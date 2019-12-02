PAR People of the year：周書毅 蟄伏之後華麗展翅 舞蹈旅行走向更遠

【撰文／本刊編輯部】

今年作為編舞家周書毅蟄伏累積數年後的「復出年」，從移動跨距到創作產量，都極具規模與野心。在密集的作品呈現中，我們看見這位獨立創作者在當前的跨國藝術市場中，積極拓展資源與連結的同時，亦透過長時間駐地進行創作，誠實地面對所處地域的當下現實，令人驚豔。

注目焦點一：

「周先生與舞者們」創團藝術總監，曾以《1875拉威爾與波麗露》展開四年舞蹈旅行計畫（2011-2014），並舉辦三屆「下一個編舞計畫」（2012-2014），致力藝術推廣與建立新世代創作平台。二○一四年以《看得見的城市，看不見的人》首登國家戲劇院大舞台後休團，移居台東。蟄伏四年後，於二○一八年台北藝術聚落「空場」發表《Break & Break！無用之地》身體錄像展，一舉於今年以此作獲頒第十七屆台新表演藝術大獎，該作是他邁入創作下一階段亞洲旅程，令人驚豔的起手式，為其藝術實踐揭示了新方向。

分享 facebook 注目焦點二：

以編舞家、舞者身分，因雲門流浪者計畫「中國練習」（2016）展開交流。二○一九年跨國移動、駐地創作產量豐沛，表現亮眼。除了與香港編舞家王榮祿合作的《無用》（2016）於台北重演外，他亦為香港資深舞者喬楊編《Almost 55 喬楊》（2019）、為北京十三名來自各地的舞者編《在北京跳舞》（2019），也作為舞者擔綱黎海寧《春之祭》的「白衣男子」一角，重登舞台。而今年度在台灣的新製作則有二○一九臺南藝術節中與稻草人現代舞團合作的《臺南公園的身體地圖—百日行走》。

注目焦點三：

長期透過舞蹈審視個人經驗與社會現實，將「舞蹈旅行」的概念延展至跨國異地交流與工作，致力鏈結身體與環境，並不斷嘗試與新媒材合作的可能。這位身體藝術家在劇場與生活空間中遊走創作，明年預計將於金瓜石駐地創作，並前往新加坡、澳門等地，未來他對「亞洲身體語彙」的探索將發展至什麼面貌，值得關注。

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