PAR People of the year：洪千涵、洪唯堯 顛覆虛實邊界 開放劇場參與

【撰文／本刊編輯部】

洪千涵與洪唯堯這對相差三歲的姊弟，分別是明日和合製作所與進港浪製作的核心創作者，而這兩個劇團也代表了台灣新生代劇場特有的創作方法與合作模式，開放場域的可能性，也顛覆虛實邊界。今年的聯手創作，將此類型對觀眾參與、劇場空間等「非傳統」展演找到更為成熟與洗鍊的處理與揉合，啟動劇場裡的無限可能，同時也在他們身上看到持續爆發的創作潛力。

注目焦點一：

洪千涵與洪唯堯分別是明日和合製作所與進港浪製作的核心創作者／團長。創立於二○一六年初的明日和合製作所，由洪千涵、張剛華、黃鼎云組成，以「和合式collective」為創作方式，用沉浸式劇場／參與式劇場重審觀演關係、重建劇場空間。從《做一頓飯》、《尚未指稱的對話》開始，到《山高流水之空中》、《半仙》等作，既開放劇場形式與場域，也在議題性裡點燃爭議與理解的路徑。同樣於二○一六年成立的進港浪製作，核心成員有洪唯堯、陳煜典、吳言凜與孫唯真，身任導演、演員、舞台監督、製作人等不同劇場職位，且風格迥異。其以「製作」為目標，開啟團隊合作模式卻不局限風格、性質形式發展與跨域的可能，如《夢遺》、《人類派對》、《天竺》等作。明日和合製作所與進港浪製作的合作關係與創作模式，正可代表台灣新生代劇場的重要面向。

洪千涵與洪唯堯 （劉振祥／攝） 分享 facebook 注目焦點二：

洪千涵與洪唯堯除在各自所屬劇團內的作品外，亦開啟與不同團隊合力創作的可能。洪千涵曾與娩娩工作室合作執導《死死免了米》，運用靈活的場面調度、物件運用，撐起劇本裡寫實且殘酷的敘事空間，帶出沉重的長照議題。此作首演時入圍第十六屆台新藝術獎，旋即於二○一九年關渡藝術節重演。洪唯堯近期則與來自相異領域組成的「驚喜製造」合作，創造《微醺大飯店》、《明日俱樂部》等體驗場域；同時，其創作內容、參與模式、行銷手法等「非傳統劇場」製作型態，也擴展不同客群及相異於一般劇場製作的銷售週期。

注目焦點三：

今年兩人聯手合作，於臺北藝術節推出《家庭浪漫》，將兩人的母親、與家庭故事搬上舞台，並重構中山堂光復堂的空間──成為「家庭」。他們通過個人生命的敘事結構，安置到台灣重大事件、傳媒等歷史軸線，進一步提煉出集體意識與記憶。於是，劇場與家庭、虛構與真實彼此交涉，也相互顛覆，藉此回應了洪千涵與洪唯堯兩人在劇場實驗裡的交流與交鋒。

分享 facebook