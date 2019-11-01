親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

6歲童疑遭虐死！外婆相驗現場被上銬 依殺人罪嫌移送

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

絕佳組合揮灑金色交響 帕佛．賈維與阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團

2019-11-01 13:00PAR表演藝術雜誌

【撰文／李秋玫】

聽到荷蘭，首先聯想的可能是風車、花卉、木鞋、乳酪……熟悉這個國家的，可能還會想到皇家飛利浦（Philips）電子公司、海尼根啤酒（Heineken）、康寶濃湯、綜合性金融財經業務的國際集團 ING這些知名品牌。但若非深入藝術領域，絕對難以想像這個處在被德國、法國、英國這些古典音樂強勢主流環伺的小國家，竟能以一個交響樂團脫穎而出，受到世界矚目。皇家大會堂管絃樂團（下稱RCO），就是這個奇蹟的象徵。

但若進一步了解，就會知道這結果自有道理。荷蘭境內大小音樂廳就高達九百多個，每年擁有將近五萬五千場以上的吞吐量，而最著名的大會堂音樂廳（The Concertgebouw）一年超過九百場活動，就有百分之八十的音樂比例及七十萬參觀人次的佳績，不僅是荷蘭最高藝術殿堂，更是全球愛樂者畢生夢想的朝聖之地。一八八六年六年建立至今，音樂廳的聲響百年來仍至臻完美。完全不懂音樂的建築師多爾夫．凡．亨特（Dolf Van Gendt）究竟如何打造絕美共鳴？秘密何在？至今仍是一個謎。

交響樂團的一流品牌

在此駐館的皇家大會堂管絃樂團（Royal Concertgebouw Orchestra，RCO）擁有得天獨厚的優勢，但何能一夕聞名？靠源自於媒體的推波助瀾。二○○八年英國古典音樂權威《留聲機》Grammophone在十月號出刊的雜誌中，竟將RCO置於全球廿個交響樂團排名之首，擠下樂迷心中首選的維也納愛樂及柏林愛樂，可說是對古典樂壇投下震撼彈。然而在漫天煙火逐漸消熄後，眾人得以重新認識這個樂團——究竟是如何擊敗各方對手？追根究柢還是他們堅強的實力。

成軍一百卅多年來，樂團首席指揮迄今只有七位，這代表了每一位首席指揮，幾乎是都花了極長的心力打磨這塊金字招牌。尤其是傳奇指揮威廉．孟根堡（Willem Mengelberg），在位長達五十年的歲月，讓樂團扎下穩固根基、型塑風格，並且推展至國際。連繼任的重量級人物海汀克（Bernard Haitink）、夏伊（Riccardo Chailly）等，與樂團皆有十幾、廿年的夥伴關係。而將RCO推向王位之座，正是指揮大師楊頌斯（Mariss Jansons），十一年下來，絃樂高貴圓潤、銅管與木管亮麗溫暖，融合成魔術般幻化的聲音。

指揮家帕佛．賈維 （Julia Bayer／攝；國家兩廳院／提供）
指揮家帕佛．賈維 （Julia Bayer／攝；國家兩廳院／提供）
分享
指揮與獨奏家皆大有來頭

二○一九年來台演出，領軍RCO的指揮帕佛．賈維（Paavo Järvi）令人眼睛為之一亮。出生愛沙尼亞音樂世家的他，父親正是聲名遠播的指揮家尼姆．賈維（Neeme Järvi）。但如今兩度榮獲葛萊美獎、二○一○年回聲古典音樂「年度指揮」獎、英國《留聲機雜誌》及法國《金音叉》雜誌「年度最佳藝術家」獎、法國評論家協會「年度最佳音樂人物」，獲頒「西貝流士獎章」及德國《回聲音叉》古典大獎「當代錄音獎」……才華與名氣不僅超越父親，更奠定了他在古典樂壇的卓越地位。擔任獨奏的拉斯．沃格特（Lars Vogt）不僅以精湛的鋼琴演奏贏得讚賞，自上個世紀起便致力於室內樂演奏、創立了自己的室內音樂節。近年來，沃格特也以指揮身分活躍樂壇，任職英國皇家北方小交響樂團音樂總監。二○一七年，他更與樂團展開亞洲巡演，完成貝多芬鋼琴協奏曲全集演出並且錄製了專輯。

「從老師身上我學了很多，但我也同樣從室內樂夥伴身上學習。」沃格特喜歡與人們一同合作，「從對室內樂的熱情慢慢帶領、醞釀，我自然而然地邁上指揮的路。」對於拿手的貝多芬，他形容得好：「我從小就跟五首貝多芬協奏曲一起生活，一次的演奏就加深一次的樂趣。」例如從這次要演出的第二號鋼琴協奏曲，他體會到的是一種年輕貝多芬時的風格，富含詩意，還有火花式的趣味，讓人感受到一種完全不同的世界。沃格特透露，帕佛．賈維是他合作超過卅年、私交甚篤的好友：「能在各種場地，與賈維與世界上最好的樂團一起演奏」，他開心地說：「what a treat! I can’t wait! 」

分享

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年11月號；訂閱PAR表演藝術電子版

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

看不見的建築 音樂廳的必須 訪建築聲學大師徐亞英

2019-11-01 13:41

總鋪師林明燦 劇場導演樊宗錡 做夥鬧熱來辦桌 搬演古早味與人情味

2019-11-01 13:41

明華園九十周年大戲 名角擔綱綠葉 《大河彈劍》 新生代嶄露頭角

2019-11-01 13:38

突破人類至上的僵局 專訪比利時編舞家戴米恩．雅勒

2019-11-01 13:35

一戰中的殖民兵 為誰而亡的戰士魂 阿喀郎．汗的《陌生人》

2019-10-04 08:51

面對生命 拔撐著真實的疼痛 何曉玫的《極相林》

2019-10-04 08:49

田孝慈、鄭皓、蘇品文的《微舞作》 「神話」為題 掘探生命當下

2019-10-04 08:47

人生四十六個秋 然後…林懷民 《秋水》過無痕 下一站的「家常」幸福

2019-10-04 08:44

出身以色列的音樂家艾維塔 ╳ 艾維塔 走向共同歸途的音樂之旅

2019-10-04 08:43

從海線到山邊 台南不只是「台南」 2019臺南藝術節策展人帶路

2019-09-02 08:52

舞蹈空間×島崎徹《舞力》 原住民音樂、搖滾樂入舞 展現純粹更添人味

2019-09-02 08:51

「舞在八月」新服務 推行「觸覺導覽」與「口述影像」

2019-09-02 08:50

拓展平權理念 共享共融體驗 「國家兩廳院藝術共融工作坊」側記

2019-09-02 08:49

當代科技 ✕ 藝術文化＝AI的溫度 訪「雅婷逐字稿」幕後推手杜奕瑾

2019-09-02 08:48

國家交響樂團多條脈絡齊行 畫出最美藍圖

2019-08-05 08:45

專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主葉垂青：保存台灣的聲音 讓世界聆聽

2019-08-05 08:44

專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主王安祈：一輩子在戲裡 等待一齣更好的戲

2019-08-05 08:43

傑宏．貝爾《非跳不可》 陳武康與葉名樺執行呈現

2019-08-05 08:37

當藝術遇上人工智慧 讓人類看見盲點

2019-08-05 08:34

在花都翩翩起舞 朝夢想階梯步步邁進 百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》

2019-07-07 15:19

爵士Bistro邀你Playing with Pops 沁夏週末夜 與路易斯．阿姆斯壯微醺同歡

2019-07-07 15:17

兩廳院夏日爵士節慶樂團的台灣限定 夏日爵士自有品牌 詮釋阿姆斯壯經典

2019-07-07 15:12

查爾斯．洛伊德與他的夥伴們 聚合「志同道合」的靈魂 潛入更深的音樂之海

2019-07-07 15:11

解密爵士神童 喬伊．亞歷山大 超強版的「進化大秀」

2019-07-07 15:09

從社區議題出發 劇場裡的真實論壇－OD表演工作室的「實境實驗劇場」

2019-06-04 09:07

台灣的驕傲 從卓越變成偉大－NSO「來自台灣——2019日本巡演」現場直擊

2019-06-04 09:05

世紀末 蓄勢待發的交響－NSO歌劇音樂會「藍鬍子的城堡」

2019-06-04 09:03

邀素人談「性」 窺情慾素描生命風景－專訪《我所經歷的性事》創作者達倫．多奈爾

2019-06-04 09:02

從理髮廳到音樂廳的動人美聲－克利葛斯特姆

2019-06-03 15:14
看更多

熱門文章

星宇航空未開航就吸粉無數 張國煒獨買1千8百億飛機後的難關是？

2019-10-30 12:59

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:52

「錢放銀行 你會死無葬身之地」謝金河：陶冬這句話 恐未來須面對課題

2019-10-25 11:41

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

2019-10-30 13:02

台積電大軍精銳盡出

2019-10-31 13:10

獨家直擊》那一天 蘋果龍潭廠五座吊工如火如荼趕工

2019-10-31 11:33

東區蕭條後重生？房租降價有感 連沒租成永福樓的唐吉訶德都在找店面

2019-10-28 08:52

不敢隨便退休？別想著「存」退休金 要用「賺」的

2019-10-30 13:01

講錯了？「萬聖節」其實不是Halloween

2019-10-29 11:46

謝金河：台股創29年新高啟示

2019-10-31 12:27

竹北新建案開賣引排隊人潮 房市真有這麼熱嗎？ 從這些數字看真相

2019-10-25 13:45

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:21

學測搭配語言證照也能出國留學！他們靠近滿級分、SAT獲名校青睞

2019-10-29 15:50

一次盤點：生小孩有哪些補助可以領？上班族必知「勞保生育給付」3件事

2019-10-28 11:59

喝咖啡、吃炸雞…台灣7-11方便到連菲律賓人都買單

2019-10-30 12:54

瑞芳山城的紡織機冠軍 佰龍董座：去了中國 全球3大輪不到我

2019-10-25 08:49

iPhone11被譏「三眼怪」卻賣得好有3原因 13檔蘋概股至少旺到年底

2019-10-31 09:23

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 13:56

從佛珠賣到十字鏈 宏碁橫掃宗教市場秘訣

2019-10-25 09:05

三度差點被打趴卻能奇蹟反擊 蔡明介5G之戰如何靠拳王精神再逆襲？

2019-10-30 13:00

全國危老第一案》建商3訣竅搞定50位地主 審查12天過關

2019-10-31 11:33

杜書伍砸50億蓋新總部 管最多的為何是一面窗簾？

2019-11-01 09:08

共享經濟正在改變台灣的勞動與消費模式

2019-10-25 16:02

2020年利率趨勢將反轉？負利率環境該如何投資？謝金河最看好這市場

2019-10-22 10:46

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:21

抓準時機 金融商品一手抓 台幣升值豐收股

2019-10-25 11:21

共享機車大戰開打 Gogoro直搗一級戰區圖什麼？

2019-11-01 09:02

海外升學不是夢！ 申請學校、托福準備訣竅一次公開

2019-10-29 15:50

「買房出價從七折殺起 真的買得到嗎？」 專家教你用這幾招撿便宜

2019-11-01 09:56

重新檢視綠能作為急難用電之道 ─ 從法西颱風重創日本千葉談起

2019-10-25 16:02

中國專利敲詐第一案：維權與敲詐的一線之隔

2019-10-25 16:02

台積電股價飆新高 「晶圓封測概念股｣可望跟著吃香喝辣？

2019-10-23 13:05

賈伯斯最愛飯店 新大倉東京酒店改建重現60年代日式風華

2019-10-30 14:13

如何買到便宜外幣？3大技巧 教你鎖住美元、日圓最佳匯率

2019-10-17 10:48

史上最佳電影Top 10！看《小丑》經典台詞學英文

2019-10-23 08:52

明年勞動事件法將上路 幾家歡樂幾家愁

2019-10-04 12:49

「聞到味道就想起爸爸」她用「台灣味」勾人回憶 營業額從零到七百萬

2019-10-30 11:17

拋棄老闆》同事每週換、不再談忠誠度 「無雇主時代」生存守則

2019-11-01 09:05

善用生活化多益普及測驗迎戰雙語教學 國中、技職教師增能

2019-10-29 15:49

拒絕亡國 中華民國應主動提出「台灣方案」

2019-11-01 14:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top