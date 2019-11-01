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總鋪師林明燦 劇場導演樊宗錡 做夥鬧熱來辦桌 搬演古早味與人情味

2019-11-01 13:41PAR表演藝術雜誌

【撰文／陳淑英】

「辦桌」是台灣飲食文化之一。早年農業社會，民眾逢到請神、作醮、普渡，以及「八慶一喪」（生日、結婚、滿月、歸寧、開市、壽宴、入厝、續弦、喪宴）等人生大事，多會在田中央、廟口、住家稻埕搭棚、擺桌請客。通常由主人家備料，請擅長烹飪者掌廚，親朋鄰舍既是客人也是幫手，除了分工洗菜挑菜，還免費出借鍋碗瓢盆。本來是「一家」的事，最後變成「大家」的事。

現代辦桌約起於一九七○年代，興盛於八○年代，一直流行到九○年代。當時台灣經濟起飛，辦桌名目多了起來，股市大漲都可以辦好幾桌慶祝行情。後來因為在馬路辦桌須向警局申請路權，再加上場地難找及民眾消費型態改變，辦桌才慢慢式微。

「我幼稚園時候吃過辦桌，忘了有哪些菜，但對大家聚在一起慶祝的熱鬧氣氛印象深刻。」正以「辦桌」作為主題編創參與式歌舞劇《十二碗菜歌》的國家兩廳院駐館藝術家樊宗錡，今年卅五歲，說起卅年前往事興味盎然，「辦桌就是兩個味，一個古早味，一個人情味。」他惋惜地說，這麼具有獨特滋味的料理文化，很多新世代有聽過沒吃過，希望藉著《十二碗菜歌》抓住漸漸消失的古早味與人情味。

總鋪師入味與入戲　講父子故事

《十二碗菜歌》劇名源自一首台灣古早的唸歌《最新十二碗菜歌》，原曲大意是指女子細心講究地安排「辦桌宴」招待心上人，每道菜餚都有人情義禮的典故存在。樊宗錡取其理念進行創作，為此拜訪了人稱「阿燦師」的國寶級辦桌師傅林明燦，及針對台灣五○年代的農民生活進行田調，最後將聽聞轉化揉合出一個總舖師與兒子的故事，劇情進展的同時，亦將一一呈現辦桌文化中的「八慶一喪」九種禮俗。為讓觀眾知道什麼是真正道地的台式辦桌菜，特邀阿燦師擔任顧問，還設計角色請阿燦師客串演出，傳達總舖師的內在心聲。

阿燦師今年六十歲，出身「總舖世家」。他的祖父十三歲就踏入辦桌這一行，他的父親林添盛則是十二歲拜師學藝、十六歲「出師」，有「台灣辦桌祖師爺」美譽，是全台唯一辦過「天子宴」的總舖師，所謂「天子宴」是指玉皇大帝宴請眾神的滿漢全席，整個出菜時間長達八小時。

阿燦師十四歲便開始跟在父親身邊打雜，接觸辦桌庶務，積累辦桌資歷四十多年，辦過至少兩萬場宴席，包括一九九八年與父親籌辦天子宴、二○一一年擔任「世界廚王爭霸暨美食博覽會」壽宴桌及「台灣美食展古早味辦桌」主廚、二○一二年應邀至泰國為泰皇八十五生日辦桌、二○一三年擔任電影《總舖師》劇本顧問、二○一四年包辦花博「搖滾辦桌」百桌美食。

要做總舖師　看一遍記到死

阿燦師回憶當年，因為覺得辦桌好玩又可以吃好料，才從國中開始，每逢週日隨父親辦桌，幫忙洗菜、端菜，「打桌」擺桌椅，直至高職畢業服兵役。退伍後先去機車公司上班，後來因父親車禍骨折，才辭職回家；廿三歲的他，自此以辦桌為業。

儘管阿燦師少年時已做過「水腳」，但初投入家業還是被爸爸要求從頭來過，重新學習洗菜、切菜、端盤、洗碗。這一磨，磨了快十年，卅幾歲才升格顧蒸籠、站鼎炒菜。

「我爸爸很嚴格，告訴我『看一遍，就要記到死』。」阿燦師以擺盤裝飾用的「紅蘿蔔龍頭」為例說明，「平常龍頭都是我爸爸在刻，他曾經示範刻三遍給阿姨看，第四次就叫阿姨刻，阿姨不會，被我爸罵到哭出來。」阿燦師自己是直到九年前——七十八歲的老爸爸生病住院，沒辦法刻了——才開始刻龍頭，「我刻好了不敢直接用哦，先拿到醫院給爸爸檢查，爸爸說可以，才敢擺上桌。」

阿燦師一把菜刀在手，砍、剁、削、切樣樣來；顧大灶、試油溫，職災免不了。因為長期扛蒸籠，害頸部肌肉過度緊繃牽拉，造成局部錯位；更不用說刻蘿蔔玫瑰花削下手指肉、切菜絲切下手指皮、剁雞剁到指關節，但因為急著出菜，趕快用透氣膠帶包一包，沖沖水，止血了，繼續幹活。「就算被我老爸看到了，他也不會說什麼，只是惦惦看你一眼而已。」學藝過程中，父子之間最心靈相通的時刻是，「只要站在爸爸旁邊，看他切菜做菜，他會放慢速度，讓我看清楚工序。」

總鋪師林明燦 （林韶安／攝）
總鋪師林明燦 （林韶安／攝）
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分別人吃 比自己吃更快樂

「上個世代的父親很威嚴，不太會對孩子噓寒問暖。」樊宗錡訪問了幾十位阿伯，領悟到這是傳統父親的普遍群相，「父子互動冷淡，親子之間有一段很大的情感距離，很多兒子直到爸爸過世了，都不知道爸爸在想什麼。」樊宗錡以自己小時候與父親相處為例，「我爸爸倒水給我，不會看我一眼，我也不會說謝謝，基本上我們不看彼此一眼，我是直到大學讀了戲劇系，做起戲來瘋瘋的，才對父親有不一樣的面對態度。」

「嚴父在家不苟言笑，長期缺席孩子的生活，奇妙的是，跟外人都有說有笑。」樊宗錡點出這樣的父子關係。劇中一段情節是，總舖師爸爸拿到菜尾，熱絡分給厝邊隔壁吃，卻不留一點給生病的妻子，兒子很生氣，「爸爸對外人親切大方，卻對自己人漠不關心。」相對地，爸爸也無法理解，小孩為何不懂他的心意。

針對父子這些磨擦，阿燦師扮演關鍵角色：他在戲中端出一道菜給小孩，上面擺滿石頭。小孩疑問，「你怎麼拿石頭給我吃？」他解釋：「你的頭腦硬得像石頭，不會想喔，就算你爸爸把菜尾拿給媽媽吃，你媽媽也是分給鄰居，因為你爸媽都樂於助人，分給別人吃，比自己吃更快樂。」

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年11月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。
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