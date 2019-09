舞蹈空間×島崎徹《舞力》 原住民音樂、搖滾樂入舞 展現純粹更添人味

【撰文/鄭筠】

今年慶祝創立卅周年的舞蹈空間舞團,於九月底以日本編舞家島崎徹的三支舞作揭開「舞空30」的序幕。三支舞作分別是《零極限》、《南之頌 》及《瞬舞力》,前者將由島崎明星舞者舞團來台演繹,後二者則分別以台灣原住民音樂與西方搖滾樂入舞,讓觀眾看到編舞家如何呈現幽雅流暢的身體與豐富的音樂性。

舞蹈空間舞團於今年歡慶成立卅周年,秋季開幕推出精選節目《舞力》,將呈獻長期合作的日本當代編舞家島崎徹三支作品:《零極限》Zero Body、《南之頌 》South及《瞬舞力》In the Blink of an Eye。這三支作品各有特出之處,觀眾除了能夠看見島崎徹經典的身體美學,同時也能發現其音樂運用的廣度開展,一窺島崎徹創作風格近兩三年的微妙變化。

原住民音樂與簡約肢體 將音樂視覺化

向來以優雅流暢的身體質地與豐富音樂性聞名的島崎徹,過去和舞蹈空間的合作,往往在舞者精準而細膩的動作中示現身體純粹之美,受到台灣觀眾喜愛。為慶賀舞蹈空間卅歲生日,島崎徹這回特別帶領自己的舞團——島崎明星舞者舞團來台演出《零極限》,在一連串迅速流動的中展現女性的柔美與力量。

而以往來台排練、工作的期間,也開啟了島崎徹接觸台灣原住民音樂的契機。在作品《南之頌》中,島崎徹選用了排灣古調演唱團體「泰武古謠傳唱」、泰雅族歌手雲力思、卑南族歌手桑布伊等人的音樂。為了讓觀眾能夠在演出當下聽見這些音樂的美好,在動作語彙的選擇上相對簡約、不過於繁複,希望能做到將音樂視覺化,反饋至觀眾的聽覺感受當中。作為一個日本編舞家使用台灣原住民音樂創作的作品,《南之頌》未從探討身體的文化性出發,而是跟隨編舞家對音樂的直覺,由自身的美學風格中找到舞出原住民文化生命律動與情感的可能,亦提供了台灣觀眾一種不同的觀賞視角。

「舞力」將演出日本當代編舞家島崎徹的作品。 (趙雙傑/攝;舞蹈空間舞團/提供)

《瞬舞力》在島崎徹過去對於純肢體美學的追求上,更增添了暗隱的故事性,微微透露編舞家對所處世界的觀察與體會。他讓舞者在西方主流搖滾樂中舞動,觀看著、同時也製造出一股文化上的奇異感受,並放入戰爭、世界崩毀的隱喻,靜靜地探問著個人如何在這些處境中找到屬於自己安定的可能。

舞蹈空間的藝術總監平珩說,在舞團成立卅周年的這個時間點,回望舞蹈空間長期以來在藝術上不設限的發展精神,她希望能從「舞蹈性」、「創意性」和「藝術性」三個方向來選擇曾經合作過的國際編舞家,共同攜手呈現舞團的多元面貌。島崎徹的作品有著高度的舞蹈性,作為「舞空30」的開幕秀,相信將會為觀眾帶來十分過癮的觀舞經驗。

