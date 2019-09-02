「舞在八月」新服務 推行「觸覺導覽」與「口述影像」

【撰文／陳成婷】

文化平權已成為世界潮流，讓更多人能親近藝術、體驗藝術，是許多藝術界人士努力的方向。今年柏林的「舞在八月」藝術節也首度正式對視覺障礙觀眾提供了「觸覺導覽」與「現場影像口述」，選了三個節目施行。發起人寇帝斯與其團隊推行“GRAVITY ACCESS SERVICES”計畫多年，他表示合作的口述員都是編舞家或表演者，熟悉身體感及劇場狀況的他們，更能即席發揮。

今年柏林的「舞在八月」（Tanz im August）藝術節正式新添了一項「服務」，針對視覺缺損的觀眾群，藝術節配合演出場館額外提供了「觸覺導覽」與「現場影像口述」服務，在廿餘支舞作中選擇了三個相對適當的節目施行。

表演者擔綱口述員

申請該服務的觀眾可於演出前一小時進入舞台區域，由導覽員現場引導，描述舞台空間內所有裝置的外觀、顏色、材質甚或方向、布局，更可以透過碰觸來幫助建構腦海中對於舞台的完整畫面想像。而後在演出進行中，接受「口述影像」導覽的觀眾會得到一組接收器及耳機，收聽由口述員進行演出現場的轉播，內容從整個舞台氛圍、舞台上表演的人數、所處的位置、相互的關係，到舞者動作的質感、方向、快慢、開場的燈暗乃至表演者謝幕鞠躬的次數，細膩程度可堪比廣播時代的棒球轉播，只是更為中性，不添加情緒的渲染。

發起人傑斯．寇帝斯（Jess Curtis）是來自舊金山、活躍於柏林的知名編舞者與表演者，其與團隊推行“GRAVITY ACCESS SERVICES”計畫多年，該計畫提供一系列配套措施，使具有不同感官形態和身體的觀眾更容易接觸、感知現場表演，每一次都是整合藝術家、製作團隊、場館的意見與現實條件後綜合評估，使其成為可能。在與柏林各家場館包括Tanzfabrik、Sophiensaele多年的嘗試和配合之下，今年更促成了和「舞在八月」藝術節的合作，並期望在未來持續推進。關於口述員的培訓，柯帝斯說道：「擔任口述員的夥伴都是編舞家或表演者，他們熟悉舞蹈的身體感及劇場會發生的狀況，這都是需要一些即席發揮的能力與經驗的。」

發起“GRAVITY ACCESS SERVICES”計畫的傑斯．寇帝斯。 （Hagolani.com／攝；Jess Curtis/Gravity／提供） 分享 facebook 聆聽導覽也感應現場的溫度

八月十七日的晚間八點半，位於市中心區的德意志劇院（Deutsches Theater）裡，剛進行完「觸覺導覽」，等待演出進場的兩位年長女士端坐著，拐杖斜在身旁，正精神奕奕地講述各自的「聽」戲經驗，當值的口述員前來派發接受器並介紹使用方式，一位半盲的女士接受了耳機，另一位全盲的女士則婉拒，她們在無陪伴員的帶領下，熟門熟路地入場就坐，演出開始，舞碼是傑宏．貝爾（Jérôme Bel）的新作《伊莎朵拉．鄧肯》Isadora Duncan。

「伊莉莎白（舞者）再次走進舞台右上方，身穿白色薄紗連身長裙，她揚起手臂，在胸前上方圍成一個圓，垂下，又揚起，身體同時輕快地以對角線跳躍至舞台左下方，靜止，她微微抬頭。」

「志願的觀眾陸續走上舞台，他們在台口脫下鞋子，站在伊莉莎白的身後預備著。」

當筆者正思考並設想著，身為視覺缺損的觀眾，依靠電子訊號發送的口述轉播理解舞作，那麼人是否在劇院現場，還有其必要性嗎？此刻舞台上的發生，牽動了整個劇院的笑聲此起彼落，耳機裡同時傳來：「台上的志願者模仿伊莉莎白的舞蹈，試著以自己的方式重複了這組舞蹈動作。」笑聲漸歇，音樂又起，舞台地板微微震動，那便是現場的溫度與節奏給出了解答。

藝術家與身障觀眾的「互惠」

類似的計畫近年來台灣也不陌生，包括兩廳院的「圓夢計畫」、黃翊工作室、舞蹈創作者王昱程主持的口述影像計畫，及舞蹈空間和口述影像協會的合作等等，甚至早在千禧年初便有身體氣象館主辦的「第六種官能表演藝術祭」與身障者相關表演與觀戲經驗的匯流。視覺缺損與身障者的視角甚或身體記憶，也反饋成為了劇場工作者，在感觀表演空間這個場所時，可能的不同面向與思維。可以想像的，在恰當的資源與運作方式發展之下，這將不僅僅是一種「服務」而已。

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