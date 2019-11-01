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明華園九十周年大戲 名角擔綱綠葉 《大河彈劍》 新生代嶄露頭角

2019-11-01 13:38PAR表演藝術雜誌

【撰文／兆欣】

今年是明華園成立九十周年，陳勝福說：「這是明華園的傳承元年！」在這紀念性的一刻，總團推出《大河彈劍》，力推新秀李郁真擔綱主演，孫翠鳳、陳勝在等天王巨星甘為綠葉，期盼讓歌仔戲新星更加閃耀，早日接棒。

李靖新篇章　陳勝國為演員量身設戲

《大河彈劍》脫胎自一九九三年首演作品《李靖斬龍》，雖同為李靖故事，其實二劇截然不同。一般而言，劇團大型製作多半求新立異，為的是有票房；明華園卻不然，從過去作品切入，為的就是給新秀演員有磨練的機會。但，純然搬演舊作，觀眾必然會帶著既定印象來比較兩代演員，編劇陳勝國幾經考量，決定只保留「李靖」的角色，寫出另一新戲，甚至為此五度易稿，重寫再重寫，只希望寫出最適合演員的版本。

李靖在歷史上，原是隋將，後投效李家唐朝。陳勝國嗅出此中矛盾，渲染成一部架空歷史的英雄悲歌。此劇講述李靖、李世民、李軌三人義結金蘭，共同滅隋。但，昔日兄弟，今朝君臣，當李世民要李軌交出屬地降唐，李軌怎肯向兄弟俯首稱臣？當李靖奉命領兵攻打李軌，李靖又豈能和兄弟短兵相接？三人衝突極具戲劇張力，卻與史實毫不關聯。陳勝國說：「編劇要三分真七分假，但只要效果好，就算一分真也沒關係，畢竟我是寫歌仔戲，不是寫歷史！」雖是如此，《大河彈劍》卻是延續著他親手寫就的十本《隋唐英雄傳》，先前演出場場爆滿，可見陳勝國自成一格的「隋唐漫威宇宙」深獲戲迷喜愛。

不止為家族　陳勝福力求傳統戲曲萬年久遠

《大河彈劍》啟用新人擔綱主演，其實並非一時的冒險。陳勝福這項舉措籌劃已久，早在卅年前初掌班時，就感到戲曲傳承斷層的困境——為何文武場樂師年齡層偏高？為何戲曲學校年年有畢業生，劇團卻依然缺少人才？學生畢業後又多半轉行？這些問題令他十分憂心。因此，立下宏願，當明華園有能力撐起一片天時，絕對要為台灣傳統戲劇培育人才；只要有機會，就讓優秀的演員、樂師在明華園發光發熱。

為了解決文武場樂師凋零的問題，明華園早早就和國樂團合作，讓他們跨足、熟悉戲曲伴奏，幾年下來，樂師成員95%出自音樂系、國樂系。而每逢明華園出國巡迴，陳勝福必然力邀外班名角出任第一小生，讓大家都有機會在大舞台亮相，一起成長。

陳勝福的思維早已跳脫過去的家班模式，據統計，陳明吉老團長成立時，全團幾乎全由自家人組成；如今明華園台前幕後加總逾五百人，家族成員只占不到五分之一，明華園儼然維繫著整個歌仔戲產業鏈，而非僅是陳家的家族命脈。陳勝福說：「擔任總團長的位子以來，我不斷思考如何讓我們的傳統戲曲萬年久遠。」所以，他始終不是以「家族事業」，或是「戲班」方式經營明華園，而是要讓歌仔戲登上國際舞台，尤其硬體設備，絕不輕易馬虎。他說：「我要讓最後一排的位子都享受到戲，看到孫翠鳳有沒有青春痘！」從燈光、音響、服裝，每個效果、每個細節都經過精密計算，比如字幕擺放的位置，得保證觀眾看戲時，轉頭絕不會大過廿度角。陳勝福說：「再好的環境，也有失敗的事業；再不好的環境，也能做出成功的事業，天底下沒有我們攻不下的灘頭堡，這就是明華園精神！」

《大河彈劍》排練現場。 （徐欽敏／攝；明華園戲劇總團／提供）
《大河彈劍》排練現場。 （徐欽敏／攝；明華園戲劇總團／提供）
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用傷痛換來感動　孫翠鳳交棒徒弟期許超越

孫翠鳳每次演出，都是傷痕累累，她的演出經歷，可說是一部身體記憶，《李靖斬龍》更是痛徹心扉。

《李靖斬龍》於國家戲劇院首演前夕的一場武戲排練，對手刺傷了孫翠鳳的下眼瞼，差點就有可能失明。當時，她趕赴急診，焦慮地問醫生：「怎麼辦？明天就要演出，眼睛會不會腫？」醫生說：「要想不腫的話，就不能打麻藥喔！」孫翠鳳沒有半點猶豫，不打麻藥，咬牙治療，帶傷上陣。

如今，她把這個角色傳給徒弟李郁真，自己則改演頗具城府的一代君王李世民。她說：「其實我最拿手的是內心戲。」孫翠鳳感慨自己的人生充滿了各種波折，而這些磨難都化作演戲養分，所以她掌握角色往往比別人都要來得快、來得深刻。「演武戲傷身體，文戲更傷心，那種揪心痛楚，還真是會讓人內傷啊！」孫翠鳳自嘲著。雖然她覺得，心態和過去已然大不相同，以前演戲是壓力，現在演戲是享受。但，生活中全無娛樂、只有歌仔戲的孫翠鳳，始終用身心的傷痛，換來觀眾們的感動。

李郁真是孫翠鳳女兒陳昭婷的高中同學，起先只是被邀請去看《乘願再來》，竟然就被孫翠鳳迷住，她說：「怎麼會有這麼帥的人！又帥又能唱又能打，演得又好！」之後，就常去明華園打工，沒想到就跟著上台演戲了。而剛學戲的學員，也要學著自己化妝，奈何調朱弄粉難倒了他們，各個都畫得歪七扭八。孫翠鳳回憶，當時李郁真的妝容也是不忍近睹，但鑼鼓一響，李郁真一出場，渾身上下卻有說不出的帥勁，完全不覺得這是個初登場的學員。也許，就在那瞬間，孫翠鳳覺得將來傳承非郁真莫屬。

但光是表演好也不行，孫翠鳳表示，她挑徒弟，第一注重個性與品德，在這點上，李郁真完全符合她的標準。此外，李郁真有紮實的舞蹈底子，許多動作都難不倒，在劇團十幾年磨練至今，已然是獨當一面新世代小生，孫翠鳳說：「郁真已經超越了當年的我！」

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年11月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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