專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主葉垂青：保存台灣的聲音 讓世界聆聽

【撰文／賴家鑫】

走進建國北路與長春路交叉口的大樓，很難想像完成許多流行經典與古典音樂唱片的錄音室——白金錄音室，就在這棟不起眼的大樓裡。這裡是許多音樂人時常出沒的地方，就算沒來過此處工作者，也早已久仰白金錄音室的大名、耳聞其輝煌事蹟。今日白金錄音室也掛起另一個招牌——「福爾摩沙室內樂集」，這是老闆葉垂青第二個非常驕傲的招牌。「白金錄音室從一九七九年開始錄音，最早是在三重的公寓裡，有三間錄音室，隔年女兒儒沛出生。當時錄李泰祥受新聞局委託創作的音樂，錄音時，將整個絃樂團搬到錄音室來，塞滿了錄音室，我女兒就在裡面跑來跑去，我很擔心她把地上的提琴踢倒，不斷地要她小心。」葉垂青說。

沒想到這樣的成長環境，造就了台灣第一位紐約愛樂正式團員的音樂家——大提琴家葉儒沛，而她與好友旅美小提琴家林允白、中提琴家陳則言、小提琴家林以信組成的福爾摩沙絃樂四重奏，在二○○六年靠著視訊方式排練，一舉奪下「倫敦絃樂四重奏比賽」的首獎，同時獲頒「阿瑪迪斯獎」，是第一個奪得這個比賽首獎的亞洲室內樂團，儼然成為傳奇。現在這個傳奇室內樂團的台灣經紀人，就是老爸葉垂青。

從三重到台北 見證台灣錄音發展史

早年三重的排水系統不是很好，一下大雨便淹水，使得到錄音室的音樂家半夜必須提著鞋子走出去，有一次葉垂青邀請日本樂團來台錄音，就遇到這個尷尬場面，讓他下定決心將錄音室搬到台北的大樓，一來交通方便，二來基礎建設較完善的台北，比較沒有淹水的問題。他還從日本聘請音響大師平田義一來台，設計、規劃新的錄音室。葉垂青說：「父親當年與朋友創了鳳鳴唱片，我從小聽黑膠唱片長大。大學畢業服完役，因從小習慣在唱片裡，於是自然而然地回家工作，早期的黑膠是洋干漆，後期是塑膠，品質不好。而且當時全球的唱片沒有統一規格，一直到五○年代美國才設定RIAA黑膠唱片的統一規格。七○年代，我們就有VM70的刻板機，一個月可以刻八十張唱片，已經有立體音響的效果，有接近原始的聲音，但是當時受限於錄音的品質不好，於是當錄音室搬到台北時，我就請平田義一先生來台，為我設計這三間錄音室。」

現在，白金錄音室基本上有三間錄音室，最大的一間可以擺下小型的樂團，一間是獨唱的錄音室，一間是可以塞下三、四人左右的中型空間。在大型錄音室裡，有一台音樂廳使用的平台鋼琴，已經有四十年的歷史，是早期的象牙鍵，在聲音不斷地調整下，有著過去鋼琴柔和優雅的音色，在這裡彷佛看到許多古典音樂的演奏家在這裡錄音、排練，但最傳奇的，是在這裡曾經錄製了〈明天會更好〉這首激勵人心的樂曲。一九八五年台灣歌手們為響應援助非洲衣索比亞大饑荒，史無前例地大團結一起高唱這首歌曲，當時由李壽全擔任製作人，李宗盛與羅大佑作曲，參與人數高達六十多位。葉垂青說：「當時還好已經引進廿四軌的同步類比錄音，樂團與歌手的聲部可以分開錄，可以先錄樂團，再錄主唱，再是其他人，之後再混音，當時也加了電子樂器，給製作人一些新的想法。當時來的歌手，每個人只唱一句，我在麥克風上套上類似絲襪的網子，去掉一些雜音，使每個人的原音重現。但不可思議的是，這六七十人獨特的聲音居然可以融合，所以這首大合唱的歌曲，在三天內就錄好了，創下歷史性的紀錄。」這歷史性的一刻，不僅見證台灣歌手的愛心與團結，也見證了卅年前台灣非常先進的錄音技術！

葉垂青 （林韶安／攝） 分享 facebook 保存台灣聲音 發掘台灣之美

白金錄音室不僅在流行樂界赫赫有名，在保存台灣傳統音樂方面，也占有一席之地。例如當年許常惠教授田野工作所採集的台灣民間音樂，轉檔為唱片的工作也是交給葉垂青，有廿一集的中國音樂專輯，包括張天玉的說唱、蘇州彈詞、客家音樂藝人陳慶松雙鼻孔吹雙嗩吶的絕技、陳達的恆春調，以及歌仔戲廖瓊枝的哭調等國寶級藝人的歷史演出，都靠葉垂青的錄音技術保留下來，這也是今年他獲得傳藝金曲特別獎的主要原因。

閒暇之餘，葉垂青也喜愛攝影，還曾獲得台北市第一屆花火節攝影比賽的銀牌獎，他說：「攝影是小時候的夢想，在錄音室日以繼夜地工作時，曾經最高紀錄一個月當中有廿二天每天只睡三小時，所以累了，會想要出去看看美的東西。大自然是最美的，於是就走了進去。」錄音室的牆壁掛滿他到世界各地旅行時的攝影作品，包括蘇州、新疆與南極。

目前，葉垂青也帶領台灣加入世界性的錄音組織「AES聲音工程協會」（Audio Engineering Society），讓全球的音樂人看到台灣錄音技術的進步與成就，這是他未來為台灣錄音工程立下另一個里程碑的新任務。

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