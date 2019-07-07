爵士Bistro邀你Playing with Pops 沁夏週末夜 與路易斯．阿姆斯壯微醺同歡

爵士歌手史茵茵 （ 國家兩廳院／提供） 分享 facebook

【撰文／歐頭（藏酒論壇＆樂樂文化執行長）】

為了讓都會人們喚醒自己沉睡已久的爵士靈魂，「爵士Bistro」的策展人徐崇育選了劇院裡的戲台酒館，利用三個週末不太深的深夜，用空間圈綁大家，以路易斯．阿姆斯壯為主題，由三組爵士樂手，分別演繹胖子華勒、「藍調教母」貝西．史密斯與泰迪．威爾森。三場Cheek to Cheek，怎能不令人期待三次難忘的爵士樂經驗？

爵士發展史上，路易斯．阿姆斯壯可以說是第一位擁有全面知名度的樂手暨歌手，他獨特沙啞的嗓音與迷人的小喇叭吹奏風靡眾人，尤其那首〈What a Wonderful World〉至今仍是許多爵樂迷哥迷姐們，打開爵士大門的最佳敲門磚。

一代巨星如路易斯．阿姆斯壯一路走來，在樂壇上也遇到不少貴人，有的是歌手、有的則是樂手，有的跟他相濡以沫、亦步亦趨、合作無間；有的則是他的音樂導師，潛移默化地啟發了他。

今年的兩廳院夏日爵士派對為了讓爵士樂能更進入大家的生活，也為了讓都會人們喚醒自己沉睡已久的爵士靈魂，策展人選了劇院裡的戲台酒館，利用三個週末不太深的深夜，用空間圈綁大家，把爵士歌手樂手跟你我丟在一塊，然後，又丟了一個跟「路易斯．阿姆斯壯」相關的主題。期待在酒館輕鬆愜意的氛圍中，還有演奏者跟聽眾近距離交流中，能大夥一起乘著現場爵士演出的昇華熱度，眾人共同到達「天人合一」，喔！不是啦，是達到「微醺搖擺」的境界。

吉他二重奏演繹「大娛樂家」胖子華勒

胖子華勒（Thomas Wright "Fats" Waller）也是自彈自唱的美國爵士明星，他的表現連路易斯．阿姆斯壯都相當推崇，他巨大的身材、肥大的雙手卻能在琴鍵上靈巧移動，配上略帶滑稽、時而細膩高亢、時而低沉的自由嗓音，有的時候耍個兩拍口技，真是娛樂性十足，難怪在當時甚受歡迎，他更留下如〈Ain’t Misbehavin’〉、〈Honeysuckle Rose〉、〈Jitterbug Waltz〉等等，都是當時膾炙人口的經典創作。而他更是爵士樂跨步流派（Stride）的奠基者之一。

畢業於台灣清華大學，然後在比利時皇家布魯塞爾音樂學院爵士音樂系深造， 二○一○年取得爵士吉他演奏碩士學位的吉他演奏家葉賀璞，他擅長以“Finger Style”的方式即興演奏爵士吉他，這次將結合同樣留學比利時，畢業於比利時皇家音樂院Koninklijk Conservatorium Brussel爵士演奏研究所，專攻爵士鋼琴演奏的鋼琴家曾增譯，兩人以二重奏方式再現胖子華勒的幽默詼諧。

2019兩廳院夏日爵士派對—爵士Bistro

葉賀璞、曾增譯二重奏

8/17 21：30

史茵茵三重奏

8/31 21：30

Our Piano Trio

9/7 21：30

台北 國家戲劇院戲台酒館

INFO 02-23971920