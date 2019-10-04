親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

南韓司法巨塔：毀壞改革的部長妻女醜聞

印度5年狂蓋1億間廁所…為何人們不敢用？

人生四十六個秋 然後…林懷民 《秋水》過無痕 下一站的「家常」幸福

2019-10-04 08:44PAR表演藝術雜誌

【撰文／張慧慧】

坐鎮雲門舞集四十六年，林懷民從拓荒者到種樹人，雲門從鐵皮屋到水泥蓋的美麗劇場，歷經多次的「破」與「重來」，最近的一次，就在二○二○年，林懷民將交接雲門藝術總監之位給鄭宗龍。面對交棒，林懷民以短篇《秋水》的水過無痕，舞者們結晶體般的美麗身體語彙，平靜喜悅地宣告自己是「幸福得不得了」，對交棒的決定只有想念，沒有留戀。未來，就是學著放下工作，學著過家常日子，常常一坐下來就專注地忙到忘了時間的編舞大師說：「總之，我歸結我前途的成敗是屁股能不能抬起來！」

在今年7月底的戶外演出結束時，林懷民在謝幕後與觀眾揮手道別。 （張震洲／攝；雲門...
在今年7月底的戶外演出結束時，林懷民在謝幕後與觀眾揮手道別。 （張震洲／攝；雲門舞集／提供）
分享

林懷民面容平靜，抽著他的大衛杜夫香菸，凝望眼前周章佞、楊儀君、黃珮華、蘇依屏與黃㜫雅的行雲流水，給指令的語氣近乎慈祥。

他正坐在雲門劇場排練場排《秋水》，身旁是助理藝術總監李靜君，李靜君拿著筆記本，速記林懷民的輕聲指示，「讓依屏到，章佞剛好『逗』起來，對，這裡」「章佞應該要『轉轉step on』，但她現在是轉轉『and』step on……她應該要骨盤一轉，就在那裡」……面對應該要「這裡」「那裡」偈語般的指令，李靜君只是點點頭，沒有多加提問，全靠多年默契的心領神會。

蘇依屏拐了腳，林懷民喊：「沒關係，慢慢來！」他偏過頭對我解釋：「依屏前陣子肚子開了刀——」接著轉向李靜君：「這個動作可以改，依屏肚子——」李靜君輕輕搖了搖頭，林懷民緩下語氣，「喔，不是肚子。那是褲子嗎？」李靜君應了聲，「是褲子。」林璟如的服裝修到第三版，依然在調整階段。

排練場上的流動無始無終，無高潮無迭起，短暫休息時，李靜君趨前打磨舞者各自的動作，為了幫助我想像畫面，林懷民獻寶似地秀出手機裡存著的《秋水》劇照，在一片澄澈的水紋、紅葉、綠草與灰岩上，舞者是瀲灩水波中的小小石子。

多河、多水的命 一輩子的辛苦

那是二○一六年林懷民到訪日本京都修學院離宮時見著的一條乾淨、澄澈的小水流，「那水像空氣，你不要告訴別人，《秋水》在二樓看，好好看！」

林懷民的辦公室原先也是見得著河的，建築師黃聲遠設計雲門劇場之初，原先把視野最好的空間留作藝術總監室，那房遠眺可見淡水河，但雲門舞集在二○一五年進駐後，愛河的林懷民把它給「捐」了出去改為貴賓室，他現在的辦公室是條走廊，一側是沒有遮蔽的整排窗戶，窗外是大片竹林，「這竹子前幾年颱風被吹倒了大半，但馬上又長出新芽。」他清楚自然的頑強，這十年來，河川、風影、稻禾、海浪不斷在他的作品中現身，「大自然會觸動我的，多過於其他。」

出身士紳世家，父親林金生是政壇菁英，作為家族長子，他五歲看芭蕾舞劇電影《紅菱豔》愛上跳舞，十七歲獨自北上與皇冠文化簽下一紙合同，廿二歲出版第一本小說《蟬》，然後他出國唸書，廿六歲回台成立雲門舞集，雖未走上仕途，但他的使命感與責任感早被刻寫在父母給的名字裡，「我有精神上的壓力，這些沒有停過，」他撫著心臟，深深吐一口氣，「是『嗯！』的那個東西。」

他沒有辦法地愛著台灣社會，那是他的軟肋。他關注家國大事、百姓民生，自言創作《薪傳》（1978）時的自己是個「勇武派」，但他也愛大自然，大自然讓他安靜，特別是水。

林懷民生命多河、多水。他在印度恆河理解安靜，學習靜坐；他多年的寓所就在淡水河旁，幾年前河水還僅在一個跨步之外的距離，「那時我打開窗，一站，就是水。有時覺得，我就在整條河裡面，半夜就跟整條河在一起。」如今家宅旁的紅樹林抽高，遮擋了視線，但水其實早流淌在他生命的軌道裡，「我在春天出生，那是陽曆二月，農曆一月，從五行來看，那是水多土少，土不乾，難見樹。」

他笑，吐出一口長煙，「算命說八字多水，一生都很辛苦，因為水汪汪，土不夠，樹長得很辛苦，所以，每次都要重來——他說的都是對的。」

拓荒者與種樹人 迎向又一次的「重來」

林懷民是拓荒者，也是種樹的人，而此刻，綠樹成蔭的雲門與他自己，都即將迎來下一個「重來」。

回顧林懷民坐鎮的雲門舞集四十六年歷史，「破」與「重來」反覆捲土了幾次：先是戒嚴時期的一九七三年為了「貢獻社會」而成立台灣第一個現代舞團；接著是一九八八年休團，一九九一年復出；再來是二○○八年八里排練場大火，二○一五年這個長年在鐵皮屋工作的舞團有了個叫「雲門劇場」的家；如今，林懷民在雲門任內為其打破最後一道牆是在二○一七年《關於島嶼》首演前夕，宣告二○二○年交接藝術總監之位給鄭宗龍。

林懷民非常清楚台灣歷史的來龍去脈，生於二戰後兩年，出生後幾日發生了二二八事件，他就活在那個百廢待興、風起雲湧的躁動年代，他講述雲門與自己時，跟土地的脈搏時常是一起的，回顧林懷民的創作，也幾乎是他這一代台灣人國族認同摸索過程。

從在戒嚴時期的「隔離房」創立舞團，他在鄉土文學運動的湧動中從土地找素材，原先想要「中國人作曲、中國人編舞、中國人跳給中國觀眾」，但因台灣退出聯合國，「突然之間，我要想清楚自己是誰。」「我一回台灣，就背著包包走台灣一圈。雲門成立隔年，演了崑曲，我們找郭小莊演《思凡》、李環春演《林沖夜奔》；另一套節目則是雲門跟屏東的排灣族，整車整車的，整個村子的過來，那時是民族舞蹈與山地舞的年代……最開始，我是在認識台灣的東西。」

一九七八年雲門在嘉義首演《薪傳》講述跨海而來的拓荒者故事的當日，台美斷交，那年他卅一歲，隔年他帶著雲門到了這個曾經的邦交國，創團前十年是光速的運轉，他用一句話交代：「我們七九年到美國，八一年到歐洲，更早之前，七五年到七九年在亞洲，然後全世界跑。」

直到幾年前還被稱為「舞台上的暴君」的林懷民，看見時代裂開透出的光，憂慮舞者身體追不上，以近乎憤怒的急切在排練場工作，「卅歲前，如果一個以編舞為工作的人，還編不出讓人記憶深刻的舞，大概就完了。」

「我不覺得我特別好，我應該要做得更好。」他嚴以律己，也嚴以律雲門，此後的數十年，他帶著舞團不只走遍世界，得了許多舞壇國際大獎和尊敬，林懷民也成為台灣大眾記憶最深刻的「編舞家」。

分享

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年10月號；訂閱PAR表演藝術電子版

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。

相關新聞

一戰中的殖民兵 為誰而亡的戰士魂 阿喀郎．汗的《陌生人》

2019-10-04 08:51

面對生命 拔撐著真實的疼痛 何曉玫的《極相林》

2019-10-04 08:49

田孝慈、鄭皓、蘇品文的《微舞作》 「神話」為題 掘探生命當下

2019-10-04 08:47

出身以色列的音樂家艾維塔 ╳ 艾維塔 走向共同歸途的音樂之旅

2019-10-04 08:43

從海線到山邊 台南不只是「台南」 2019臺南藝術節策展人帶路

2019-09-02 08:52

舞蹈空間×島崎徹《舞力》 原住民音樂、搖滾樂入舞 展現純粹更添人味

2019-09-02 08:51

「舞在八月」新服務 推行「觸覺導覽」與「口述影像」

2019-09-02 08:50

拓展平權理念 共享共融體驗 「國家兩廳院藝術共融工作坊」側記

2019-09-02 08:49

當代科技 ✕ 藝術文化＝AI的溫度 訪「雅婷逐字稿」幕後推手杜奕瑾

2019-09-02 08:48

國家交響樂團多條脈絡齊行 畫出最美藍圖

2019-08-05 08:45

專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主葉垂青：保存台灣的聲音 讓世界聆聽

2019-08-05 08:44

專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主王安祈：一輩子在戲裡 等待一齣更好的戲

2019-08-05 08:43

傑宏．貝爾《非跳不可》 陳武康與葉名樺執行呈現

2019-08-05 08:37

當藝術遇上人工智慧 讓人類看見盲點

2019-08-05 08:34

在花都翩翩起舞 朝夢想階梯步步邁進 百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》

2019-07-07 15:19

爵士Bistro邀你Playing with Pops 沁夏週末夜 與路易斯．阿姆斯壯微醺同歡

2019-07-07 15:17

兩廳院夏日爵士節慶樂團的台灣限定 夏日爵士自有品牌 詮釋阿姆斯壯經典

2019-07-07 15:12

查爾斯．洛伊德與他的夥伴們 聚合「志同道合」的靈魂 潛入更深的音樂之海

2019-07-07 15:11

解密爵士神童 喬伊．亞歷山大 超強版的「進化大秀」

2019-07-07 15:09

從社區議題出發 劇場裡的真實論壇－OD表演工作室的「實境實驗劇場」

2019-06-04 09:07

台灣的驕傲 從卓越變成偉大－NSO「來自台灣——2019日本巡演」現場直擊

2019-06-04 09:05

世紀末 蓄勢待發的交響－NSO歌劇音樂會「藍鬍子的城堡」

2019-06-04 09:03

邀素人談「性」 窺情慾素描生命風景－專訪《我所經歷的性事》創作者達倫．多奈爾

2019-06-04 09:02

從理髮廳到音樂廳的動人美聲－克利葛斯特姆

2019-06-03 15:14

一個人人都能創作的時代 創作團隊角度的分析觀察

2019-05-02 09:26

創造另外一種觀點與聲音-「新點子實驗場」兩廳院內在的叛逆人格

2019-05-02 09:24

真實的讓你懂 由生活造就的我們-林祐如《台灣製造》

2019-05-02 09:12

在漫天粉末中 思索「群」的意義-林怡芳《微塵共感》

2019-05-02 09:07

當伯樂遇見伯樂 劉怡汝 ╳ 杜勒葉

2019-05-02 09:04
看更多

熱門文章

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

2019-10-02 13:23

當大學生不再瘋讀碩士 讀研究所能得到什麼？

2019-09-29 08:24

南山系統出包...尹衍樑：承認錯誤 我們會全力追求完善

2019-09-27 13:56

2020大選致勝關鍵在哪？總統選舉數據地圖全揭露

2019-10-02 15:35

「等紅燈那60秒 我才能吃飯…」他當外送員月入8萬付出這3個代價

2019-10-02 11:20

周錫瑋是韓國瑜副手大黑馬？

2019-10-02 16:24

讓父母去住安養院是「不孝」？于美人：觀念不改 是要逼死小孩嗎

2019-09-25 14:01

客戶抄襲還鐺她 內衣布料女王自斬1/3客戶復仇轉型

2019-09-27 08:50

研究所18大學群 碩士起薪首度大揭密

2019-09-29 08:25

12年1000%報酬率 大戶親授小散戶最想問的問題

2019-10-02 13:14

謝金河：父親感慨一生...錯失內湖南港買地機會 結拜兄弟身價百億

2019-10-01 10:14

台灣人最愛旅遊國家出爐 猜猜看誰奪冠？

2019-10-02 15:38

太陽花女戰神賴品妤渾身是戲 一出場就吸睛

2019-10-03 14:59

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:34

噓馬後遺症 馬英九以後不再幫韓國瑜站台

2019-09-26 08:36

研究所就學數10年跌9％ 從「全民瘋讀」到「該讀不讀」

2019-09-29 08:24

飆股第4彈 新飆股名單 重磅登場

2019-09-27 13:27

習大閱兵秀肌肉 東風-41二十分鐘射到美國東岸

2019-10-02 16:23

靠翻譯字幕練英文 高三生裸考多益近滿分

2019-09-23 08:44

一邊餵奶一邊支援學運 辣媽工程師棄高薪參選為下一代而戰

2019-10-02 13:25

二專學歷跳考研究所 張力中磨出思辨批判力

2019-09-29 08:28

台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:32

全聯攜手日本阪急賣一個30元麵包 喊衝刺年營收1300億

2019-09-25 13:57

擦亮百年招牌 中華郵政轉型長照、數位金融力拚「不老策略」

2019-10-02 13:15

國泰搞「院前診所」 躲健保輕症門診年減2％新規範

2019-09-26 08:37

串起楊丞琳、網紅餐廳 PAZZO稱霸電商女裝狂戰術

2019-09-27 08:42

張晉源：我的辦公室被永豐金上了封條

2019-10-03 14:53

「反著做」攜手中國山寨商 前進印度市場賣到40國

2019-09-27 08:45

今年台青赴中國留學潮為何退燒

2019-10-02 16:26

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:32

IC設計集團股蓄勢待發

2019-10-03 10:40

掌握產業趨勢 買在飆股起漲點

2019-10-01 15:59

美國管控華爾街 要與中國公司劃清界線

2019-10-03 14:59

股利入帳 手握金雞拿金蛋

2019-09-26 13:24

凶宅到底誰會買？ 房仲曝「這種人」都買來做分租套房

2019-09-23 09:13

被3C賣場爛服務惹毛 14年後他催生這家公司營收逾3億

2019-09-26 11:14

習大惠台統戰政策推銷員：留學補習班

2019-10-02 16:26

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 13:25

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:38

資金轉往低檔PCB股補漲

2019-09-26 12:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top