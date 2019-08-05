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當藝術遇上人工智慧 讓人類看見盲點

2019-08-05 08:34PAR表演藝術雜誌

【撰文／陳樹熙】

有次跟某位知名科技界大老聊起天來，熱中A.I.的他說：「A.I.終將會取代作曲家，透過深度學習，只要有足夠資料數據，A.I.都能學得會。」

身為作曲家的我當然很不服氣，心想您未免太小看作曲了吧！這可是一門高深的藝術，絕不僅是音高、節奏、音色、力度、發音法……前後上下的組合而已，就光是這些要素的組合排列就已是「億萬又億萬」，更何況作曲還是結合著想像力、感受力、結構性、美感判斷、情緒表達、語法語彙等，屬於人類情感與美感想像的高層次抽象藝術品，A.I.怎麼可能辦得到！我可是活生生、有血、有肉、有情感、有靈感的人類，它只不過是一部人造的死機器！

A.I.介入已是進行式

或許我們常被耍萌裝笨的Siri所騙，也覺得會猜年齡的Pepper很cute，不會覺得有威脅，但是當一群猴子亂敲打字機，有可能打出莎士比亞名句，那若是A.I.不眠不休的把音符排來排去，也該會排出巴赫著名的小步舞曲吧，那更不用說運用巴赫作品所製出的演算法了！在「取代人類工作」熱門議題上，看看網路上A.I.創作的歌曲，A.I.挑選出「必紅」的流行歌手，一九七○年代的電腦作曲，便知A.I.介入這行業已是現在進行式而不是未來式！

遙控機操作員打下敵機能不能算是「空戰英雄」？一般觀點認為不能算是英雄，因為操作員並未涉險。據說川普並未因為被擊落的是無人偵查機並無人命損失，而興兵攻擊會造成伊朗一百五十人死亡，所以未興兵作戰，但是總不能把「人命無價」的論點，一直拿來當作人類價值的護身符吧！

記得卅多年前在Graz聽電子音樂發表會，曲子播放完畢，作曲家不在場，我當下愣在那裡，心想給一對黑漆漆的喇叭鼓掌實在是件荒謬到愚蠢好笑的事。在人機組合裡，什麼算是人類的？什麼是機器的？什麼又是程式設計師的？什麼又是隱藏在程式碼後面的鬼魂的？假如有天有人用演算法寫了一首鋼琴曲，這該算是他的原創作品，還是合著作品（作曲：XYZ與E-Comp演算法，運用HW量子電腦運算，以巴赫的樂曲為數據母體）？鼓掌是對於上述的哪一項，還是對於所有的總和，或是部分組合？所幸若還有個人類在彈鋼琴，就算我們是給他鼓掌好了！否則作為表達肯定的「鼓掌」這個形式，還真的不知是針對什麼而發，再者，沒了「鼓掌」現場演奏會還開得下去嗎？

陳樹熙
陳樹熙
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讓人類看到盲點

在Netflix的影片《AlphaGo世紀對決》裡，AlphaGo在第四局突然腦袋打結而輸棋，在場的人表示：「在AlphaGo大勢已去的那一刻，我聽到很多人開心地大叫，原因顯而易見，人們感到無助與害怕，因為我們人類脆弱不堪，但這場勝利代表我們還是保有優勢，但打敗人工智慧可能會日漸困難，不過，贏這一局就夠了，一次就足夠了。」

與AlphaGo對奕以1：4落敗後，韓國九段天才棋手李世石說：「最讓我驚訝的是，AlphaGo讓我們看到人類自認為開創性的棋步，實際上平凡無奇，我認為這會成為圍棋的新典範。」中國棋手樊麾說：「它讓我了解到一些事，我覺得很美，如此而已。現在我用全新的角度看待世界，圍棋真正的內涵是什麼？參透了之後，我就能改變我的下棋方式，也許它只是想點出人類未曾發現的盲點，這當中也許存在著美。」

艾西莫夫短篇小說《孩子最好的朋友》裡寧可要機（器）犬而不要活生生小狗的小男孩吉米所說：「可是它們怎麼表現又有什麼差別？我的感受算不算數呢？我愛機犬，這才重要。」「藝術vs. A.I.」的爭辯重點並不在於二者擇一，可確定的是A.I.將會吃掉許多音樂工作，提高這行的入門門檻。既然「AlphaGo會影響未來一千年下圍棋的方式」，我很贊成讓A.I.分析我的作曲，藉由這沒有生命的物體，調整我對於創作的認知，協助發展新語彙、新手法，激發創意以擺脫平庸俗套，讓我對於創作有個全新的態度，它絕對會是我最嚴厲無情的聽眾與無怨無悔的老師。

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【完整內容請見《PAR表演藝術雜誌》2019年8月號；訂閱PAR表演藝術電子版

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《PAR表演藝術雜誌》是華人世界唯一一本表演藝術類型雜誌，獲八次金鼎獎。涵蓋音樂、戲劇、舞蹈、戲曲、文學、藝術等內容，透過名家專欄、特別企畫、藝術家生命旅程、跨界名人對談、全球表演推薦與評論等，帶您走入台前幕後，看見藝術家的生活與故事。
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