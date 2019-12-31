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音樂製作人日京江羽人 為生活創造音樂

2019-12-31 09:25PAR表演藝術雜誌

【撰文／陳淑英】

獨立音樂製作人日京江羽人本名鄭景鴻，他把「景鴻」拆解成五個字當藝名，唸來有點長。不過他說：「叫阿京就好」，瞬間把極具特色的名字變得簡單好記又親切。

阿京是今年TIFA節目之一《我為你押韻—情歌Revival》作曲人之一，並負責現場音樂演出，「除了依劇情設定的配樂，會再視觀眾反應用現場音樂增添戲感，類似孔鏘老師。」但孔鏘有管絃樂團幫襯，阿京僅自己一人，如何做出樂團效果？他說：「譬如《情歌》第四幕男主角沉默的戲，我在jam過程中，發現把節拍器聲音放在頓點上很好聽，所以會先預錄好，進劇場後再疊上吉他鋼琴或任何聲音，豐富表演。」

「一人樂團」是阿京在二○一七年建立的表演系統，他自剖無法與人共做音樂，可能與成長環境及具獨立做數位音樂的能力有關。

想做「伴隨荒島餘生」的音樂

兩歲時因父親過世，阿京被母親帶回娘家由外公外婆看顧，習慣偎著兩老，看相撲、聽演歌。二○○○年到台北讀大學，加入吉他社，首次參與音樂社群。二○○六年，他看到工業局開辦為期半年的數位音樂人才養成班，被宣傳文案「可以一人在家完成唱片等級的作品」吸引，報名上課，練就了用電腦軟體創作、再製音樂的實力，順利在大學畢業後成為全職音樂工作者，幾年後興起了表演的念頭。

他發行過一張單曲、三張專輯，雖沒能成為市場主流，但終於知道心之所向，「以前只想做Hit歌曲，現在想的是，如果一個人被放逐到荒島，會想聽什麼歌伴餘生。」他在二○一七年創立了「荒島唱片行」，並拿回所有作品版權，大量採樣拼貼、活化舊作，給大家好聽、新奇、好玩的音樂。

日京江羽人 （張震洲／攝）
日京江羽人 （張震洲／攝）
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做音樂，就像做菜

「創作不該被深奧化，做音樂就像做菜，有時做給自己，有時為別人而做。」譬如他寫〈羽人不想飛〉表達自己、寫〈當我八十四〉送給獨立的外婆、寫〈田娜西華爾豬〉描述母親年輕時光。阿京為「變化菜色」會出題考自己：曾厲行「這一週只能用兩個和弦做音樂」，以「極簡、意象、時髦」為原則，每十五天做一首節氣音樂，共寫了廿四首。　

自大一加入吉他社迄今，阿京的音樂路走了廿年，「時間對我來說就是創作，不用去比花多少時間寫歌，是比心裡放了什麼。」去年五月他氣喘發作，瀕死的感覺讓他決心為音樂好好活下去。「人類註定『向死而生』，但作品可以超越生死。」未來他想做穴道、易經音樂、還想為電影配樂。如他在〈羽人不想飛〉歌詞所寫：「羽人不想飛╱只想做音樂╱就算無路可退沒有人陪╱也不會忘了去追」阿京不想飛，只想做音樂，尤其很想知道一人樂團可以把音樂做到什麼樣子。

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2020年1月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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