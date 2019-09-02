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當代科技 ✕ 藝術文化＝AI的溫度 訪「雅婷逐字稿」幕後推手杜奕瑾

2019-09-02 08:48PAR表演藝術雜誌

【撰文／游富凱】

台灣人工智慧實驗室執行長杜奕瑾指出，如果沒有藝術文化的蘊含，其實科技產業無法融入每個人的日常生活中。他近期開發的AI軟體「雅婷逐字稿」與「雅婷鋼琴師」，即是透過辨識學習，而能融入日常生活運用。而透過深度的學習，「雅婷」也將加入兩廳院，提供各種藝術推廣的無障礙服務。

由台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs，以下簡稱AI Labs.tw）開發的「雅婷逐字稿」是一款語音辨識軟體，可將語音即時轉換為文字，並運用人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）技術提升轉換後文字稿件的正確性和可讀性，自二○一八年十一月App版推出以來，已經被廣泛應用在各種會議、訪談的場合中。此次兩廳院與AI Labs.tw合作，延攬「雅婷」入館，預計未來在演前導聆、演後座談和工作坊等各種表演藝術推廣工作上，特別是為聽障者提供更專業的無障礙服務。打造「雅婷」的幕後重要人物是AI Labs.tw的執行長，同時也是PTT「鄉民」口中的「創世神」──杜奕瑾。

藝術文化讓科技變得有溫度

透過多年來在科技產業界的觀察，杜奕瑾認為在未來科技的發展中，「只要誰定義出新興科技在未來的體驗，誰就主導了未來」。關於這次跟兩廳院的合作，他表示：「藝術文化是未來主要的服務與軟體產業，而服務與軟體產業將主導未來科技產業的發展，如果沒有藝術文化的蘊含，其實科技產業無法融入每個人的日常生活中。」

科技與藝術文化的結合，將使科技導入人文思考與社會關懷；杜奕瑾強調，在科技進步的過程當中，「有溫度的東西大家才有感覺，才有可能變成生活中的一部分」。為了讓「雅婷」融入日常生活的使用，創造出有溫度的人工智慧，「雅婷」展開漫長的學習之路。

打造表演藝術領域專屬的「雅婷」

透過語音辨識和字詞辨識的功能，「雅婷」可以將聲音即時轉換成文字檔案，並透過文字的排列，挑選在該專業領域中最符合當下語境的詞彙。在人工智慧發展的過程中，深度學習（Deep Learning）是人工智慧成長的重要關鍵，而成長的前提是需要建置龐大的數據資料。因此，從今年初開始，「雅婷」便進入兩廳院「實習」，除了參加每一場演前導聆和演後座談，並且「完食」了一本藝術史字典。經過六個月的努力，「雅婷」表現出色，選字準確率從原本的六成上升到八成五。杜奕瑾表示：「錄製聲音的時間更多、文字內容更多，語音辨識的能力就會愈來愈好。」換言之，兩廳院實習生雅婷「用得愈久，她在表演藝術領域的即時聽打能力就會愈強」。

台灣人工智慧實驗室執行長杜奕瑾 （林韶安／攝）
台灣人工智慧實驗室執行長杜奕瑾 （林韶安／攝）
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雅婷鋼琴師 用AI創作音樂感動人

AI Labs.tw的「雅婷」不僅能聽懂人話，還具有作曲和演奏的能力。透過辨識與學習各種不同的音樂風格與器樂聲響，「雅婷」以鋼琴創作主要旋律，再加入其他樂器編曲，隨時隨地成為使用者專屬、獨一無二的「雅婷鋼琴師」。對於未來人工智慧應用在音樂體驗上，杜奕瑾表示，「未來的音樂體驗不應該是像過去的罐頭音樂。我們要創作的是一位音樂家，他可以在現場依不同情況進行演奏」。

人工智慧與藝術創作的結合，提供了未來藝術創作方式的另一種可能。在杜奕瑾的構想中，「創作者還是創作主體，但創作出來的作品可以依不同的場合、氣氛，產生不同的反應。」「雅婷鋼琴師」透過語音辨識系統，可以知道所處現場的氛圍是熱絡或是寧靜，甚至透過語音分析說話者的情緒是高昂或是低落，再透過分析結果即時創作出適合現場氛圍的全新曲目。

杜奕瑾說，「雅婷鋼琴師」的現階段目標是學習創作出一種新的音樂風格，例如「啟發自周杰倫，並融合古典音樂的感覺」。從「雅婷鋼琴師」的現況來看，杜奕瑾亦不諱言：「以目前AI Labs.tw的研發成果來說，她（雅婷鋼琴師）現階段是可聽的音樂，但有沒有被感動，還必須繼續努力。」如何讓AI創作的音樂有溫度、可以感動人，「雅婷」的音樂家之路儘管仍然有一段路要走，但透過對「雅婷鋼琴師」的訓練，杜奕瑾直言AI Labs.tw的未來目標：「我們未來的創作，是創作會創作的人。」

藉由「雅婷逐字稿」與「雅婷鋼琴師」的研發，杜奕瑾從日常生活中開發、尋找讓AI技術得以施展的場域，藉由技術的革新與應用為日常生活帶來便利性，同時也開放讓不同族群享有日常生活的共融體驗，如同他所言：「所有最好的人工智慧的應用，都跟你的日常生活息息相關，只要你把它發現出來。」

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年9月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
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