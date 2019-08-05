專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主王安祈：一輩子在戲裡 等待一齣更好的戲

【撰文／李玉玲】

「第卅屆傳藝金曲獎」入圍名單日前公布，國立國光劇團藝術總監王安祈長年致力推動台灣戲曲現代化，獲得特別獎殊榮。

翻開王安祈資歷：學者、大學教授、劇作家、劇評家、國光劇團藝術總監……

這麼多身分對她而言只是在社會工作的頭銜。王安祈總是這麼介紹自己：「我唯一的身分就是戲迷。」

為戲而迷 已然成痴

戲迷，不足以說明戲曲在她生命中的分量，她的迷已經到了癡的地步，不只占據近乎全部的生活，連價值觀也是從戲裡建立。「我總是分不清什麼是戲？什麼又是現實世界？」王安祈記得，小時候看孟姜女故事，孟女在後花園撿拾掉落池中扇子，袖子撩起恰巧被萬杞良撞見，就嫁給萬杞良。她信了戲裡所說的「真理」，手被異性看到就得結婚，從此穿著長袖衣服。

王安祈與戲曲臍帶相連，是打從娘胎的命定。母親愛看京劇，在大陸時曾以小小記者身分到後台訪問京劇名角，拿到著名京劇藝術家李少春簽名照。那張照片跟著母親從大陸一路逃難來台，不幸在一次火災中燒毀，王安祈只能聽母親講述伶人往事。

母女倆大手牽小手看戲，成為家常，父親樂當「後援會」買京劇黑膠唱片給王安祈當兒歌聽，五歲聽《羅成叫關》，悲愴不已，小小年紀就有了老靈魂。看戲的觀眾起碼長王安祈廿歲，她想：京劇這麼好看，為什麼同學不愛？熱情邀約，卻有人看到一半就落跑，一回看《金玉奴棒打薄情郎》：「青春正二八……空負貌如花。」散場後，同學訕笑：那有人老王賣瓜自誇貌如花！

「從小，我就立志京劇一定要現代化。」王安祈之「我的志願」只有一個選項，一定要和京劇相關，朝著目標努力不懈，從台大中文系一路念到博士班，畢業後在大學任教同時，也為三軍劇隊時期軍中競賽戲、郭小莊「雅音小集」、當代傳奇實驗戲曲創作劇本，參與台灣京劇從傳統到現代的轉型過程。

看戲感性又理性 翻轉戲曲現代化

做學問、創作、評論看似不同的路，都是從看戲引發。王安祈看戲既感性沉浸，也不失理性，「為什麼應該要感動，卻不感動？是因為說故事的方式？還是唱腔有問題？」這些心得不斷積累，成為研究和創作的養分。

王安祈自述，個性內向又沒自信，但談到戲曲完全變了個人。「因為，我對傳統有著百分之兩百的認識。」因為了解，她明白：戲曲唯有現代化才有未來。但現代化不是一味創新，而是有所變，有所不變。

可變的是，說故事的方式、節奏；不可變的是，文學底蘊和說唱傳統。王安祈認為，詩詞曲抒情傳統是戲曲的核心價值，絕對要守住。另一獨特傳統則是大段獨白，角色藉由演唱自剖內心，往往是戲曲的高潮。王安祈表示，傳統守住了，創新自然走得穩，說故事技巧可以巧妙運用意識流、後設、蒙太奇等西方手法，情感的探索也可無止境開發，不必拘泥。

兩岸開放交流，一九九二年上海崑劇團首度來台，王安祈迷戀到無法自拔：「京劇是我的元配，崑曲是中年外遇。兩者都不願放棄，想要左擁右抱。」王安祈貪心地說，歌仔戲、南管……每個劇種都好看。看戲，是工作也是休閒，一天只有廿四小時不夠用，王安祈不但許久未盡到家庭「煮」婦責任，近十年更過著睡沙發的日子，累了就躺沙發，醒了繼續工作。她說，睡覺不必成為一種「儀式」，才能省下時間全心投入戲曲。

京崑左擁右抱，王安祈的戲曲現代化也有新做法。「京劇的戲劇性強烈，崑曲迷離不可言說的恍惚情思則最為動人。」王安祈創作思考多了崑，即使唱得是京劇，也常有崑的影子。《十八羅漢圖》魏海敏與溫宇航無涉情愛的幽微情愫，《孟小冬》寫孟小冬對聲音的追尋，都借用崑的筆法。

王安祈感性不只在創作，「學術研究同樣滿懷激情，要有『非寫不可』的衝動。」有人認為，相較於崑曲，京劇較無文學性，王安祈不禁叫屈：「起自民間的京劇看似沒有漂亮文采，但具有高度想像力和活力，我要把老戲的文學價值挖掘出來。」

國光劇團藝術總監王安祈 (國光劇團／提供) 分享 facebook 為台灣京劇負責 培育人才費心思

二○○二年，王安祈接掌國光劇團藝術總監，不再獨善其身，她說：「我不僅要對國光負責，更要對台灣京劇負責。」戲曲現代化與文學化的目標藉由國光這個載體幅射放大。

上任時，王安祈耳聞：「某某人不和某某人同台……」人際的紛紛擾擾她沒聽進去，只聚焦藝術。「我和團員的交流就是臉書、line，只談戲。」王安祈憂心的是京劇傳承，每回國光到大陸交流演出，常被問：「國光如何因應『後魏海敏時代』？」王安祈無言以對：「不是不想面對，而是答不出來。台灣就一個戲曲學校，每年畢業生可能一個行當都出不了一個人。」

王安祈按部就班推動接班人計畫，為每位團員規畫適合的戲碼。「這幾年國光終於有了苗子，尤其是旦角和武生。」看到戲迷留言：未來不愁沒戲看，跟著國光這批年輕人就對了！王安祈備感欣慰，十多年耕耘終於有了新氣象。

戲曲創作人才培育，王安祈同樣費盡苦心。她在台大開設戲曲編劇課，不要求學生編一齣符合京劇格律的劇本，而是把腦袋打開，培養說故事能力。「如果用格律築起一道高牆，年輕一代頭都不會探進來。」王安祈的策略奏效，第一屆就有趙雪君《三個人兒兩盞燈》讓王安祈眼睛一亮，從旁協助寫唱詞，在國光發表。王安祈表示，趙雪君如今已能獨當一面，課堂上也不斷有潛力的創作人才出現，兩岸吹起的戲曲實驗風潮正好提供了年輕人舞台。

問王安祈那齣戲最能代表她的人生？她想了想：「活到六十四歲，除了戲什麼都不懂。感謝家人的支持，才能把興趣當志業，鑽研其間樂此不疲。」王安祈突然想到《水袖與胭脂》，劇中的楊貴妃、梅妃、西施……不是「角色」，就是「演員」，都在尋找一部屬於自己的戲。「我的人生亦然，一輩子都在戲裡，都在等待一齣更好的戲。」

第30屆傳藝金曲獎頒獎典禮

8/10（六）19：00 臺灣戲曲中心大表演廳

【LIVE轉播】傳藝金曲獎 FB 8/10（六）19：00

【錄影重播】年代MUCH 38台 8/17（六）19：00

【洽詢專線】02-88669702

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