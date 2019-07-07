在花都翩翩起舞 朝夢想階梯步步邁進 百老匯音樂劇《一個美國人在巴黎》

劇中繽紛多彩的舞蹈場面，更可見花都的絢爛風景。 （ 重慶演藝集團／提供） 分享 facebook

【撰文／陳茂康】

從喬治．蓋希文的管絃樂曲、金．凱利主演的電影《花都舞影》，到編舞家克里斯多夫．惠爾頓製作的全本音樂劇《一個美國人在巴黎》，我們可以窺見不同時代、不同領域的藝術家，對於蓋希文的曲作、對於這個故事所產生的共鳴與想像。這齣獲得東尼獎最佳編舞、最佳編曲及最佳音樂劇燈光、布景設計等四項大獎肯定的作品，將在臺中國家歌劇院的邀請下首度原裝來台，屆時觀眾可以跟著四位劇中的主角，一同翩翩起舞，踏上在花都追求夢想的階梯……

一九二六年音樂家喬治．蓋希文（George Gershwin）為了與法國作曲家拉威爾（Maurice Ravel）求教，初次踏進巴黎這座城市，並在返國後寫下Very Parisienne；一九二八年喬治與哥哥伊拉（Ira Gershwin）一同再訪巴黎後，所完成的名為《一個美國人在巴黎》An American in Paris 的管絃樂曲，便是以此兩次的巴黎經驗發展而生。

一九五一年，以蓋希文兄弟的歌曲改編而成的電影《花都舞影》由歌舞巨星金．凱利（Gene Kelly）和法國女星卡儂（Leslie Caron）主演，片中演繹了包括 〈S Wonderful〉、〈I’ll Build a Stairway to Paradise〉、〈I Got Rhythm〉等經典曲目，融合爵士歌舞和長達十多分鐘的芭蕾演出片段，也成為這部作品最獨特，也最令人印象深刻的畫面。

半個世紀後，編舞家克里斯多夫．惠爾頓（Christopher Wheeldon）在二○○五年出任紐約城市芭蕾舞團（New York City Ballet）首任駐館導演時，便將此劇改編為長約廿分鐘的芭蕾舞蹈作品，更於二○一四年，製作完成全本《一個美國人在巴黎》音樂劇，於巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）首演；隔年登上紐約百老匯，並獲東尼獎最佳編舞、最佳編曲，及最佳音樂劇燈光、布景設計等四項大獎。

歷史的長流讓我們看見這個作品的發展軌跡，也能窺見不同時代、不同領域的藝術家，對於蓋希文的曲作、對於這個故事所產生的共鳴與想像，從五○年代的電影導演明內利（Vincente Minnelli）和金．凱利，到廿一世紀的惠爾頓和本劇女主角麗安．科普（Leanne Cope），這其中也包括了已故台灣音樂家張龍雲的身影。

四個年輕藝術家的合作與追尋、愛情和友誼

演出從二次世界大戰結束後，戰機飛過巴黎上空的震撼畫面拉開序幕，美國大兵傑瑞（Jerry）本該隨同袍自法國撤退，卻沉浸在花都的美好，不願就此離去；原本就是個畫家的他，決定在此開啟全新的藝術生涯，也因此認識了同是美國人的音樂家亞當（Adam），和熱愛歌舞表演的法國富二代亨利（Henri），以及一邊在百貨公司當櫃姊、一邊參與舞作甄選的芭蕾舞者莉絲（Lise）。他們同樣對於藝術有著理想和嚮往，同在巴黎輾轉於製作人、導演之間，也試著在接案創作和自己的生活取得平衡。劇中的三位男性，其實全都對莉絲著迷——傑瑞在離開巴黎前與她邂逅、亞當想為她編寫一曲舞作、亨利更是與她穩定交往中，只待鼓起勇氣向她求婚；莉絲本人倒是因著傑瑞的出現而有所動搖，加上終於獲得新編芭蕾作品的主演機會，讓她游移在感情責任和心之所向兩邊。

音樂劇《一個美國人在巴黎》

8/20～25 19：30

8/24～25 14：30

臺中國家歌劇院大劇院

INFO 04-22511777

【完整內容請見《 PAR表演藝術雜誌 》2019年7月號；訂閱 PAR表演藝術電子版 】