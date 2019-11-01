絕佳組合揮灑金色交響 帕佛．賈維與阿姆斯特丹皇家大會堂管絃樂團

【撰文／李秋玫】

聽到荷蘭，首先聯想的可能是風車、花卉、木鞋、乳酪……熟悉這個國家的，可能還會想到皇家飛利浦（Philips）電子公司、海尼根啤酒（Heineken）、康寶濃湯、綜合性金融財經業務的國際集團 ING這些知名品牌。但若非深入藝術領域，絕對難以想像這個處在被德國、法國、英國這些古典音樂強勢主流環伺的小國家，竟能以一個交響樂團脫穎而出，受到世界矚目。皇家大會堂管絃樂團（下稱RCO），就是這個奇蹟的象徵。

但若進一步了解，就會知道這結果自有道理。荷蘭境內大小音樂廳就高達九百多個，每年擁有將近五萬五千場以上的吞吐量，而最著名的大會堂音樂廳（The Concertgebouw）一年超過九百場活動，就有百分之八十的音樂比例及七十萬參觀人次的佳績，不僅是荷蘭最高藝術殿堂，更是全球愛樂者畢生夢想的朝聖之地。一八八六年六年建立至今，音樂廳的聲響百年來仍至臻完美。完全不懂音樂的建築師多爾夫．凡．亨特（Dolf Van Gendt）究竟如何打造絕美共鳴？秘密何在？至今仍是一個謎。

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交響樂團的一流品牌

在此駐館的皇家大會堂管絃樂團（Royal Concertgebouw Orchestra，RCO）擁有得天獨厚的優勢，但何能一夕聞名？靠源自於媒體的推波助瀾。二○○八年英國古典音樂權威《留聲機》Grammophone在十月號出刊的雜誌中，竟將RCO置於全球廿個交響樂團排名之首，擠下樂迷心中首選的維也納愛樂及柏林愛樂，可說是對古典樂壇投下震撼彈。然而在漫天煙火逐漸消熄後，眾人得以重新認識這個樂團——究竟是如何擊敗各方對手？追根究柢還是他們堅強的實力。

成軍一百卅多年來，樂團首席指揮迄今只有七位，這代表了每一位首席指揮，幾乎是都花了極長的心力打磨這塊金字招牌。尤其是傳奇指揮威廉．孟根堡（Willem Mengelberg），在位長達五十年的歲月，讓樂團扎下穩固根基、型塑風格，並且推展至國際。連繼任的重量級人物海汀克（Bernard Haitink）、夏伊（Riccardo Chailly）等，與樂團皆有十幾、廿年的夥伴關係。而將RCO推向王位之座，正是指揮大師楊頌斯（Mariss Jansons），十一年下來，絃樂高貴圓潤、銅管與木管亮麗溫暖，融合成魔術般幻化的聲音。

指揮家帕佛．賈維 （Julia Bayer／攝；國家兩廳院／提供） 分享 facebook 指揮與獨奏家皆大有來頭

二○一九年來台演出，領軍RCO的指揮帕佛．賈維（Paavo Järvi）令人眼睛為之一亮。出生愛沙尼亞音樂世家的他，父親正是聲名遠播的指揮家尼姆．賈維（Neeme Järvi）。但如今兩度榮獲葛萊美獎、二○一○年回聲古典音樂「年度指揮」獎、英國《留聲機雜誌》及法國《金音叉》雜誌「年度最佳藝術家」獎、法國評論家協會「年度最佳音樂人物」，獲頒「西貝流士獎章」及德國《回聲音叉》古典大獎「當代錄音獎」……才華與名氣不僅超越父親，更奠定了他在古典樂壇的卓越地位。擔任獨奏的拉斯．沃格特（Lars Vogt）不僅以精湛的鋼琴演奏贏得讚賞，自上個世紀起便致力於室內樂演奏、創立了自己的室內音樂節。近年來，沃格特也以指揮身分活躍樂壇，任職英國皇家北方小交響樂團音樂總監。二○一七年，他更與樂團展開亞洲巡演，完成貝多芬鋼琴協奏曲全集演出並且錄製了專輯。

「從老師身上我學了很多，但我也同樣從室內樂夥伴身上學習。」沃格特喜歡與人們一同合作，「從對室內樂的熱情慢慢帶領、醞釀，我自然而然地邁上指揮的路。」對於拿手的貝多芬，他形容得好：「我從小就跟五首貝多芬協奏曲一起生活，一次的演奏就加深一次的樂趣。」例如從這次要演出的第二號鋼琴協奏曲，他體會到的是一種年輕貝多芬時的風格，富含詩意，還有火花式的趣味，讓人感受到一種完全不同的世界。沃格特透露，帕佛．賈維是他合作超過卅年、私交甚篤的好友：「能在各種場地，與賈維與世界上最好的樂團一起演奏」，他開心地說：「what a treat! I can’t wait! 」

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