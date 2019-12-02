PAR People of the year：林經堯 推動聲響實驗交流 為台灣聲音藝術開展未來

【撰文／本刊編輯部】

在「C-LAB聲響實驗室」計畫啟動之後，第一屆「C-LAB聲響藝術節」也在十一月底展開。以Diversonics為題，透過展演、工作坊和論壇等不同形式，讓各界體驗不同的聲音表現形式，並且運用科技技術呈現實驗精神。搭配台灣第一座「聲響實驗室」的完工，不但使得一般民眾走入劇場參與藝術，也使專業人士得以擁有實驗基地探索聲音樣貌。從自身優異創作到聲響實驗計畫主持人，林經堯在幕前幕後皆扮演重要角色，功不可沒。

注目焦點一：

專長為互動影像藝術、表演科技及聲音藝術。自身在作曲及資訊網路、多媒體的學術訓練基礎上，不斷試圖擴張創作的可能性。讓聲音與各種數位藝術共同發聲、將腦中的發想透過音響、視覺影像等媒介與合作推陳出新。

林經堯 （劉振祥／攝） 分享 facebook 注目焦點二：

作品打破了舊有疆界，橫跨音樂、舞蹈、劇場、影像、動畫及裝置藝術等領域。結合傳統與現代手法、融合本土族群、樂種、劇種與西洋古典素材創作，成果受到各方的肯定。曾以互動影像結合舞蹈演出的作品《時空抽屜》，在二○一六年拿下美國麥考倫劇院國際舞蹈節首獎。

注目焦點三：

任空總「聲音影像」平台實驗下「C-LAB聲響實驗室」計畫主持人，協助與歐洲最有歷史、規模最大的專業音樂創作與科學研究中心之一的法國IRCAM聲學研究中心的緊密合作。藉此從觀摩、汲取經驗與技術，並且透過人才和傑出作品至法國和歐洲的國際場域，使台灣成為一個文化輸出的平台。

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