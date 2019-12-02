來自阿爾巴尼亞 如詩若夢的音樂饗宴 男高音皮爾古美聲禮讚聖誕夜

【撰文／張瑋珊】

歌聲曾受到「三大男高音」之一的帕華洛帝稱讚，並與之建立師生情誼的阿爾巴尼亞男高音塞米爾．皮爾古，將應國家兩廳院之邀，於歲末之際訪台，協同波蘭國家歌劇團音樂總監安德烈．尤克維契，與國家交響樂團聯手演出歌劇經典選粹、耶誕聖歌與膾炙人口的民謠，為台灣樂迷打造絕美動人的聽覺饗宴。

相信大部分的人對世界三大男高音並不陌生，由三位歌劇男高音——帕華洛帝、多明哥及卡列拉斯所組成，共同開創了具話題性的美聲音樂會。演出後得到熱烈回響，後續更以多種形式創造口碑，深獲世界各地樂迷的喜愛。三大男高音所帶來的效應，不僅為後輩聲樂家追尋音樂之路帶來正向鼓勵，更引領出新世代的歌劇界新星——來自阿爾巴尼亞的塞米爾．皮爾古（Saimir Pirgu）。

天生優美聲線，加上游刃有餘的歌唱技巧與豐富歌劇詮釋經驗，皮爾古成為當今國際最閃耀的男高音之一。十二月，國家兩廳院為廣大樂迷精心企劃華麗的金色聖誕音樂會，特地邀請皮爾古與NSO國家交響樂團攜手合作，在波蘭國家歌劇團音樂總監安德烈．尤克維契（Andriy Yurkevych）帶領下，詮釋歌劇經典選粹、耶誕聖歌與膾炙人口的民謠，打造絕美動人的聽覺饗宴。

三大男高音的啟發 帕華洛帝讚譽的美聲

皮爾古並非出身音樂家庭，但從小熱愛歌唱，常在聚會時展現自己的歌唱長才。當時的阿爾巴尼亞仍為共產政權體制，具音樂天分的他在共產教育體制掌控下，選擇學習小提琴，雖然正規的音樂學習路途始於器樂，卻為他日後的發展奠定了深厚的音樂基礎。

一九九四年，因為看到電視節目播放的三大男高音音樂會，皮爾古備受震懾，從此決心把歌唱作為其人生的唯一。十八歲那年前往義大利向知名男低音布魯內帝（Vito Maria Brunetti）修習聲樂演唱，隔年在因緣際會下，他的老師推薦了皮爾古給帕華洛帝，當他在帕華洛帝前唱完董尼采第歌劇《愛情靈藥》中著名浪漫曲〈一顆偷偷落下的眼淚〉後，他永遠不會忘記眼前的大師對他說：「是誰教你這麼唱的？你唱得真好！」此後他即與帕華洛帝建立相當良好的師生情誼，至今仍以帕華洛帝為榜樣。

年輕具天分的他，廿歲時即摘下兩項國際重要聲樂大賽首獎，隨後指揮大師阿巴多（Claudio Abbado）更直接欽點皮爾古參演莫札特《女人皆如此》歌劇中男高音——軍官費蘭多一角，接著在於薩爾茲堡音樂節與維也納國立歌劇院演出後，開啟了他的國際演唱生涯。

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皮爾古的聲音抒情圓潤、能量豐沛，其先天聲音條件與特質在曲目拓展上頗具發展性，國際聲樂雜誌Opera Today對皮爾古的歌劇角色詮釋，更讚賞他是「世界樂壇最重要的抒情男高音角色詮釋者之一」。本次來台演唱的曲目包括他歌劇中的拿手曲：威爾第《弄臣》中曼托瓦公爵所唱的著名詠歎調〈看這四周的女人Questa o quella〉、法國作曲家古諾歌劇《羅密歐與茱麗葉》中使人怦然心動的名曲〈愛情，愛情……升起吧，太陽Ah lève toi soleil〉等，透過他的歌聲與指揮尤克維契的詮釋，將映照出兩位大師對於法國、義大利藝術文化內涵體現，並對歌劇音樂鑽研具有關鍵性展現。

下半場演出則安排比利時裔法國作曲家法蘭克優美且溫暖的作品〈天使之糧Panis Angelicus〉、卡普瓦眾所知曉的拿坡里歌謠〈我的太陽O sole mio〉，以及技巧難度極高的羅西尼〈舞曲La Danza〉，為音樂會劃下精采的句點。

皮爾古不僅懂得唱，也謙虛看待自己的職業生涯，他意識到自己成名得早，必須思考更遠，有感於職業歌唱家可以發揮的年限相較於其他器樂來得稍短，他期許於歌劇世界中能更努力追尋熱愛音樂的自己。這次國際歌劇界的閃耀之星抵台，樂迷絕對能夠從皮爾古的歌聲中獲得滿足與喜悅，並讀出他對一字一句精雕細琢後的音樂意涵。

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