林明燦 劇場導演樊宗錡 做夥鬧熱來辦桌 搬演古早味與人情味

2019-11-01 13:41

明華園九十周年大戲 名角擔綱綠葉 《大河彈劍》 新生代嶄露頭角

2019-11-01 13:38

突破人類至上的僵局 專訪比利時編舞家戴米恩．雅勒

2019-11-01 13:35

絕佳組合揮灑金色交響 帕佛．賈維與阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團

2019-11-01 13:00

一戰中的殖民兵 為誰而亡的戰士魂 阿喀郎．汗的《陌生人》

2019-10-04 08:51

面對生命 拔撐著真實的疼痛 何曉玫的《極相林》

2019-10-04 08:49

田孝慈、鄭皓、蘇品文的《微舞作》 「神話」為題 掘探生命當下

2019-10-04 08:47

人生四十六個秋 然後…林懷民 《秋水》過無痕 下一站的「家常」幸福

2019-10-04 08:44

出身以色列的音樂家艾維塔 ╳ 艾維塔 走向共同歸途的音樂之旅

2019-10-04 08:43

從海線到山邊 台南不只是「台南」 2019臺南藝術節策展人帶路

2019-09-02 08:52

舞蹈空間×島崎徹《舞力》 原住民音樂、搖滾樂入舞 展現純粹更添人味

2019-09-02 08:51

「舞在八月」新服務 推行「觸覺導覽」與「口述影像」

2019-09-02 08:50

拓展平權理念 共享共融體驗 「國家兩廳院藝術共融工作坊」側記

2019-09-02 08:49

當代科技 ✕ 藝術文化＝AI的溫度 訪「雅婷逐字稿」幕後推手杜奕瑾

2019-09-02 08:48
看更多

熱門文章

刮刮樂怎麼買？過年17款刮刮樂中獎率大公開 這款每刮必中！

2020-01-25 08:00

薪水理財！29歲警察只買兩檔美股ETF 五年滾出400萬元

2020-01-30 12:40

台股會跌多久？ 謝金河：未來幾天大家須在「3件事」中交戰

2020-01-31 11:22

環島50次達人告訴你 單車環島哪裡最珍貴？

2020-01-27 09:15

當年SARS買房賺翻了 專家解讀：趁武漢肺炎入市能發「災難財」？

2020-01-31 12:00

上班族年終獎金怎麼花？達人教你3招存股理財術、先避開這些地雷股！

2020-01-29 08:00

武漢肺炎「感染」全球股市 買賣股票前先看這4個理由

2020-01-30 11:07

華為浴火新生 改寫「中國威脅論」？

2020-01-30 08:49

躲不掉又難啟齒 藍綠眼前的「中國難題」

2020-01-30 08:49

當台獨變成一種「潮」

2020-01-30 08:49

從跆拳道高手變餐飲股王 40年前教練1句話讓他打造出瓦城傳奇

2020-01-30 12:38

42歲考中醫、60歲後考船員、拿文學獎！最潮阿嬤：做自己永不嫌晚

2020-01-21 14:12

印度人也過年！而且全球超過10億人一起過

2020-01-24 09:06

星宇不打價格戰 怎麼殺出雙雄割據局面？

2020-01-22 12:02

董事長真有才！他是大金空調廣告男主角 書法繪畫難不倒、還會變魔術

2020-01-30 12:36

開工大吉穩穩賺 鎖定四大方向21檔「蠢動股」

2020-01-30 12:39

網路黑洞大學生也難逃 研究：過度上網學習動機與技能都變差

2020-01-31 08:52

嚴重恐失明！黃斑部病變怎麼預防？

2020-01-21 14:12

打火哥的烈焰求生課：發現火災後要做的第一件事

2020-01-30 16:04

首度強勢登台 2020年北美館 【布列松在中國1948-49｜58】 未上場先轟動

2020-01-09 15:26

132國家研究發現 人生最低潮落在47歲

2020-01-22 11:45

大選已落幕 人民已做主？

2020-01-30 08:49

數以「兆」計的微生物以我們的身體為家……

2020-01-30 11:08

被動元件族群漲完了嗎？

2020-01-21 13:39

飲用水加氯消毒再引疑慮 美科學家發現可能產生劇毒副產物

2020-01-31 15:34

「最美主持人」白嘉莉 重現螢光幕向大家拜年

2020-01-22 14:48

死亡教我的事

2020-01-30 16:04

學費破百萬！全台第一個「AI商學院」在政大 專教老闆什麼是AI

2020-01-21 14:12

誰說吃到飽不紅了？2020十大餐飲趨勢 過年聚餐必讀

2020-01-20 09:28

退休問題 近9成親子避而不談

2020-01-22 08:45

義大利作曲家魯多維柯．艾奧迪 等待寂靜 以最抒情的姿態

2020-02-02 10:30

2019 JDC翡翠首飾設計大賽

2020-01-30 13:20

拆解史上最高額詐貸案》潤寅如何騙走九家銀行386億？

2020-01-21 12:43

當前購屋三大必要檢視指標

2020-01-22 14:23

YouTube創辦人陳士駿自曝：Google砸16.5億併購 在小簡餐店談成的

2020-01-15 08:55

非洲豬瘟、武漢肺炎接力上演 習近平面臨中國3大經濟壓力

2020-01-22 11:18

年前罷工、搞訂閱 平台大師破解外送戰盲點

2020-01-22 12:53

面板大復活 群創谷底回升

2020-01-21 13:39

曾被評「買了就後悔」尾牙熱門獎氣炸鍋為何突然爆紅？

2020-01-17 08:49

哈利梅根脫離皇室自力更生 毛遂自薦想做這個工作

2020-01-21 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top