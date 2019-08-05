國家交響樂團多條脈絡齊行 畫出最美藍圖

【撰文／李秋玫】

當國家交響樂團（下稱NSO）音樂總監呂紹嘉宣告屆滿不再續任之後，慣於跟隨NSO成長的樂友們紛紛感到惋惜。回首二○一○年接任以來，呂紹嘉與團隊在舞台上從最精緻的音樂出發，舞台下輔以「沙龍音樂會」與「呂紹嘉時間」親自講解與示範。多管齊下讓愛樂者在音樂享受之外，更從一個時代或音樂動機素材建立網絡，兼具感性與知性的收穫。最後一個樂季，在眾人對音樂會格外珍惜的同時，也對二○一九╱二○樂季的設計充滿了好奇。

貝多芬領軍 眾經典也到齊

仔細研究本樂季，可發現有多條脈絡同時進行。二○二○年適逢樂聖貝多芬兩百五十周年誕辰，世界各地知名樂團皆為此大肆慶祝，當然NSO也不遑多讓，兩場整場的之外，更與其他樂曲搭配，安排了多首交響曲、協奏曲、室內樂、音樂會序曲及劇樂序曲等近乎貫穿整個樂季的貝多芬作品。最特別的是此次並非理所當然推出貝多芬第九交響曲《合唱》，而是與之齊名的《莊嚴彌撒》。相對於前者的普世價值，《莊嚴彌撒》的深度亦值得挖掘。呂紹嘉認為：「貝多芬的作品當然有陰暗的時刻，但卻是人性光明的象徵。音樂中內在要求的抗爭、意志力，以及音樂上的衝突對比、抑揚頓挫，對於樂團來說即使熟悉，演奏起來卻不容易。」如此強大的人本精神，讓音樂永垂不朽。

當然，節目還有柴科夫斯基、拉赫瑪尼諾夫、蕭斯塔可維奇、浦羅科菲夫，後浪漫德奧的華格納、馬勒、理查．史特勞斯；法國的德布西、拉威爾，北歐的西貝流士、尼爾森，匈牙利的巴爾托克，義大利的雷史碧基等樂團拿手的經典曲目。值得一提的是巴爾托克與西貝流士，都是近年來呂紹嘉推介的作曲家。他說：「我在他們的音樂中，找到『世界大同』。」在那世紀交替的時代，作曲家以民謠為底蘊，藉著西洋古典的精華與傳統揉合。那原始的動力永遠不退流行，「站在土地望向世界」形塑自我風格的作品，值得身在台灣這塊土地的我們借鏡。為此，呂紹嘉近年不僅首演諸多西貝流士的交響詩，本樂季更將推出他的遺世巨作第七號交響曲與交響詩《塔比歐拉》。而巴爾托克則是從演出全本《奇異的滿洲人》、上樂季歌劇《藍鬍子公爵的城堡》、多首協奏曲及名曲《為絃樂、鋼片琴與打擊樂的作品》，到本樂季的第二號小提琴協奏曲，還有全本舞劇《木偶王子》，作為這位作曲家作品的最終巡禮。

在卅年團慶之後，NSO已經不需以閃亮的焰火來吸引目光。跳脫行銷式的策略，樂團以穩健的步伐前進，在早年歷經全套交響曲洗禮及十年來的磨練之後，演出的質地才是現今的重點。馬勒的作品幾乎是每個交響樂團、每個樂季都會排定的節目，而今年NSO呈現馬勒的方式，可說是「有始有終」，亦即在樂季初與樂季末各排作曲家十八歲的第一部《悲歎之歌》與他五十一歲離世前的第九交響曲。從這之間可看出他的簽名標——極盡所能地在一首交響曲中描繪他的世界、他的完整藝術觀；但也能從中尋出他從樸拙、成熟到歷盡滄桑的歷程。有多少延續又有多少變化？引發後人思考。

國家交響樂團音樂總監呂紹嘉 （王永年／攝；國家交響樂團／提供） 分享 facebook 眾星雲集 國內外展現能量

開季後，在呂紹嘉即將卸任之年演出臺中國家歌劇院開幕的《指環》系列最終場《諸神的黃昏》，可說是一個巧合。而樂季的壓軸劇碼，則同樣選擇了華格納的巨作《崔斯坦與伊索德》。與馬勒一樣，華格納也是音樂史上革命性的人物，而NSO稱得上是「亞洲演出華格納最多的樂團」。呂紹嘉剖析：「華格納是一個分水嶺，在他之後的音樂語彙不管是和聲戲劇的，或是總體藝術的觀念都是開創性的。而《崔斯坦與伊索德》更是他個人劃時代的作品，內容中的狂喜、狂熱的魅力是令人著魔、甚至是危險的。」演出循例以音樂會形式呈現，在前幾次歌劇音樂會的成功後，也將邀請黎煥雄執導，聚焦音樂且發揮無限想像力。

音樂總監的精采節目之外，新樂季邀來的客席音樂家亦陣容龐大，有布拉赫（Kolja Blachet）領奏及小提琴，小提琴家胡乃元、曾宇謙、陳銳、林品任、雷諾．卡普頌（Renaud Capuçon）、卡瓦科斯（Leonidas Kavakos），鋼琴家白建宇、蕾昂斯卡亞（Elisabeth Leonskaja），大提琴家蓋哈特（Alben Gerhardt），指揮張宇安、凡斯卡（Osmo Vänskä）、準．馬寇爾（Jun Märkl） 等等，帶來的精湛曲目，每一場幾乎都讓人難以捨棄。

而在與音樂家們合作後，保持良好與長遠關係的基礎下，本樂季樂團更立下創舉，一口氣邀請三位駐團藝術家。台灣鋼琴家劉孟捷、澳洲作曲家暨中提琴演奏家狄恩（B. Dean）及中國旅法作曲家陳其鋼，有著不同的背景、視野與深厚的藝術品味。藉由三位藝術家與樂團團員深入互動，也能帶給觀眾與眾不同的感受。尤其在為他們設計的所謂「樂樂秀」的節目中，不但演出他們的創作，陳其鋼也將第一次粉墨登場，為自己的作品唱出最貼切的聲腔。

而在委創新作方面，事實上從呂紹嘉接任音樂總監伊始，便積極發掘國內外新生代作曲家，甚至以開季強檔向外舉薦新作。本樂季將首度在台演出年輕作曲家李俊緯的《最後一哩路》、畫家兼作曲家王怡雯的《花園集景》，還有余忠元的《歌聲之谷》以及劉博健《曼聲長引》，親身實踐當代音樂的推動與擴展能量。

在國內創下佳績，樂團對國際上推廣的聲名也大有斬獲。在呂紹嘉的率領下，首度登陸中國、重啟歐巡兩次、首度赴美演出，都為NSO寫下歷史。呂紹嘉驕傲地說：「我們每次的巡演並非想證明什麼，而是代表台灣的聲音。如何將古典音樂內化成我們的聲音，進而傳達出我們的一家之言，這信心我很早就有了。每一次出訪挑戰不只有演出而已，眾人努力的結果我都心存感恩。我了解我們的水準一直都在，但要一直維持著知名度，就必須要持續。」本樂季NSO也將再接獲邀約、拓展疆域，在明年東京奧運前往交流外，也將前往荷蘭、瑞士、英國、法國，在阿姆斯特丹皇家大會堂、伯明罕交響音樂廳、巴黎塞納河音樂廳等七個音樂廳演出，帶出國人作品，也將與鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）合作演出聖桑第五號鋼琴協奏曲《埃及》等曲目。

分享 facebook