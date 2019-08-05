親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MUZIK閱聽古典樂
聯合文學
亞洲藝術新聞
CANS藝術新聞
PAR表演藝術
寶瓶文化

史上肥缺！來這城市淘「金」 小小巡邏兵年薪好嚇人

親上火線 林鄭月娥：玉石俱焚做法令香港上不歸路

專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主王安祈：一輩子在戲裡 等待一齣更好的戲

2019-08-05 08:43PAR表演藝術雜誌

【撰文／李玉玲】

「第卅屆傳藝金曲獎」入圍名單日前公布，國立國光劇團藝術總監王安祈長年致力推動台灣戲曲現代化，獲得特別獎殊榮。

翻開王安祈資歷：學者、大學教授、劇作家、劇評家、國光劇團藝術總監……

這麼多身分對她而言只是在社會工作的頭銜。王安祈總是這麼介紹自己：「我唯一的身分就是戲迷。」

為戲而迷 已然成痴

戲迷，不足以說明戲曲在她生命中的分量，她的迷已經到了癡的地步，不只占據近乎全部的生活，連價值觀也是從戲裡建立。「我總是分不清什麼是戲？什麼又是現實世界？」王安祈記得，小時候看孟姜女故事，孟女在後花園撿拾掉落池中扇子，袖子撩起恰巧被萬杞良撞見，就嫁給萬杞良。她信了戲裡所說的「真理」，手被異性看到就得結婚，從此穿著長袖衣服。

王安祈與戲曲臍帶相連，是打從娘胎的命定。母親愛看京劇，在大陸時曾以小小記者身分到後台訪問京劇名角，拿到著名京劇藝術家李少春簽名照。那張照片跟著母親從大陸一路逃難來台，不幸在一次火災中燒毀，王安祈只能聽母親講述伶人往事。

母女倆大手牽小手看戲，成為家常，父親樂當「後援會」買京劇黑膠唱片給王安祈當兒歌聽，五歲聽《羅成叫關》，悲愴不已，小小年紀就有了老靈魂。看戲的觀眾起碼長王安祈廿歲，她想：京劇這麼好看，為什麼同學不愛？熱情邀約，卻有人看到一半就落跑，一回看《金玉奴棒打薄情郎》：「青春正二八……空負貌如花。」散場後，同學訕笑：那有人老王賣瓜自誇貌如花！

「從小，我就立志京劇一定要現代化。」王安祈之「我的志願」只有一個選項，一定要和京劇相關，朝著目標努力不懈，從台大中文系一路念到博士班，畢業後在大學任教同時，也為三軍劇隊時期軍中競賽戲、郭小莊「雅音小集」、當代傳奇實驗戲曲創作劇本，參與台灣京劇從傳統到現代的轉型過程。

看戲感性又理性 翻轉戲曲現代化

做學問、創作、評論看似不同的路，都是從看戲引發。王安祈看戲既感性沉浸，也不失理性，「為什麼應該要感動，卻不感動？是因為說故事的方式？還是唱腔有問題？」這些心得不斷積累，成為研究和創作的養分。

王安祈自述，個性內向又沒自信，但談到戲曲完全變了個人。「因為，我對傳統有著百分之兩百的認識。」因為了解，她明白：戲曲唯有現代化才有未來。但現代化不是一味創新，而是有所變，有所不變。

可變的是，說故事的方式、節奏；不可變的是，文學底蘊和說唱傳統。王安祈認為，詩詞曲抒情傳統是戲曲的核心價值，絕對要守住。另一獨特傳統則是大段獨白，角色藉由演唱自剖內心，往往是戲曲的高潮。王安祈表示，傳統守住了，創新自然走得穩，說故事技巧可以巧妙運用意識流、後設、蒙太奇等西方手法，情感的探索也可無止境開發，不必拘泥。

兩岸開放交流，一九九二年上海崑劇團首度來台，王安祈迷戀到無法自拔：「京劇是我的元配，崑曲是中年外遇。兩者都不願放棄，想要左擁右抱。」王安祈貪心地說，歌仔戲、南管……每個劇種都好看。看戲，是工作也是休閒，一天只有廿四小時不夠用，王安祈不但許久未盡到家庭「煮」婦責任，近十年更過著睡沙發的日子，累了就躺沙發，醒了繼續工作。她說，睡覺不必成為一種「儀式」，才能省下時間全心投入戲曲。

京崑左擁右抱，王安祈的戲曲現代化也有新做法。「京劇的戲劇性強烈，崑曲迷離不可言說的恍惚情思則最為動人。」王安祈創作思考多了崑，即使唱得是京劇，也常有崑的影子。《十八羅漢圖》魏海敏與溫宇航無涉情愛的幽微情愫，《孟小冬》寫孟小冬對聲音的追尋，都借用崑的筆法。

王安祈感性不只在創作，「學術研究同樣滿懷激情，要有『非寫不可』的衝動。」有人認為，相較於崑曲，京劇較無文學性，王安祈不禁叫屈：「起自民間的京劇看似沒有漂亮文采，但具有高度想像力和活力，我要把老戲的文學價值挖掘出來。」

國光劇團藝術總監王安祈 (國光劇團／提供)
國光劇團藝術總監王安祈 (國光劇團／提供)
分享
為台灣京劇負責 培育人才費心思

二○○二年，王安祈接掌國光劇團藝術總監，不再獨善其身，她說：「我不僅要對國光負責，更要對台灣京劇負責。」戲曲現代化與文學化的目標藉由國光這個載體幅射放大。

上任時，王安祈耳聞：「某某人不和某某人同台……」人際的紛紛擾擾她沒聽進去，只聚焦藝術。「我和團員的交流就是臉書、line，只談戲。」王安祈憂心的是京劇傳承，每回國光到大陸交流演出，常被問：「國光如何因應『後魏海敏時代』？」王安祈無言以對：「不是不想面對，而是答不出來。台灣就一個戲曲學校，每年畢業生可能一個行當都出不了一個人。」

王安祈按部就班推動接班人計畫，為每位團員規畫適合的戲碼。「這幾年國光終於有了苗子，尤其是旦角和武生。」看到戲迷留言：未來不愁沒戲看，跟著國光這批年輕人就對了！王安祈備感欣慰，十多年耕耘終於有了新氣象。

戲曲創作人才培育，王安祈同樣費盡苦心。她在台大開設戲曲編劇課，不要求學生編一齣符合京劇格律的劇本，而是把腦袋打開，培養說故事能力。「如果用格律築起一道高牆，年輕一代頭都不會探進來。」王安祈的策略奏效，第一屆就有趙雪君《三個人兒兩盞燈》讓王安祈眼睛一亮，從旁協助寫唱詞，在國光發表。王安祈表示，趙雪君如今已能獨當一面，課堂上也不斷有潛力的創作人才出現，兩岸吹起的戲曲實驗風潮正好提供了年輕人舞台。

問王安祈那齣戲最能代表她的人生？她想了想：「活到六十四歲，除了戲什麼都不懂。感謝家人的支持，才能把興趣當志業，鑽研其間樂此不疲。」王安祈突然想到《水袖與胭脂》，劇中的楊貴妃、梅妃、西施……不是「角色」，就是「演員」，都在尋找一部屬於自己的戲。「我的人生亦然，一輩子都在戲裡，都在等待一齣更好的戲。」

第30屆傳藝金曲獎頒獎典禮

8/10（六）19：00 臺灣戲曲中心大表演廳

【LIVE轉播】傳藝金曲獎 FB　8/10（六）19：00

【錄影重播】年代MUCH 38台　8/17（六）19：00

【洽詢專線】02-88669702

分享

【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年8月號；訂閱PAR表演藝術電子版

PAR表演藝術雜誌

融人文思潮於生活 表演藝術唯一品牌
兩廳院出版 品質與影響力的表徵
數度榮獲雜誌金鼎獎及優良讀物推薦
《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

國家交響樂團多條脈絡齊行 畫出最美藍圖

2019-08-05 08:45

專訪第卅屆傳藝金曲獎特別獎得主葉垂青：保存台灣的聲音 讓世界聆聽

2019-08-05 08:44

傑宏．貝爾《非跳不可》 陳武康與葉名樺執行呈現

2019-08-05 08:37

當藝術遇上人工智慧 讓人類看見盲點

2019-08-05 08:34

在花都翩翩起舞 朝夢想階梯步步邁進 百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》

2019-07-07 15:19

爵士Bistro邀你Playing with Pops 沁夏週末夜 與路易斯．阿姆斯壯微醺同歡

2019-07-07 15:17

兩廳院夏日爵士節慶樂團的台灣限定 夏日爵士自有品牌 詮釋阿姆斯壯經典

2019-07-07 15:12

查爾斯．洛伊德與他的夥伴們 聚合「志同道合」的靈魂 潛入更深的音樂之海

2019-07-07 15:11

解密爵士神童 喬伊．亞歷山大 超強版的「進化大秀」

2019-07-07 15:09

從社區議題出發 劇場裡的真實論壇－OD表演工作室的「實境實驗劇場」

2019-06-04 09:07

台灣的驕傲 從卓越變成偉大－NSO「來自台灣——2019日本巡演」現場直擊

2019-06-04 09:05

世紀末 蓄勢待發的交響－NSO歌劇音樂會「藍鬍子的城堡」

2019-06-04 09:03

邀素人談「性」 窺情慾素描生命風景－專訪《我所經歷的性事》創作者達倫．多奈爾

2019-06-04 09:02

從理髮廳到音樂廳的動人美聲－克利葛斯特姆

2019-06-03 15:14

一個人人都能創作的時代 創作團隊角度的分析觀察

2019-05-02 09:26

創造另外一種觀點與聲音-「新點子實驗場」兩廳院內在的叛逆人格

2019-05-02 09:24

真實的讓你懂 由生活造就的我們-林祐如《台灣製造》

2019-05-02 09:12

在漫天粉末中 思索「群」的意義-林怡芳《微塵共感》

2019-05-02 09:07

當伯樂遇見伯樂 劉怡汝 ╳ 杜勒葉

2019-05-02 09:04

離經叛道的詩 忘年之交的樂 「魚．石頭．聽禪聲」洛夫&錢南章音樂會

2019-04-04 10:05

擊樂烏托邦 就在台灣 臺灣國際打擊樂節10th

2019-04-04 10:05

重現劇團《在遺忘之後》走進腦中的舞台 重建記憶的時時刻刻

2019-04-04 10:05

專訪雲門2藝術總監鄭宗龍《毛月亮》召喚身體原始動能

2019-04-04 10:05

在舞台上蓋一間房 在時空裡交疊的家 傑夫．索貝爾《家》

2019-04-04 10:05

家，是一股生生不息的能量 克里斯汀．赫佐的嶄新創作實驗

2019-03-03 08:25

一具屍體、一座城市 我們身處的社會現實 《重述：街角的兇殺案》來龍去脈

2019-03-03 08:25

與觀眾在「當下」對話 重視過程勝於結果 訪明日和合製作所張剛華、洪千涵、黃鼎云

2019-03-03 08:25

讓空氣與光 帶你踏入奇幻天堂 訪「空氣建築團隊」創辦人亞蘭．帕金森

2019-03-03 08:25

桑布伊 唱起部落的歌 就身在部落

2019-03-03 08:25
看更多

熱門文章

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58

從除息到填息的戲碼

2019-08-01 13:08

撥開菸霧 小英國安後院問題多

2019-08-01 08:45

10億人大遷移：戰亂、全球化、氣候變遷 掀起人類史上最大規模遷移潮！

2019-08-02 11:08

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top