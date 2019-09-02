從海線到山邊 台南不只是「台南」 2019臺南藝術節策展人帶路

【撰文／張慧慧】

今年邁入第八屆的臺南藝術節，首次轉型引進策展人制度，本刊特邀劇評人周伶芝、郭亮廷帶領觀眾「穿越看不見的城市」。不同於以往活動聚焦於市中心，兩位策展人從巷弄、官道、海盜……一路發展，期待用藝術的方法，挖掘出城市隱藏的過去，而且把範圍拉大，從「府城」拓展到「山線」、「海線」，並且邀請外地╱國藝術家，帶著藝術之眼深入地方，與在地人們、空間互動共創。這回，讓我們跟著周伶芝、郭亮廷的腳步，踏查那些你以為認識的，還有不認識的「台南」。

下了高鐵，背著大背包，走進台南街頭，周伶芝、郭亮廷一路爭辯著諸如：城市經濟與鄉村經濟的差別、台南作為一座大城市卻有著鄉村生活型態等問題——他們討論著台南，也不只是台南，周伶芝説：「台南很特別，也不特別。台南有美好的部分，但被放大以後，卻讓人看不見整座城市的可能性了。很多是從這邊發展的。」

他們是本屆臺南藝術節的雙策展人，今年這個邁入第八屆的藝術節首次轉型引進策展人制度，要帶領觀眾「穿越看不見的城市」。

故事要從二〇一七年九月開始說起。這兩位台北藝評人確定要以策展人身分認識台南後，就在台南租了個房間，開始南來北跑的日子。

最開始，郭亮廷、周伶芝只是為了策劃往年藝術節中的「城市舞台」單元而來，這個環境劇場的單元設計，歷來聚焦城市角落演出，郭亮廷說：「我們從這個單元開始去想如何進行跨國連結，因為各種原因，這個單元被擴大為藝術節主軸，我們最初注意到台南的巷弄文化、官道、海盜，後來又變成『看不見的城市』——聚焦在城市的原因很單純，因為原點就是從以城市為主軸的劇場單元。」

「官道」與「海盜」的想像

兩位愛走路的台北人，穿梭在台南僅供一人通行的古老曲折巷弄中，透過不斷的對話與觀察，最先開啟的是對「官道」與「海盜」的想像。

「最初有『官道／海盜』的想法，是因為臺南藝術節的最開始縣市合併後，前任市長希望能用藝文活動宣告大台南時代來臨。但因為各種條件限制，活動仍局限於市中心。我們進一步思考，『市中心』與『外圍』的關係是什麼——比如中西區過去有很多水道，這些都是被隱藏起來的，我喜歡去找這些被隱蔽的。」周伶芝説。

她指出，每座城市的底下，都有被隱藏的過去，那些不容易被意識到的事物，應該可以透過藝術的方法，讓人去意識「表面」與「背面」的關係，「『官道』如風神廟前的小巷子是很典型的府城巷弄，那是轎子可以過的寬度，現在看起來很窄，但過去是很寬的，那是過去抬官轎可以通行的寬度，這是陸路，有很政治象徵的意味；『海盜』有潮汐、海流，有哪個登陸點不會被官兵抓到的思考……這兩者的關係，是前者被秩序建立，對比後者隱藏、游擊等錯綜複雜的關係——這座城市是透過這樣的方式去交錯建構出來的。」

有意思的是，屬於官方的「臺南藝術節」，兩位反骨的策展人依然想用藝術的方式去打破所謂「官方設計」的路徑，「我們有自己的理想，官方也有，但同時也有包袱與負擔。對台南在地觀眾來說，過去七年已養成了對藝術節的觀看方式，因此文化局也會提醒：我們要轉彎，但不能一下轉太多，因為人家會銜接不上。這次就是在多重的妥協、拉扯中，在某著程度上，這也是游擊與官方的拉鋸。」

在台南巷弄中的兩位策展人：周伶芝（左）與郭亮廷（右）。 （陳十工作室／攝） 分享 facebook 走出府城，走進「看不見的台南」

兩人在拉鋸中，與官方重新定調藝術節主題為穿越「看不見的城市」，將城市劃分為「府城」、「山線」、「海線」，打破了過往談論台南僅集中於「舊府城轄區」的中西區的限制，郭亮廷說：「我們把範圍拉大，城市藝術節應該包含『鄉』，因為若要看到城市變動，你必須也要看見城鄉差距、城鄉關係挪移等等。」

兩位策展人因此走進了過去未曾見過的台南，「比如七股鹽山。」周伶芝驚嘆嘉南平原與海岸線望出去，那美得懾人的夕陽，也看見身為「局外人」過去未能得見的事實，「他們說，為了維持這個美麗，得要買沙回來填……或是鹽山很美，但那鹽完全不是七股產的，是造景，跟當地居民的日常生活完全脫離。我們看到鹽山，有種農家樂的錯誤印象，但居民是做魚塭居多，但近年因環保、生態問題，七股地層下陷，有海水倒灌危機。當地人自己預估魚塭產業再廿年不到，就必須完全撤離，水質鹽化就無法養殖了。」

他們與藝術團隊走進了「看不見的台南」，觸碰的是不同地方正在面對的現實，他們想：「有沒有可能讓藝術家跟那邊的人一起，用劇場創作的方式去想像地方面臨的問題、危機，以及未來可能的方向？」因此，有了作曲家阿雍．金（Artyom Kim）、趙菁文與龍山國小學生協同創作的《聽海日記》、編舞家瓦旦．督喜進入西拉雅部落的《道隱》等委託新創節目的產生。

「在談『我們看到的台南』之前，我們想先談『我們看到的臺南藝術節』是什麼。」郭亮廷說，本屆臺南藝術節非常「瘋狂」地規劃了十一個委託新創節目，除了理想，還有現實的考量：「臺南藝術節的特殊體質，沒有足夠經費讓策展人去談國際共製，這涉及城市外交。台灣這麼多藝術節，我們必須找出區隔，首先是藝術性。在全球化，每個藝術家成為『平台』的當下，這些團體該如何透過藝術節的網絡促成國際移動？臺南藝術節因為資源缺乏，無法經營這個網絡，我們得變通——無法做國際共製，但可以『國際共創』。我們去找可以在這個城市發現一些事情的藝術家。」

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