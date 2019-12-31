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以劇場挑戰文學錯綜 揭露當代野蠻人性 朱利安．戈瑟蘭的劇場美學

2019-12-31 09:27PAR表演藝術雜誌

【撰文／王世偉（巴黎第三大學劇場藝術博士）】

二○一三年，年僅廿六歲的朱利安．戈瑟蘭（Julien Gosselin）以黑馬之姿震撼亞維儂藝術節，他改編法國爭議小說家韋勒貝克（Michel Houellebecq）的《無愛繁殖》Les particules élémentaires獲得觀眾與劇評一致讚賞。透過生動的表演、豐富的視覺效果、震撼的音樂，這位青年導演不僅將小說內容表現得淋漓盡致，也一掃法國戲劇高談闊論的詬病，塑造出獨一無二的舞台語彙。三年後，他又改編了智利小說家波拉尼奧（Roberto Bolaño）的史詩鉅作《2666》。這齣長達十二小時的演出屢獲邀演，正式奠定了戈瑟蘭在國際表演藝術界不可動搖的地位。

當代的直接隱喻

戈瑟蘭出身在加萊海峽省（Pas-de-Calais）的一個小康家庭。這個位於法國北部的省分因工業轉型陷入經濟危機，面臨人口老年化、貧困、失業、難民……等一連串的社會問題。面對蕭條的生活環境，從事教職的父母希望他能找一份穩定的工作。然而，在朋友的鼓勵之下，熱愛閱讀的他參加了戲劇工作坊，進而引發他投身藝術創作的決心。高中會考後，戈瑟蘭成功進入「北方戲劇學校」（École du Nord）就讀。在學校中，他的恩師塞德（Stuart Seide）時常引用描述屠殺猶太人紀錄片《浩劫》Shoah中的一段話：「如果可以舔舔我的心，您或許會中毒身亡。」當戈瑟蘭與同學們在二○○九年決定共同投入創作時，這句話便成為他們的劇團名稱。

草創時期，戈瑟蘭便決定只呈現當代作品。他曾表示：「無論是依照原本搬演或轉移時空背景，所有經典文本的再現都讓我覺得有點難受。我心目中的劇場是當代的直接隱喻。」

文學觸及現代社會的宏觀力量

戲劇並非戈瑟蘭的摯愛。

選擇以導演作為職志，他只是想用劇場化的手段突顯文學的魅力，帶領觀眾深入文字的神秘世界。對他來說，劇本以人為主體，但小說敘事不只於此，它透過美學和政治的角度描繪人類所處的環境，更貼近他觀察世界的方式。不同於一般讀者，戈瑟蘭並不在乎小說的情節內容，反而著迷於其中迂迴曲折的文體、多變的敘事口吻，及字辭的質地與內涵。平鋪直述的故事令他深感厭倦，但充滿變化的有機敘事卻能讓他興致盎然，讓他想把文學作者錯綜複雜的虛構筆觸搬上舞台。這就是為何他的作品多半改編自長篇小說。

他覺得，唯有與充滿野心的作家展開對話，才能激發他的創作鬥志，揭露撼動當代社會的迫切疑問。如他所言：「在這個複雜的現代世界，大家都需要浩瀚的文學作品，讓我們面對龐雜的人事。這無關篇幅大小或時間長短，真正的關鍵是作者筆法透露出來的思想、優雅和力量。今日的局勢面臨關鍵時刻，再崇高、再優美的作品都起不了任何作用，當代人需要的是宏觀遠矚之作。」

受環境牽制而自甘墮落的平凡人性

除了喜歡挑戰晦澀的寫作風格，戈瑟蘭選擇改編文本時也重視作者探討的議題。他關注歷史脈絡和社會環境如何構成一種潛在的集體現象，讓平凡人物遭受無形的暴力迫害，甚至無意間成為其他人的加害者。

《無愛繁殖》描繪六八運動的潰敗怎麼讓失志之士自甘墮落，選擇過著虛無的荒唐人生；《玩家、毛二世、名字》則分別探討不同的意識形態如何構成壟罩人心的恐怖主義；《墜落的男人》則刻畫九一一恐怖攻擊帶給美國資產階級的衝擊。戈瑟蘭不但透過快速變化的對話場景描述角色遊戲人間的荒誕不羈，也採用大量的獨白描繪他們的內心思索，顯現他們抵抗外在的無奈與悲傷。

戈瑟蘭從不同情這些人生輸家，反而加強他們庸俗不堪的粗鄙形象，讓他們更貼近現實生活，也突顯出文學作者的批判力道，如他所言：「我嘗試改編的小說人物都有一種憂鬱的特質。他們滿足在自己親密的生活圈，但通常根本毫無建樹，甚至可說是一塌糊塗。但在他們人生背後都隱藏一股恐怖的獸性。就是這種無形的野蠻力量讓我深深著迷。」

《2666》 （Simon Gosselin／攝；Si vous pouviez...
《2666》 （Simon Gosselin／攝；Si vous pouviez lécher mon cœur／提供）
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閱讀小說的繁複感官

被法國媒體讚譽為「天才」的戈瑟蘭，超越傳統劇場的表現形式，使用即時影像和聲光效果刺激觀眾感官，營造出閱讀小說情景交融的複雜感受。他建構的舞台空間宛如一個多功能的攝影棚：條理分明的寫實陳設強調敘事時空的交錯、被帷幕或玻璃窗遮蔽的室內場景鋪展出親密的氛圍、巨大的投影幕則突顯角色內在的交雜感知。他擅長運用快速剪輯增強舞台敘事的速度感，也透過特寫捕捉演員細微的表情變化，甚至讓他們對鏡頭陳述，打破虛構的框架，直接介入觀眾的心理世界。

戈瑟蘭的劇場中，影像是戲劇構作的重要環節。他不僅採用電影手法處理影像，也透過字幕特效，加深原作者的文學魅力：「在舞台上，我只對一件事感興趣：如何源源不絕地感受到身體的脈動？我試著讓劇場觀眾建立一種持續變化的關係，其餘的我一點也不在乎。這有點弔詭，因為在我的作品裡還有另一股力量蠢蠢流動：藉由字幕投射迸生的文學思潮，它表現出作品最原始、純粹的力量，以及全然的有機性。」因此，戈瑟蘭否認自己建構的是單純的「劇場錄像」。無論是鏡頭運動、剪輯、混音、畫面處理……等，這些幕後工程都隨著演員的現場表演即時進行。對他而言，這種呈現手法不但得與團隊再三演練、確認舞台敘事的豐富層次，也得隨機應變現場的突發狀況。它同時融合了電影製作的嚴謹美學，以及劇場演出一觸即發的現場感。

打造獨一無二的觀演體驗

對戈瑟蘭而言，劇場是一門綜合的藝術。透過龐雜的敘事線條、長時間的觀演體驗、豐富且刺激的感官效果，他企圖帶給當代觀眾不同以往的挑戰，讓他們全神貫注，沉浸於小說的世界之中。

他不畏任何人的批評，勇於另創新局，達到自我的藝術追求。這也是戈瑟蘭廣受好評的原因，如他所言：「當今很多創作者都有討好別人的執念，或是證明自己做劇場的意義。因為世人根本看不起藝術的價值。為了翻轉這種現象，劇場創作者必須盡其所能，提供給觀眾最震撼人心的體驗。相較於一般劇場，這樣激烈的觀演關係才有可能改變從來沒看過戲、甚至是根本沒接觸過文化的民眾。」

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年1月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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